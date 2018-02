Muore a 35 anni dopo aver dato la vita alle due gemelline

Non ce l’ha fatta la paziente di 35 anni di Bari Sardo la quale era stata ricoverata presso l’azienda ospedaliera universitaria di Sassari lo scorso 1 gennaio dopo avere contratto l’ influenza a H1 N1 nota come influenza suina. La notizia è stata confermata dall’ospedale nelle scorse ore e pare che la donna sia morta in seguito alle complicanze dell’influenza tra le quali una polmonite acuta.

Soltanto lo scorso 12 gennaio aveva partorito due gemelle al settimo mese di gravidanza che al momento si trovano in incubatrice ma in buone condizioni. Si chiamava Carla Pisanu e Aveva 35 anni e ha resistito per poco più di un mese dopo essere stata ricoverata in ospedale e di aver messo alla luce Greta e Beatrice le sue due gemelline con un parto cesareo al settimo mese di gravidanza. Come abbiamo detto a troncarla è stata l’influenza Suina che nelle scorse ore ha ucciso anche Tonino Tangianu un uomo di 61 anni di Triei in provincia dell’Ogliastra anche lui purtroppo finito in rianimazione in coma per le gravi complicazioni di questa forma di influenza. Carla pare abbia cominciato a stare male subito dopo Natale ma in ospedale sarebbe arrivata il 31 dicembre in coma.

Le sue condizioni di salute erano piuttosto gravi al momento dell’arrivo in ospedale tanto che i medici per poterla salvare avevano fatto ricorso ad un farmaco inglese che ancora non sembra essere somministrato nel nostro paese ma tutto è stato inutile e dopo poco più di un mese la donna è deceduta. “Quando la donna è arrivata in ospedale presentava un quadro clinico piuttosto pesante, aggravato ancora di più dalle complicanze create dalla presenza del virus dell’#Influenza”, assicurano i responsabili del reparto di Rianimazione.

“Tutti i medici di medicina generale sono in allerta per una possibile recrudescenza dell’epidemia influenzale”, riferiscono dalla Fimmg di Napoli preoccupata per “il nuovo e repentino peggioramento delle condizioni climatiche”, ma anche per “l’alto numero di complicanze respiratorie che stiamo rilevando nei pazienti più anziani o affetti da malattie croniche”. “Non so come farò senza di te tesoro mio”, recita uno dei messaggi scritti su Facebook.

Dall’ospedale dove la donna è deceduta fanno sapere che purtroppo la donna è arrivata con un quadro clinico già piuttosto importante e che poi si è ulteriormente aggravato. Elsa Viora, Presidente AOGOI, ha spiegato come durante la gravidanza le donne non sono di per sè più esposte a contrarre il virus dell’influenza, Ma si tratta di un calo fisiologico delle difese immunitarie che le rende, rispetto agli altri, più a rischio di sviluppare complicanze come ad esempio la polmonite che possono mettere in pericolo non solo la loro salute ma anche quella del nascituro.

Cos’è l’influenza suina?

L’influenza suina è una malattia respiratoria acuta dei maiali causata da virus influenzali del tipo A, che causano abitualmente epidemie di influenza tra i suini. I virus dell’influenza suina causano alti livelli di malattia e bassa mortalità nei maiali. I virus dell’influenza suina possono circolare tra i maiali in tutti i mesi dell’anno, ma la maggior parte delle epidemie si manifestano nel tardo autunno ed in inverno, così come accade per le epidemie nella popolazione umana. Il virus dell’influenza suina classica (virus influenzale A/H1N1) è stato isolato per la prima volta negli anni 30 del secolo scorso.

Quanti sono i virus dell’influenza suina?

Come tutti i virus influenzali anche quelli dell’influenza suina mutano continuamente:i maiali possono essere infettati dai virus del’influenza aviaria così come da quelli dell’influenza suina. Quando virus influenzali di differenti specie animali infettano i suini, i virus possono andare incontro a fenomeni di “riassortimento” e nuovi virus che sono un mix di virus umani/aviari/suini possono emergere. Nel corso degli anni, sono emerse diverse varianti di virus influenzali suini; al momento, nei maiali sono stati identificati 4 sottotipi principali di virus influenzali di tipo A: H1N1, H1N2, H3N2, and H3N1. Comunque, la maggior parte dei virus isolati recentemente nei maiali sono stati H1N1.

L’influenza suina può infettare l’uomo?

I virus dell’influenza suina non infettano normalmente l’uomo. Comunque, possono verificarsi infezioni umane sporadiche con virus influenzali suini. Comunemente questi casi di infezione umana da virus influenzali suini si manifestano in persone con esposizione diretta ai maiali (per esempio lavoratori addetti ad allevamenti e industrie suinicole, frequentatori di fiere zootecniche) .

