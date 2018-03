Insufficienza Intestinale Cronica: riconosciuta come malattia rara che può portare alla morte

La Iicb è la più rara delle insufficienze d’organo. Una rarità che si traduce in una sostanziale invisibilità dei pazienti che ne sono affetti e che rende la sindrome sconosciuta a gran parte degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale. Presentata la campagna Un filo per crescere, progetto di sensibilizzazione sull’Insufficienza Intestinale Cronica Benigna nel bambino e nell’adulto, promossa dall’Associazione Un filo per la vita Onlus.

800 persone in Italia, di cui 150 bambini, costrette ad alimentarsi artificialmente attraverso “un filo salvavita”, quello che le collega per molte ore al giorno al macchinario per infondere direttamente nelle vene le sostanze nutritive di cui hanno bisogno. Sono questi i numeri che compongono il quadro dell’Insufficienza Intestinale Cronica Benigna (Iicb), sindrome che si verifica quando l’intestino non è più in grado di nutrire l’organismo. È la più rara delle insufficienze d’organo. Una rarità che si traduce in una sostanziale invisibilità dei pazienti che ne sono affetti e che rende la sindrome sconosciuta a gran parte degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.

«Ogni giorno – spiega Loris Pironi, Direttore del Centro Regionale per l’Insufficienza Intestinale Cronica del Policlinico di Sant’Orsola di Bologna – i nostri pazienti si trovano a dover affrontare l’isolamento socio-lavorativo e difficoltà di accesso a un’appropriata assistenza sanitaria, dovuta a una forte disomogeneità di trattamento sul territorio nazionale. Tali criticità migliorerebbero sensibilmente se la Iicb venisse riconosciuta come patologia rara dal Servizio Sanitario Nazionale». Riflettori puntati, quindi, su questa sindrome grave e permanente, in occasione del 5° Workshop Internazionale Espen, presieduto da Pironi, durante il quale è stata presentata la campagna di sensibilizzazione Un filo per crescere, promossa dall’Associazione Un Filo per la Vita Onlus. “La campagna” spiega l’Associazione “nasce con l’obiettivo di far conoscere l’Insufficienza Intestinale Cronica Benigna e le difficoltà che i pazienti incontrano ogni giorno. Un filo per crescere descrive quella che è la caratteristica sostanziale comune a tutte le persone colpite da Iicb, ovvero la dipendenza da un “filo” che serve a nutrirli in maniera artificiale per poter sopravvivere e, per i pazienti pediatrici, a diventare grandi. Il filo rappresenta per i pazienti la possibilità di “crescere”, ovvero di vivere ed esprimere le proprie potenzialità, realizzando le proprie ambizioni e cogliendo le opportunità che la vita offre”.

«Da oltre dieci anni, il nostro impegno – sottolinea Sergio Felicioni, Presidente dell’Associazione Un Filo per la Vita Onlus – è volto a sensibilizzare le Istituzioni affinché anche nel nostro Paese siano introdotti percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali codificati che possano garantire ai piccoli e grandi pazienti una terapia medica e nutrizionale appropriata e, finalmente, una buona qualità di vita. A quei bambini che oggi sono costretti ad alimentarsi artificialmente attraverso un “filo” vogliamo promettere un filo per crescere. Per diventare giovani adulti con le stesse aspirazioni, possibilità e prospettive di tutti gli altri». La campagna Un filo per crescere si traduce – in sostanza – in un crescendo di azioni che mirano a far conoscere la Iicb e, di conseguenza, le problematiche a essa connesse, quali l’intrinseca difficoltà della gestione della terapia e l’isolamento clinico-assistenziale e sociale al fine di sollecitare il riconoscimento della IICB come malattia rara. Ciò permetterebbe di migliorare l’aspettativa di vita e aumentare le probabilità di inserimento nel mondo scolastico e in quello lavorativo. «Un riconoscimento importante, dunque, che andrebbe a colmare le lacune e – evidenzia Pironi – a livellare le disparità di accesso a terapie appropriate. La gestione dei pazienti affetti da Insufficienza Intestinale Cronica Benigna, infatti, è complessa e richiede l’intervento coordinato sia di medici di diverse branche specialistiche, sia di farmacisti, infermieri e dietisti che abbiano acquisito conoscenze specifiche e sviluppato un’adeguata esperienza. Siamo felici, quindi, di poter annunciare l’avvio di questa importante campagna di sensibilizzazione».

Il concetto di rarità

Cifre della rarità “Una malattia è rara se si presenta di rado nella popolazione generale”. Al fine di essere considerata rara, una specifica malattia non può colpire più di un certo numero di persone all’interno dell’intera popolazione. In Europa è stato deciso di utilizzare come valore soglia meno di uno ogni 2.000 individui3 . Mentre 1 su 2000 sembra molto poco, questo rapporto può essere espresso anche come 500 persone affette per milione di individui.

Su una popolazione totale di 459 milioni di Europei questo significa che potrebbero essere presenti in Europa 230.000 individui affetti per ogni malattia rara. E’ importante sottolineare che il numero di pazienti affetti da una malattia rara varia considerevolmente da una malattia all’altra e che la maggior parte delle persone presenti all’interno delle statistiche in questo campo soffre di una patologia talmente rara da interessare solo un caso su 100.000 o anche meno. La maggior parte delle malattie rare, in realtà, colpisce solo poche migliaia, centinaia, o persino poche decine di pazienti.

