Insetti a tavola, in Italia non è ancora il momento: ecco l’effetto disgusto ma poi si digeriscono

Manca davvero poco e ci potrebbe essere la possibilità di ritrovarsi gli insetti a tavola. Di questo se ne era parlato già nelle scorse settimane, ma la notizia era stata presa davvero con grande scetticismo e anche disgusto dalla maggior parte degli italiani. In realtà sembra che l’interesse per il cibo a base di insetti sia cominciato alcuni anni fa proprio quando l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura Ovvero la Fao, ha cominciato a propagandare il programma edible insect al fine di poter educare le persone a mangiare gli insetti. Questo anche per il semplice fatto che la popolazione mondiale va aumentando a dismisura e la terra rischia di divenire davvero improduttiva. Quindi mangiare insetti potrebbe essere qualcosa di utile nel futuro. Nonostante nelle scorse settimane qualche Fonte aveva dato per certo che l’Italia a breve avrebbe adottato questa novità culinaria, sembra che sia soltanto un pensiero che però al momento non ha alcuna base.

Nonostante all’inizio dell’anno sia entrato in vigore il regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti che includono anche gli insetti non sembra essere stata fissata una data precisa affinché questi nuovi alimenti possono essere venduti nel nostro paese. Al giorno d’oggi Dunque esiste tanta confusione su questo argomento e per questo motivo è intervenuta una circolare della DGISAN che ha sottolineato come l’autorizzazione di un novel Food per richiesta alla commissione europea che a sua volta dal incarico poi all’Efsa di poter eseguire una valutazione e poi in base ai dati ricavati si decide se rilasciare o meno questa autorizzazione.

Al momento per quanto riguarda il nostro paese, nulla di tutto ciò è avvenuto. Ad andare più nello specifico è stata Antonia Ricci dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie la quale ha spiegato che nello specifico per insetti è prevista una procedura semplificata che richiede comunque alcuni mesi. La stessa spiega come gli interessati devono accompagnare la richiesta con numerosi dati sulla sicurezza per il consumo e poi dimostrare che si tratta di prodotti che fanno parte delle tradizioni culinarie anche in altre parti del mondo.

In Italia dunque non è ancora possibile mangiare ma anche allevare questi insetti tra cui le formiche e grilli, cavallette ai fini propri della produzione alimentare. Intanto negli altri paesi Le cavallette, grilli e talvolta anche gli scarafaggi sono consumati da circa 2 miliardi di persone. In Italia come già abbiamo detto la notizia non è stata accolta con piacere ma piuttosto con disgusto. In realtà secondo uno studio guidato dalla Rutgers University è emerso che il fattore disgusto non abbia nulla a che fare con la nutrizione la digestione o l’evoluzione. Gli insetti potrebbero essere mangiati e digeriti da quasi tutti i primati di oggi compresi gli uomini e questo Quanto hanno riferito i ricercatori della Rutgers University.

GLI INSETTI POSSONO CONTRIBUIRE ALLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI PER ANIMALI?

Sì. La crescita della popolazione, l’urbanizzazione e l’incremento delle classi medie hanno aumentato la domanda globale di cibo, ed in particolare di fonti di proteine animali. La produzione tradizionale di cibi per animali come farina di pesce, soia e cereali necessita di essere ulteriormente intensificata in termini di efficienza delle risorse ed estesa con l’uso di fonti alternative. Nel 2030 dovranno essere nutrite più di 9 miliardi di persone, assieme ai miliardi di animali allevati annualmente per l’alimentazione o per fini ricreativi come gli animali da compagnia. Oltretutto, fenomeni come l’inquinamento di acque e di terreni causato dalla produzione intensiva di bestiame e la deforestazione provocata dal pascolo eccessivo contribuiranno ai cambiamenti climatici e ad altri impatti distruttivi sull’ambiente. Uno dei modi per affrontare il problema della sicurezza alimentare e dei mangimi passa attraverso l’allevamento di insetti. Gli insetti vivono ovunque e si riproducono velocemente, presentano un alto tasso di crescita e di conversione alimentare e un basso impatto ambientale durante tutto il loro ciclo di vita. Sono nutrienti, con contenuti molto alti di proteine, grassi e minerali. Possono essere allevati su scarti alimentari. Inoltre possono essere consumati interi o ridotti in polveri o paste ed incorporati in altri tipi di cibo. L’uso su larga scala degli insetti come ingredienti per cibi è tecnicamente praticabile e industrie presenti in varie parti del mondo sono già impegnate in questa produzione. Per esempio, l’uso di insetti come mangime per l’acquacoltura e l’alimentazione di pollame diverrà sempre più comune nei prossimi dieci anni.

