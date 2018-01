Influenza, uomo di 50 anni muore in ospedale a Udine: non era vaccinato

L’influenza stagionale purtroppo sembra che quest’anno sia stata particolarmente aggressiva e continua a mietere vittime. E’ deceduto un uomo di 50 anni nella giornata di ieri in ospedale a Udine in seguito ad alcune complicanze per una forma di influenza particolarmente aggressiva. Secondo quanto riferito, sembra che l’uomo non soffrisse di gravi patologie pregresse e non si era vaccinato contro l’influenza. Un altro paziente invece è stato ricoverato per patologie analoghe nel reparto di terapia intensiva dello stesso ospedale e i medici pare gli stiano Praticando la circolazione extracorporea. Ritornando al paziente deceduto, sembra che fosse stato ricoverato nei giorni scorsi in seguito ad una forma molto particolare e soprattutto aggressiva di influenza ed i medici Avevano riscontrato delle complicanze broncopolmonari infettive evolute in acute respiratory distress Syndrome che purtroppo si è rivelata per lui fatale.

E’ questo quanto si apprende da fonti ospedaliere le quali precisano che l’uomo come abbiamo detto, pare non soffrisse di gravi patologie pregresse e per questo motivo non si era neanche vaccinato contro l’influenza. Purtroppo per il paziente non ci sarebbe stato nulla da fare ed è morto nella giornata di ieri dell’ospedale ad Udine. Non risulta essere vaccinato anche l’altro paziente che è stato ricoverato nello stesso ospedale in condizioni piuttosto gravi e che attualmente si trova in terapia intensiva per via di una particolare forma di influenza molto aggressiva.

In tutto presso l’ospedale di Udine sono ricoverate circa 13 persone a causa di forma influenzale molto aggressiva e la maggior parte di queste hanno meno di 65 anni e nessuno di loro risulta essere vaccinato. Un’altra vittima si è registrata nella giornata di giovedì a Ferrara e si tratta di in un uomo di 63 anni, morto nel reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale Sant’Anna di Ferrara. Il paziente era risultato positivo al sottotipo del virus dell’influenza a H1 N1 e sembra che non fosse affetto anche da patologie pregresse.

La notizia è stata diffusa dall’azienda ospedaliero-universitaria che ha anche spiegato che il paziente è stato ricoverato lo scorso 5 gennaio e che purtroppo a causa delle sue specifiche condizioni cliniche non rientrava nei casi trattabili con ossigenazione extracorporea a membrana ovvero l’apparecchiatura che si trova all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Questa è una tecnica utilizzata per trattare i pazienti con insufficienza respiratoria acuta grave o cardiaca potenzialmente reversibile. “È una delle influenze peggiori degli ultimi anni. Tuttavia gli ultimi dati a nostra disposizione ci mostrano una lieve flessione della curva epidemica.Questo ci fa presumere che le ultime due settimane rappresentino il picco epidemico stagionale. La situazione è quindi sotto controllo e il sistema sanitario sta garantendo l’assistenza a tutti i cittadini. I più colpiti risultano i bambini con meno di 5 anni che presentano un tasso di circa 30,8 casi per mille assistiti. Decisamente più basso è invece il numero di anziani infettati: 7,8 casi per mille assistiti”, spiega Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di Medicina generale e delle cure primarie.