Queste “malattie molto rare” rendono i pazienti e le loro famiglie particolarmente isolati e vulnerabili. Vale la pena notare che la maggior parte delle forme tumorali, come quelle che colpiscono i bambini, sono malattie rare. Malgrado la rarità di ciascuna malattia, è sempre sorprendente scoprire che, secondo una stima ampiamente accettata, nei 25 paesi dell’Unione Europea “circa 30 milioni di persone soffrono di una malattia rara”. Questo significa che il 6-8% della popolazione europea è affetta da una malattia rara. Questa cifra è equivalente alla somma della popolazione di Olanda, Belgio e Lussemburgo.

Come riporta il documento introduttivo sulle malattie orfane già citato “Sfortunatamente, i dati epidemiologici disponibili per la maggior parte delle malattie rare sono inadeguati a fornire dati certi sul numero di pazienti con una specifica malattia rara. In generale le persone affette da malattia rara non sono registrate su database. Molte malattie rare sono raggruppate sotto la definizione di “altri disordini metabolici o endocrini” e, di conseguenza, salvo rare eccezioni, è difficile registrare in modo affidabile ed organico su base nazionale o sopranazionale le persone affette da malattie rare”. Nel caso di tumori rari, per esempio, molti registri non forniscono dati sufficienti a classificare questi tumori, nonostante la disponibilità di materiale anatomopatologico proveniente dai reperti operatori. E’ importante sottolineare che ognuno di noi è portatore di 6-8 anomalie genetiche, generalmente, ma non sempre recessive. In genere questo non comporta conseguenze, ma se due persone portatrici della stessa anomalia genetica hanno figli, questi possono manifestare la malattia.

Paradossi della rarità Le cifre sopra riportate indicano che, sebbene “ queste malattie siano rare, molti sono gli individui affetti”, quindi “non è così insolito soffrire di una malattia rara”. Non è neppure inusuale “essere colpiti da” una malattia rara, nel senso che l’intera famiglia di un paziente ne è coinvolta in un modo o l’altro: in questo senso è “raro” trovare una famiglia in cui qualcuno non sia mai stato colpito da una malattia rara (o “sconosciuta”, “non spiegata” o “strana”).

Differenze ed eterogeneità delle malattie rare Da un punto di vista medico, le malattie rare sono caratterizzate da una grande eterogeneità di segni e sintomi che variano non solo da una malattia all’altra, ma anche all’interno della stessa malattia. La stessa patologia può manifestarsi in modo differente da individuo ad individuo. Per molte malattie c’è una grande varietà di sottotipi. Si stima che esistano oggi tra le 5.000 e le 7.000 distinte malattie rare, in grado di colpire gli individui affetti nelle loro attitudini fisiche, capacità intellettuali, nel comportamento e nelle capacità sensoriali. Inoltre più disabilità possono colpire un medesimo soggetto in quello che si definisce “polihandicap”. Le malattie rare inoltre, pur presentando differenti gradi di gravità, comportano una riduzione dell’aspettativa di vita; alcune possono provocare la morte in età infantile, altre sono degenerative e più o meno rapidamente letali, mentre altre sono compatibili con una vita normale se diagnosticate in tempo e trattate adeguatamente. L’ 80% delle malattie rare ha origini genetiche , con coinvolgimento di uno o più geni o cromosomi. Possono essere ereditarie o derivare da una mutazione ex novo. Colpiscono il 3-4% dei nati vivi.

Altre malattie rare sono provocate da infezioni (batteriche o virali), allergie, o sono dovute a fattori degenerativi, neoproliferativi o teratogeni (chimici, radiazioni,…). Alcune malattie derivano dall’interazione tra cause genetiche e ambientali, ma la maggior parte delle malattie rare ha una patogenesi sconosciuta, anche per la mancanza di ricerca scientifica. Esiste inoltre una grande differenza nell’età di insorgenza dei primi sintomi. Quelli di alcune malattie rare possono comparire alla nascita o durante l’infanzia, per esempio l’atrofia spino-muscolare, la neurofibromatosi, l’osteogenesi imperfecta, la sindrome di Rette la maggior parte delle malattie metaboliche come la malattia di Hurler, Hunter, Sanfilippo, la Mucolipidosi di tipo II, la malattia di Krabbe e la condrodisplasia. In qualche caso, come nella neurofibromatosi, i primi sintomi possono presentarsi sia nell’infanzia che in altri stadi della vita. Altre malattie rare come la corea di Huntington, l’atassia spino-cerebellare, la malattia di Charcot-Marie-Tooth, la sclerosi laterale amiotrofica, il sarcoma di Kaposi e i tumori della tiroide, si manifestano solo in età adulta. Anche se i sintomi di una specifica malattia rara possono manifestarsi fin dall’infanzia, questo non significa che si riesca a formulare una diagnosi di malattia rara se non dopo molti anni. Bisogna inoltre sottolineare che condizioni relativamente frequenti possono nascondere alcune malattie rare, per esempio l’autismo (nella sindrome di Rett, nella sindrome di Usher di tipo II, nel gigantismo cerebrale di Sotos, nella sindrome dello X fragile, sindrome di Angelman, nell’oligofrenia fenilpiruvica dell’adulto, nella malattia di Sanfilippo,…) o l’epilessia (sindrome di Shokeir, sindrome di Feigenbaum Bergeron Richardson, sindrome di Kohlschutter Tonz, sindrome di Dravet …). Per molte delle condizioni descritte in passato solo in termini clinici, come la deficienza mentale, la paralisi cerebrale, l’autismo o la psicosi, oggi si sospetta un’origine genetica ed in alcuni casi è già stata descritta. Di fatto molte malattie rare possono essere mascherate da altri sintomi che possono portare a diagnosi scorrette.