PERCHÉ GLI INSETTI?

L’uso di insetti per l’alimentazione e la produzione di mangimi presenta vari

vantaggi per l’ambiente, per la salute e per il miglioramento della condizione

sociale e dei mezzi di sussistenza di varie popolazioni.

VANTAGGI PER L’AMBIENTE

Gli insetti presentano un’alta efficienza di conversione nutrizionale perché sono animali a sangue freddo. I tassi di conversione nutrizionale per la carne (cioè quanto mangime è necessario per produrre un incremento in peso di

1 Kg di un animale) variano largamente a seconda del tipo di animale e delle pratiche di allevamento utilizzate. In media, gli insetti possono convertire 2 Kg di cibo in 1 Kg di massa, laddove un bovino necessita 8 Kg di cibo per produrre l’aumento di 1 Kg di peso corporeo.

La produzione di gas serra da parte della maggioranza degli insetti è probabilmente più bassa di quella del bestiame convenzionale. Per esempio, i suini producono 10-100 volte più gas serra per kg di peso di quello prodotto dai vermi della farina.

Gli insetti possono nutrirsi di rifiuti organici come resti di cibo e prodotti umani, compost e liquami animali, e possono trasformarli in proteine di alta qualità a loro volta utilizzabili per l’alimentazione animale.

Gli insetti utilizzano meno acqua del bestiame convenzionale. I vermi della farina, ad esempio, sono molto più resistenti alla mancanza d’acqua dei bovini.

L’allevamento di insetti è meno dipendente dalla disponibilità di terreno del bestiame convenzionale.

VANTAGGI PER LA SALUTE

Il contenuto nutrizionale degli insetti dipende dal loro stadio vitale, dall’habitat e

dalla dieta. Tuttavia è largamente accertato che:

Gli insetti forniscono proteine di alta qualità e nutrienti paragonabili a quelli forniti dalla carne e dal pesce.

Gli insetti sono particolarmente importanti come integratori dietetici per bambini sottonutriti perché molte specie presentano un’alta quantità di acidi grassi (paragonabile a quella fornita dal pesce). Essi sono anche ricchi in fibre e micronutrienti quali rame, ferro, magnesio, manganese, fosforo, selenio e zinco.

Gli insetti presentano un basso rischio di trasmissione di zoonosi (malattie trasmesse dagli animali all’uomo) quali l’HINI (influenza aviaria) o la BSE (malattia della mucca pazza).

VANTAGGI PER IL SOSTENTAMENTO E LA CONDIZIONE SOCIALE

La raccolta e l’allevamento di insetti può offrire importanti strategie per un differenziamento dei mezzi di sussistenza. Gli insetti possono essere direttamente e facilmente raccolti in natura. La raccolta e la strumentazione di base per l’allevamento richiedono tecniche semplici ed un investimento di capitale minimale.

Gli insetti possono essere raccolti in natura, allevati, preparati e venduti dai membri più poveri della società quali donne e lavoratori senza terra in aree rurali o urbane. Queste attività possono direttamente migliorare la dieta e fornire entrate in denaro con la vendita della produzione in eccesso in mercati popolari.

La raccolta e l’allevamento di insetti può quindi fornire opportunità imprenditoriali in economie sviluppate, di transizione e in via di sviluppo.

Insetti possono essere preparati come prodotti alimentari o mangimi in modo relativamente facile. Alcune specie possono essere consumate intere, altre possono essere anche trasformate in impasti o macinate prima di essere consumate o le loro proteine possono essere estratte e utilizzate a parte.