Quali sono i sintomi dell’influenza suina nell’uomo?

I sintomi dell’influenza suina sono simili a quelli della “classica” influenza stagionale e comprendono: febbre, sonnolenza, perdita d’appetito, tosse. Alcune persone con influenza suina hanno manifestato anche raffreddore, mal di gola, nausea, vomito e diarrea. Come l’influenza stagionale, anche l’influenza suina può causare un peggioramento di patologie croniche pre-esistenti e in passato sono stati segnalati casi di complicazioni gravi (polmonite ed insufficienza respiratoria) e decessi associati ad infezione da

virus dell’influenza suina .

Quanto à grave l’influenza suina nell’uomo?

Come l’influenza stagionale, l’infezione da virus influenzale suino nell’uomo può presentarsi in forma lieve o grave. Le persone possono prendere l’influenza suina mangiando carne di maiale?

No, i virus dell’influenza suina non sono trasmessi dal cibo; non si può contrarre l’influenza suina mangiando maiali o prodotti a base di carne di maiale. Mangiare carne maneggiata in maniera

appropriata, carne cotta e prodotti a base di carne suina. Cuocere la carne a temperatura interna di 70- 80 ° gradi uccide il virus dell’influenza suina, così come gli altri batteri e virus.

Come si trasmette l’influenza suina?

I virus influenzali possono essere trasmessi direttamente dai maiali all’uomo e dall’uomo ai maiali. Le infezioni umane con virus influenzali di origine suina si manifestano con maggiori probabilità in persone che hanno contatti ravvicinati con i suini , come negli allevamenti o nelle fiere zootecniche. E’ possibile anche la trasmissione da persona a persona. Si ritiene che ciò accada con le stesse modalità di trasmissione dell’influenza stagionale, cioè attraverso la diffusione di goccioline di secrezioni nasofaringee con la tosse e lo sternuto. Le persone possono anche infettarsi toccando superfici contaminate con secrezioni infette e e poi portando alla bocca e al naso le mani. Per questo il lavaggio delle mani è una misura molto importante per ridurre il rischio di infezione.

Il virus di quest’epidemia in Messico e USA è contagioso?

Ci sono evidenze, stabilite dai CDC degli Stati Uniti d’America, che il virus responsabile dei casi negli Stati Uniti si sta diffondendo da persona a persona: comunque in questo momento non è possibile saperequanto facile sia questa trasmissione.

Come si può diagnosticare l’infezione da virus influenzali suini nell’uomo?

Per la diagnosi di influenza suina A è necessario raccogliere un campione di secrezioni respiratorie (tampone nasale o faringeo) entro i primi 4 – 5 giorni dall’inizio dei sintomi (quando è maggiormente probabile che la persona elimini i virus). Comunque, alcune persone e in particolar modo i bambini possono eliminare il virus influenzale per 10 giorni e più. L’identificazione del virus dell’influnza suina richiede l’invio del campione ad un Laboratorio di riferimento della rete Influnet, con il coordinamento dell’Istituto supeiore di sanità..

Quali farmaci possono essere usati per trattare le infezioni da virus influenzali suini nell’uomo?

Sono disponibili diversi tipi di farmaci antivirali per il trattamento dell’influenza: amantadina, rimantadina, oseltamivir e zanamivir . Mentre la maggior parte dei virus dell’influenza suina si sono rivelati suscettibili a tutti e quattro i farmaci, i virus influenzali suini isolati recentemente dagli uomini sono resistenti alla amantadina e alla rimantadina; pertanto solo oseltamivir e zanamivir sono raccomandati per il trattamento / prevenzione dell’Influenza umana da virus influenzale suino

Quante epidemie di influenza suina si conoscono?

Probabilmente l’epidemia più conosciuta è quella che ha colpito i soldati di Fort Dix , New Jersey (USA), nel 1976 , con circa 200 casi tra i soldati presenti nel campo. Il virus causò malattie con segni radiologicamente evidenti di polmonite in almeno 4 soldati e 1 decesso: tutti i colpiti erano precedentemente in buona salute . Il virus si era trasmesso attraverso contatti stretti nel corso di sedute di addestramento, con trasmissione limitata al di fuori di questo contesto. Si ritiene che il virus abbia circolato per un mese , per scomparire spontaneamente. La fonte del virus , il momento esatto della sua introduzione a Fort Dix e i fattori che possono avere influenzato la sua diffusione e durata sono sconosciuti. L’epidemia potrebbe essere stata causata da un virus animale introdotto in contesto di particolare affollamento nel periodo invernale .Il virus influenzale suino isolato dai soldati di Fort Dix fu denominato A/New Jersey/76 (Hsw1N1). L’episodio fu alla base di una estesa campagna di vaccinazione antinfluenzale nel 1977.