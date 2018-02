Inps, la denuncia della Corte dei Conti: “Patrimonio in rosso”

I magistrati contabili bocciano il centralismo organizzativo: «Non ha migliorato l’equilibrio, bisogna tornare al passato» Intanto l’Istituto brucia altri 9,8 miliardi di euro. Quest’anno conti in ordine solo grazie ai 60 miliardi sborsati dallo Stato.

“Il risultato economico di esercizio mostra un valore negativo per 6,22 md (-16,297 md nel 2015), con un miglioramento sul precedente esercizio da riferire essenzialmente ad un accantonamento al fondo rischi crediti contributivi di 6,22 mld, quando nel 2015 l’analoga posta era iscritta in bilancio per 13,09 md”. A rilevarlo è la Corte dei Conti – Sezione controllo Enti, nella Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Inps per l’esercizio 2016.

“Il susseguirsi di risultati economici negativi si riflette sulla progressiva erosione del patrimonio netto che si attesta a fine esercizio su un importo di poco meno di 78 ml e che passa in territorio negativo in sede di assestamento del bilancio di previsione 2017″ aggiunge la Corte dei Conti sottolineando che “comunque, la situazione patrimoniale dell’Inps tornerà ad attestarsi su un saldo, tra poste dell’attivo e del passivo, in deciso miglioramento per effetto della disposizione contenuta nella legge di Bilancio per il 2018”.

Secondo la Corte dei Conti, inoltre, è necessaria una riforma della governance dell’Istituto. “Dal lato ordinamentale resta attuale – indica la Relazione- la necessità di una riforma della governance dell’Inps che parta dalla revisione di funzioni e compiti dei tre principali organi – di indirizzo e vigilanza, di rappresentanza legale dell’ente, di indirizzo politico-amministrativo – che, insieme al direttore generale, compongono quel particolare assetto duale disegnato dal legislatore per gli enti previdenziali pubblici”.

La riforma del sistema di governo dell’Istituto “ad opera del d.l. n. 78/2010, di accentramento nella figura del presidente dei compiti prima spettanti al Consiglio di amministrazione, non si è mostrata, infatti, sufficiente a conferire all’Istituto migliore equilibrio, in particolare, nei rapporti con il Consiglio di indirizzo e vigilanza”.

Secondo i magistrati contabili, “è da porre in rilievo come sul finire del 2017 la Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati abbia approvato una proposta di modifica dell’ordinamento e della struttura organizzativa dell’Inps e dell’Inail, quale testo unificato delle tre proposte da tempo all’esame della medesima Commissione. Con lo scioglimento delle Camere, il percorso di riforma si è ovviamente interrotto, di talché appare auspicabile che esso trovi nella nuova Legislatura un rinnovato impulso”.

A qualche mese di distanza si spiega meglio il generoso dono all’Inps di circa 60 miliardi inserito dal governo nella manovra finanziaria. Senza quei soldi, che tamponeranno il colabrodo contabile, l’istituto guidato da Tito Boeri avrebbe dovuto portare i libri in tribunale. Come spiega la Corte dei Conti nella Relazione sul controllo della gestione finanziaria 2016, «con la nota di assestamento al bilancio di previsione per il 2017 il patrimonio netto passa in territorio negativo per 9,666 miliardi condizionato da un risultato economico di esercizio negativo per 9,803 miliardi».

La sintesi è che i continui rossi di bilancio hanno esaurito il pozzo a cui attingere. Il risultato economico di esercizio per il 2016 dell’Inps, scrive la Corte dei Conti, «mostra un valore negativo per 6,22 miliardi di euro, dopo il rosso di 16,297 miliardi nel 2015, con un miglioramento sul precedente esercizio essenzialmente per un accantonamento al fondo rischi crediti contributivi di 6,22 miliardi, quando nel 2015 l’analoga postaera iscritta in bilancio per 13,09 miliardi».

Il risultato finale, trucchi contabili a parte, è che «il susseguirsi di risultati economici negativi si riflette sulla progressiva erosione del patrimonio netto» che si attesta a fine 2016 su un importo di poco meno di 78 milioni e che passa in territorio negativo in sede di assestamento del bilancio di previsione 2017.

Per evitare il tracollo nell’anno in corso il governo ha provvidenzialmente tirato fuori altri miliardi dal cilindro. La stessa Corte dei Conti preannuncia che la situazione patrimoniale dell’Inpstor- nerà ad attestarsi su un saldo in «deciso miglioramento per effetto della disposizione contenuta nella legge di Bilancio per il 2018 che, attraverso una sistemazione dei rapporti finanziari dell’Istituto con lo Stato, riconosce la natura di trasferimento a titolo definitivo dei debiti per anticipazioni alla gestione previdenziale per un importo di circa 59,455 miliardi di euro e la compensazione di crediti e debiti per circa 29,423 miliardi».

Al di là della disastrosa situazione finanziaria e contabile dell’Inps, che impressiona sempre ma non è davvero una novità, la notizia arrivata ieri è che i magistrati, per la prima volta, inseriscono anche Boeri nella lista dei cattivi. Invitando addirittura il prossimo governo a fare piazza pulita delle sue innovative idee per rilanciare l’efflcienza dell’istituto.

L’auspicio della Corte dei Conti è che si proceda in fretta («con rinnovato impulso») ad «una riforma della governance che parta dalla revisione di funzioni e compiti dei tre principali organi – di indirizzo e vigilanza, di rappresentanza legale dell’ente, di indirizzo politico-amministrativo – che, insieme al direttore generale, compongono quel particolare assetto duale disegnato dal legislatore per gli enti previdenziali pubblici». Il che, tradotto in termini più comprensibili, significa una sonora bocciatura della formula dell’uomo solo al comando fortemente voluta dall’economista della Bocconi chiamato da Matteo Renzi a guidare la previdenza italia.

Il documento spiega, infatti, che «l’accentramento nella figura del presidente dei compiti prima spettanti al Consiglio di amministrazione, non si è mostrata sufficiente a conferire all’Istituto migliore equilibrio, in particolare, nei rapporti con il Consiglio di indirizzo e vigilanza».