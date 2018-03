Infermiera indagata per la morte della piccola Sofia in ospedale per malaria “Fu errore umano”

Si torna a parlare della morte della piccola Sofia Zago, la bambina di 4 anni che ha perso la vita per avere contratto la malaria all’interno dell’ospedale di Trento. A distanza di settimane risulta indagata una delle infermiere dell’ospedale Santa Chiara di Trento accusata di omicidio colposo per la morte della piccola Sofia che è morta all’età di 4 anni dopo aver contratto la malaria secondo quanto riferiscono gli inquirenti, proprio mentre si trovava all’interno del nosocomio. La bambina è morta lo scorso 4 settembre 2017 presso l’ospedale di Brescia dove era stata trasferita d’urgenza dopo che i medici avevano in qualche modo compreso la gravità della situazione, mentre all’interno del reparto di pediatria di Trento è rientrata per alcune semplici pure legate al diabete.

Nello stesso reparto però erano ricoverate due bambine con la malaria e pare che si trattasse dello stesso ceppo che ha ucciso la bambina. Il procuratore Marco Gallina avrebbe firmato la chiusura delle indagini e come già abbiamo anticipato, l’unica indagata sarebbe un’ infermiera del reparto di pediatria la quale è accusata di omicidio colposo. Il contagio sarebbe sopraggiunto lo scorso 17 agosto del 2017 proprio quel giorno in cui la piccola Sofia si trovava in reparto e l’infermiera si trovava in servizio. Quest’ultima una volta sentita dagli inquirenti avrebbe cercato di rifiutare qualsiasi accusa e avrebbe ribadito di aver svolto nel rispetto delle regole tutte le operazioni è utilizzato tutte le procedure con materiale monouso.

L’infermiera Inoltre avrebbe anche aggiunto di avere sempre operato in presenza di altri colleghi. Quindi si sarebbe trattato di un errore umano che avrebbe portato al contatto tra il sangue di pazienti affetti da malaria con quello della piccola Sofia che si trovava in ospedale per altre patologie una cosa che però l’infermiera ha respinto più volte. L’infermiera che risulta indagata per omicidio colposo è stata sentita dal PM Marco Gallina e ha ripercorso tutti i momenti del suo lavoro escludendo la possibilità di aver commesso degli errori, sottolineando come già detto di avere seguito tutte le procedure spiegando anche che il prelievo effettuato non è avvenuto subito dopo quello dei pazienti con la malaria.

Riguardo il contagio, secondo le analisi portate avanti anche dai Carabinieri del NAS l’ipotesi sarebbero due ovvero, potrebbe essere avvenuto nel corso della pulizia della cannula oppure a causa di un utilizzo doppio dei guanti usa e getta, strumenti che potrebbero essere stati utilizzati senza poi essere sostituiti con le altre due bambine che purtroppo erano affetta da malaria e che erano presenti in pediatria nello stesso periodo. Adesso la difesa ha a disposizione soltanto 20 giorni per poter depositare memorie o consulenze tecniche oltre che per poter chiedere altre indagini.