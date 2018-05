Insegnante affoga due procioni in classe durante lezione di scienze: indagato

Avrebbe catturato alcuni procioni che gironzolavano attorno alla scuola, colpevoli suo dire di aver ucciso diversi polli e galline, poi li avrebbe rinchiusi in una gabbia e li avrebbe fatti uccidere facendoli affogare in un contenitore davanti a tutti i suoi alunni durante una lezione di scienze a scuola. Queste le accuse nei confronti di un esperto insegnante statunitense dello stato della Florida, Dewie Brewton, ora messo in aspettativa in attesa degli accertamenti sul suo conto. A denunciare tutto è stato proprio una sua studentessa della Forest High School di Ocala, che ha immortalato la scena in un video diffuso poi ai media locali.

Nel filmato si vedono altri studenti riempiono un grande bidone con acqua e abbassano all’interno un procione richiuso in una gabbia metallica, lasciandolo sott’acqua. Secondo il racconto della giovane , almeno due degli animali sono stati uccisi con questa pratica , ognuno dei quali ha impiegato diversi minuti per affogare.

“Vogliamo che la gente sappia che li ha tenuti in gabbia e li ha fatti intrappolare e uccidere”, ha detto la madre della studentessa all’ABC, dicendo che sua figlia è tornato a casa sconvolta dopo l’incidente di lunedì. “Avrebbe potuto far venire qualcuno e spostare gli animali se ernoa fastidiosi” ha aggiunto la donna.

Il portavoce della scuola pubblica della contea di Marion, Kevin Christian, ha detto che sta indagando sull’incidente, descrivendo il comportamento dell’insegnante come “terrificante”. “Gli standard educativi della contea di Marion non includono attività per la distruzione di animali vivi, fastidiosi o no”, si legge in una nota che aggiunge: “Anche se le forze dell’ordine ci dicono che l’insegnante potrebbe non aver fatto nulla di illegale, le sue azioni davanti agli studenti sono certamente discutibili”.