DALLA RACCOLTA ALL’ALLEVAMENTO

“La domesticazione degli insetti è veramente una buona idea.

La ritengo cruciale perché permetterà alle comunità locali di produrre insetti così da aumentarne la disponibilità e, allo stesso tempo, l’incremento della produzione porterà ad un aumento dei loro introiti. La domesticazione degli insetti rappresenta quindi un doppio vantaggio. Gli insetti verranno prodotti in modo sostenibile e allo stesso tempo le fonti di sostentamento delle comunità rurali continueranno a migliorare”. Ousseynou Ndoye, FAO (Cameroon).

La maggior parte della raccolta di insetti viene praticata a spese delle popolazioni naturali, in modo particolare nelle foreste. Tuttavia, la scienza moderna unita a valide conoscenze e culture alimentari tradizionali può contribuire ad innovare e potenziare le tecnologie dell’allevamento di massa. L’allevamento degli insetti come bestiame in miniatura offre grandi opportunità per aumentarne la quantità senza comprometterne le popolazioni naturali.

Un comune malinteso sull’utilizzazione degli insetti come cibo è che essi siano mangiati solo in periodi di carestia. In realtà, nella maggior parte dei casi in cui essi si ritrovano nelle diete locali, gli insetti sono consumati per il loro sapore e non perché non siano disponibili altri tipi di cibo. Certe specie, come i bruchi mopane in Sud Africa e le uova delle formiche tessitrici nel Sud Est Asiatico, sono considerati delle leccornie e possono essere valutati a prezzi considerevoli.

UN MANGIME ALTERNATIVO

Secondo la Federazione internazionale delle Industrie produttrici di mangimi, la produzione globale di mangimi per animali è stata di 720 milioni di tonnellate nel 2010. Gli insetti possono integrare le tradizionali fonti di mangime come soia, cereali e farina di pesce. Gli insetti con il più alto potenziale per una produzione di mangimi su larga scala sono rappresentati dalla mosca soldato nera (Hermetia illucens), dalla comune mosca domestica e dal baco della farina (Tenebrio molitor) – ma anche altre specie di insetti vengono studiate per questa utilizzazione. Produttori cinesi, sud africani, spagnoli e statunitensi allevano già grandi quantità di mosche con la bio-conversione di rifiuti organici per utilizzarle come mangimi per l’acquacoltura e l’allevamento di pollame.

L’ENTOMOFAGIA È PERICOLOSA?

Non ci sono casi conosciuti di trasmissione all’uomo di malattie o parassiti causati dal consumo di insetti (a condizione che gli insetti siano trattati nelle stesse condizioni sanitarie di qualsiasi altro cibo). Sono state segnalate reazioni allergiche che sono tuttavia comparabili a quelle nei confronti di crostacei, che sono sempre degli Artropodi. In confronto a mammiferi ed uccelli, gli insetti possono presentare meno rischi di trasmettere zoonosi all’uomo e al bestiame, sebbene questo richieda ulteriori ricerche.

QUALI SONO LE SPECIE DI INSETTI PIÙ UTILIZZATE COME CIBO?

Nel mondo si consumano più di 1900 specie di insetti. Questo numero continua a crescere man mano che vengono compiute nuove ricerche. La maggioranza di queste specie viene raccolta in natura e pochi dati sono disponibili sulle quantità effettive di insetti consumati. Gli insetti più comunemente usati come cibo appartengono ai Coleotteri (31%), Lepidotteri (bruchi, 18%), api, vespe e formiche (Imenotteri, 14%). Questi sono seguiti dalle cavallette, locuste e grilli (Ortotteri, 13%), da cicale, cicaline, cocciniglie e cimici (Emitteri, 10%), termiti (Isotteri, 3%), libellule (Odonati, 3%), mosche (Ditteri 2%) e altri ordini (5%).

FANTASCIENZA O REALTÀ?

