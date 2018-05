Insulta il papà dell’immigrato senza biglietto: pezzente. Autista licenziato

«Tuo figlio deve pagare il biglietto. Vai via, pezzente. Barbone. Torna al tuo Paese». Fabio Uccelli, autista 56 enne brianzolo, perde le staffe. Alza sicuramente il tono della voce e si lascia sfuggire qualche parola di troppo quando becca, sul suo autobus alla stazione di Missaglia (Lecco), un ragazzo marocchino senza il titolo di viaggio. Lui prova a ribattere che ha dimenticato a casa l’abbonamento, ma il conducente è sicuro di averlo già visto fare «il portoghese» su quella tratta. È il 6 febbraio scorso, e i passeggeri del mezzo restano allibiti davanti alla scena.

Qualcuno prende in mano il telefonino e registra l’intero litigio. Ma i più non sanno che quella stessa mattina era successa esattamente la stessa cosa, con protagonista lo stesso ragazzo che però adesso è accompagnato dal padre. «Poche ore fa mi ha pure insultato», Uccelli è un fiume in piena, «vai via, interrompi il servizio». Il genitore gli dà del razzista, «razzista sei te, io sono una persona civile. Insegna l’educazione a tuo figlio, che qua dev’essere in regola». E davanti alla prospettiva dell’uomo di chiamare i carabinieri sbotta: «Vai dove ti pare, vai al tuo Paese».

Risultato: l’autista in questione è stato licenziato, ieri, dopo 26 anni di servizio, proprio sulla base di quel filmato amatoriale che è arrivato dritto dritto sulla scrivania della società di trasporto per la quale lavorava, l’azienda lombarda Asf Autolinee. «L’hanno mandato a casa per aver fatto il suo dovere, cioè per aver preteso che un passeggero pagasse il biglietto», commenta l’avvocato di Uccelli, Marco Corti.

«Ma dov’era la ditta che avrebbe dovuto garantire la sicurezza del suo dipendente? Più volte, in passato, il mio assisto è stato minacciato e insultato solo per aver chiesto il ticket, come tra l’altro prevede il contratto. Questo è solo l’ultimo episodio di una lunga serie». Ammette nero su bianco su una nota che «l’aggressione verbale, a cui hanno assistito numerose persone, è del tutto inaccettabile. Per questo motivo si è proceduto al provvedimento disciplinare che ha portato alla risoluzione del rapporto lavorativo: un atto dovuto per tutelare l’immagine e la serietà della società». Uccelli comunque non demorde, e fa sapere che quel licenziamento ha intenzione di impugnarlo.