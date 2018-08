Insieme per la vita, sposati da 79 anni muoiono a 2 giorni di distanza

I protagonisti di questa storia sono due anziani uniti da un sentimento davvero piuttosto unico e raro. Stiamo parlano di Evelyn e Gilbertdi, 99 anni lei e 101 lui. La coppia era sposata da 79 anni e sarebbero morti a 2 giorni di distanza dall’altro, dopo quasi 79 anni di matrimonio. Sembra che fosse tutto contrassegnato dal numero 2, infatti la coppia si toglieva solo 2 anni di età e sarebbero morti a due giorni di distanza l’uno dall’altra. Questa coppia indivisibile delle Delmart nello stato di New York, Infatti si sarebbero separati solo per 48 ore per poi rialzarsi in una vita eterna.

Quando il cuore di Evelyn ha smesso di battere, per il marito non aveva più senso rimanere da solo. Infatti il suo cuore si è rifiutato di andare avanti e l’uomo si sarebbe lasciato andare avanti e avrebbe deciso di seguire la sua donna, per non restare una sola ora in più senza di lei. Nella loro vita il numero due è stato una costante, Fino all’ultimo respiro. Gilbert era nato il 10 agosto del 1917 invece Evelin il 9 agosto del 1919, esattamente due anni dopo e i loro compleanni concentrati nell’arco di 2 giorni.

La coppia si era conosciuta quando entrambi erano giovanissimi e non sono stati molto ad aspettare tanto che il loro matrimonio infatti è stato celebrato il 13 ottobre del 1939, all’alba dalla guerra mondiale quando lui aveva 22 anni e lei 20. Si dissero si davanti all’altare e fu davvero un Sì per sempre e per tutta la vita, anche dopo la morte.

Finita la guerra, come tutti anche i due coniugi ebbero dei problemi e dovettero affrontare dei momenti difficili, ma nulla e niente è riuscito a separarli. I due praticamente hanno trascorso tutto il secolo scorso insieme ed hanno vissuto l’alba degli anni 2000. Il 20 luglio scorso, Evelyn è volata via tra le lacrime dei tre figli, dei 5 nipoti e dei due nipoti poi due giorni dopo, il marito l’avrebbe raggiunta. La loro età sommata dava 200. I due adesso sono tornati a vivere insieme e continueranno ad amarsi per l’eternità.