Sebbene la base delle attività imprenditoriali e formalizzate per l’allevamento di insetti sia ancora limitata, stanno via via emergendo iniziative volte a concretizzare lo sfruttamento degli insetti come alimenti o mangimi. Attualmente l’allevamento di insetti viene effettuato soprattutto in scala ridotta, a livello familiare o limitato a mercati di nicchia. L’allevamento di insetti è praticato ormai da molto tempo per fornire nutrimento ad animali domestici, per collezionismo, e per fornire esche all’industria della pesca sportiva. Sebbene questo tipo di allevamento sia tecnicamente praticabile, trova un grosso ostacolo perché la produzione può risultare più cara della produzione di fonti tradizionali di alimenti e mangimi. Tuttavia le ricerche in atto suggeriscono che gli insetti possono spesso rappresentare un’alternativa sostenibile e più a buon mercato se i costi indiretti per la raccolta, la produzione ed il trasporto, quali il consumo di acqua potabile, l’emissione di gas serra ed il consumo di carburanti fossili vengono fatturati nei costi totali di produzione. Attualmente il livello della produzione non può competere con le risorse convenzionali di alimenti e mangimi; un’ulteriore automatizzazione rappresenta perciò un elemento chiave nella crescita di questa industria. Oltre a questo è necessario che venga sviluppata un’appropriata legislazione per la produzione ed il commercio di alimenti e mangimi a base di insetti.

Curry alle formiche rosse. Brasato di cavallette al Barolo. Taco con larve saltate in padella. Il menù dettato dalla entomofagia (il consumo umano di carne di insetto) preannuncia che il futuro avrà sei zampe. E non è neanche così “futuro” visto che già alcuni chef stellati propongono manicaretti con coleotteri come ingrediente principale, e pure dietisti e dietologi sono coinvolti in corsi di “aggiornamento’.

“Che sia qualcosa più di una moda o una tendenza è sicuro – commenta il dietista Fabrizio Vaghi -. Anzi, poco tempo fa s’è tenuto sul tema un convegno a Varese: ‘Gli insetti come nuova fonte alimentare’. Del resto, per quanto strani a vedersi nel piatto, è dimostrato scientificamente che alcuni insetti o larve sono ricchi di proteine’.

Una cosa, però, è accostarsi alla tavolata di insetti per sfizio o curiosità, altra cosa è rispondere alle esigenze primarie del sostentamento alimentare, in modo equilibrato, senza mettere a repentaglio le risorse del pianeta. Della prima categoria fanno parte i clienti di Carlo Cracco, che si è concesso

“Gli allevamenti del futuro dovranno avere più norme e controlli”

di friggere tuorli d’uovo impanati con polvere di larve e brasare cavallette con vino rosso. Oppure quelli di René Redzepi che cucina formiche e cavallette al Noma, il suo ristorante stellato di Copenhagen, considerato uno dei migliori al mondo. Dell’altra categoria, invece, fa già parte un abitante su quattro del pianeta, in quei Paesi dove gli insetti sono ben integrati nelle diete tradizionali di almeno due miliardi di persone.

“Certo, per noi quella di mangiare insetti è solo una prospettiva – aggiunge Vaghi -, ma al di là delle diverse tradizioni e culture, c’è da domandarsi come potremo avvicinarci a questo singolare apporto di proteine, quando già facciamo fatica a mangiare le proteine vegetali. È evidente che ogni regime alimentare è anche condizionato dai tempi e dalle situazioni che si vivono. Non dimentichiamo come ora siano trascurati, ad esempio, fagioli, ceci e lenticchie, che pure hanno rappresentato il nutrimento principale di più generazioni’.

Il dietista non ha alcuna obiezione all’idea che gli insetti possano trasformarsi in una risorsa per combattere la fame nel mondo. Né considera esagerata l’eventualità, fra qualche decennio, che gli allevamenti di bovini non basteranno a nutrire tutti gli abitanti della Terra. Nello stesso tempo, però, si augura che anche il ricorso all’entomofagia non ripeta gli stessi errori in termini di inquinamento e consumo, che i nostri barbecue domenicali fanno o faranno pagare all’intero ecosistema terrestre. “È ovvio che coleotteri, larve e insetti vari che mangeremo in futuro saranno ottenuti da allevamenti, con tutti i controlli alimentari e le garanzie necessarie ai nostri standard – nota Vaghi -. Se poi scopriamo che per far crescere più in fretta questi insetti e venderne di più, si consuma più farina di mais, allora siamo al punto di prima, provocando un nuovo impatto ambientale’.

