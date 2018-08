INFERNO DI FUOCO IN AUTOSTRADA Camion esplode in una galleria. La situazione

Paura sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, dove un camion è esploso mentre transitava all’interno della galleria Castello nei pressi di Grottammare, in direzione Pescara, all’altezza del chilometro 300, intorno alle 22 di ieri, giovedì 23 agosto. I testimoni raccontano di aver sentito una o più esplosioni e di aver visto poi fiamme e fumo uscire dalla galleria. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco da San Benedetto e Fermo, oltre ai sanitari del 118 e alla polizia, presente con pattuglie della stradale e dell’autostradale. Secondo le prime informazioni, il conducente del mezzo pesante sarebbe riuscito a scendere prima che l’incendio lo divorasse. Ingenti i danni, tre i feriti in totale, anche se nessuno di loro è in pericolo di vita, e soprattutto numerosi i disagi alla viabilità, dal momento che sono ancora in corso i lavori di ripristino della galleria.

Il traffico diretto verso Pescara attualmente circola in deviazione sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta, limitando a una corsia anche il traffico diretto verso Ancona. Le operazioni di ripristino della galleria interesseranno il fine settimana e, visti i flussi di traffico attesi per il controesodo, si prevedono disagi alla circolazione. Agli utenti provenienti da Taranto o da Bari, e diretti verso Bologna, si consiglia di immettersi in A16 verso Napoli per raggiungere l’A1 da utilizzare per raggiungere Bologna. Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bologna si consiglia di utilizzare l’A25 o l’A24, verso Roma, per raggiungere l’A1 da percorrere in direzione di Bologna.