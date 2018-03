Instagram, arrivano presto le chiamate audio e video

Tante novità sono in arrivo per Instagram Perché sembra proprio che le Android application packages dell’applicazione in questione includa delle icone per un’interfaccia che consentirebbe di effettuare chiamate audio e video. Ebbene sì, secondo quanto riferito molto probabilmente su Instagram potremmo Effettuare delle chiamate e videochiamate. Ovviamente al momento La notizia non è stata ufficializzata ma ci sarebbero già delle certezze ad esempio che le chiamate con Instagram saranno accompagnate dai video. Queste certezze sono arrivate dal fatto che sarebbero stati intercettati alcune prove per le icone con cui si potranno lanciare le conversazioni telefoniche e anche le videochiamate. Si tratta di due novità che dovrebbero essere inserite nella sezione dei messaggi diretti Dove si possono scambiare immagini con altri utenti.

In realtà alcune indiscrezioni riguardanti queste nuove funzionalità erano arrivate lo scorso mese di gennaio ed erano state rivelate dalle immagini di un pulsante videocall a parte in alcuni blog molto probabilmente per un test che i dipendenti Istagram stavano provando seppure internamente. Una volta venute fuori queste immagini, l’azienda aveva commentato semplicemente con un no comment e la notizia non aveva avuto più alcun seguito. Tutti gli indizi adesso che sono sparsi nel codice APK delle applicazioni per Android lascerebbero pensare che il lancio possa essere davvero imminente.

Del resto questi file e queste icone video call pare possano riprendere un servizio che è già disponibile su Snapchat da qualche anno e più nello specifico dal lontano 2014. Il Telegram Dunque Sembrerebbe essere pronta a andare di pari passo con l’applicazione del fantasmino. Del resto Instagram ormai sembra essere una tra le applicazioni più utilizzate al mondo e Viaggia verso il miliardo di utenti attivi e sembra guadagnarne un centinaio di milioni ogni cinque sei mesi. La redazione del sito techcrunch sembra abbia dato anche alcune indiscrezioni e sembra che abbia chiesto delle conferme o delle smentite di questa voce, ma i dati non sono stati inseriti in alcuna piattaforma ad uso pubblico quindi al momento diventa davvero difficile per Instagram poter negare la notizia in modo netto.

Era praticamente avvenuto anche per le GIF che non erano state confermate ma sono state lanciate soltanto qualche giorno dopo il test di funzionalità. In realtà, dunque, le chiamate così come le videochiamate presto potrebbero diventare una valida alternativa al servizio che è già presente, come già detto su Snapchat lanciato nel 2016. Si tratterebbe Dunque di un ennesimo molto per poter strappare un’altra funzionalità a una chat dove le videochiamate sono possibili già dal 2014 e il 2016 promette anche di scambiarsi delle note audio e video. Del resto Snapchat è una chat mentre Instagram nasce come una Natural Social più avanzata.