POTREMMO GUSTARE I GRILLI NOSTRANI”

Che gli insetti possano trasformarsi in una risorsa per combattere la fame nel mondo, e magari rientrare anche nella nostra consueta dieta alimentare, non rappresenta certo una novità per Michele Ab- derhalden, entomologo del Museo cantonale di storia naturale di Lugano. “È noto che molte specie di insetti rientrano nei consumi alimentari di molti Paesi, dall’Asia all’Africa fino al Su- damerica – spiega Abderhalden – . Da qui a dire che, prima o poi, rientreranno nelle nostre abitudini alimentari è difficile da comprovare; per superare certe resistenze servirebbe un lavoro culturale, ma non dimentichiamo che, quando è vitale cibarsi, più dei gusti contano le esigenze, le necessità’.

Coleotteri, bruchi e insetti vari che finiranno nei piatti sono gli stessi che troviamo nei nostri campi?

“Non credo. Nell’entomofagia, cioè il consumo umano di carne di insetto, gli insetti e gli aracnidi comunemente utilizzati includono cavallette, grilli, formiche, larve di coleotteri, bruchi che non sono esattamente gli stessi che troviamo in Ticino. Ma visto che più di 1200 specie vengono utilizzate come alimenti un po’ in tutto il mondo, non escludo che sia commestibile anche il nostro ‘saltamartino’; del resto non l’abbiamo mai assaggiato’.

In teoria potremmo scoprire un menù a base di insetti nostrani…

“Di sicuro possiamo escludere ‘ghiottonerie’ come termiti, bachi da seta che da noi non esistono, come molte larve di coleotteri e falene che, a quanto pare, sono le più nutrienti e ricche di valori nutrizionali’.

Lo studio della Fao suggerisce anche la creazione di appositi allevamenti e l’Unione europea ha pure allo studio dei finanziamenti mirati.

“Da questo punto di vista la Svizzera non si farà certo cogliere impreparata. Non si può dire che gli allevamenti d’insetti per noi siano una cosa inedita. Basta vedere le api, che pure sono insetti, e di cui abbiamo una certa esperienza mi pare. Ma nel Paese si allevano anche i bombi, appositamente per impollinare nelle serre, mentre all’università di Zurigo, per fare un altro esempio, è da tempo che si allevano drosofile per gli studi di genetica’. Quindi non è da escludere che l’entomofagia prenda piede anche in Svizzera?

“Ripeto, è solo una questione di atteggiamento culturale. Una cosa è certa, se gli insetti entreranno abitualmente nel nostro menù gli entomologi avranno altri sbocchi professionali e non saranno più relegati nei musei o nell’entomologia forense… anche se temo che sarà più materia degli ingegneri alimentari’.

Tra tutto ciò che la terra ci offre di commestibile abbiamo storicamente selezionato un numero piccolissimo di prodotti. Di questi, per di più, siamo soliti eliminare una buona parte che in realtà si potrebbe tranquillamente mangiare: scegliamo solo certi tagli di carne, mangiamo solo la parte più tenera delle verdure e così via… Ricercatori, chef, imprenditori e organizzazioni internazionali che operano in ambiti diversi si sono da tempo soffermati a riflettere sulle potenzialità di tutto ciò che ancora non viene valorizzato come cibo. Tra i pionieri degli alimenti “inusuali”, ce chi propone di riportare in tavola

pietanze antiche, erbe selvatiche, semi e cereali dimenticati e chi va alla scoperta di ingredienti esotici o poco esplorati che possano ampliare i nostri orizzonti gastronomici. In questi orizzonti rientrano oggi anche gli insetti.