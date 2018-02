Tim: Internet super veloce anche a Cefalù arriva la banda ultralarga

Cefalù (PA) entra nella lista delle città italiane scelte da TIM per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 200 Megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese. L’iniziativa ha l’obiettivo di dare impulso allo sviluppo digitale del territorio e proiettare così il comune siciliano verso il modello di Smart City, grazie ad una infrastruttura di nuova generazione che già oggi consente di abilitare servizi e soluzioni innovative: dalla mobilità urbana alla sicurezza, dal monitoraggio ambientale ai trasporti, fino all’offerta turistica e all’entertainment.

Il programma di cablaggio ha già consentito di collegare tutte le aree del territorio della cittadina per una copertura che a fine programma interesserà circa 5.500 unità immobiliari.

Il lancio a Cefalù dei servizi in fibra ottica è il risultato dell’investimento di TIM pari ad oltre 800mila euro. Questo impegno ha consentito di realizzare infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, in linea con la nuova strategia DigiTIM che ha l’obiettivo di dare impulso alla trasformazione digitale del Paese.

Grazie alla nuova rete in fibra ottica saranno disponibili i servizi digitali che caratterizzano la “città intelligente”, come quelli per rilevare gli spostamenti di abitanti e visitatori per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza; prevedere i volumi di persone durante gli eventi e gli itinerari seguiti dai turisti, modulandone l’offerta, e monitorare l’ambiente con soluzioni per il controllo della qualità dell’aria e delle aree verdi.

Per quanto riguarda l’entertainment, con la fibra è possibile accedere a contenuti video di particolare pregio anche in HD. TIM offre infatti una TV che unisce il meglio dell’intrattenimento, proponendo la più ampia piattaforma di distribuzione di contenuti premium, grazie agli accordi siglati con Netflix, ai quali si affianca anche l’offerta “TIM Sky”. In questo modo TIM intende proporre ai clienti le migliori produzioni televisive e incentivare l’utilizzo delle infrastrutture di connessione a banda larga e ultralarga fisse e mobili, che rappresentano il futuro anche per il mercato dell’intrattenimento.

La connessione ad alta velocità consente inoltre di praticare il gaming on line multiplayer in alta qualità e di fruire di contenuti multimediali contemporaneamente su smartphone, tablet e smart TV. Le imprese, inoltre, possono accedere al mondo delle soluzioni professionali sfruttandone al meglio le potenzialità grazie alla connessione in fibra ottica. Quest’ultima abilita anche applicazioni innovative come lo smart working, la unified communication la videosorveglianza in HD e i servizi di cloud computing per le aziende, come le applicazioni software as a service.

La diffusione della banda ultralarga sul territorio, grazie alla maggiore velocità e affidabilità di trasmissione, abiliterà in modo significativo la diffusione dell’informazione, la condivisione e l’accessibilità del patrimonio pubblico, lo sviluppo e l’adozione di nuovi servizi digitali (o potenziamento degli esistenti), sia nel settore pubblico che privato, l’inclusione e la partecipazione dei cittadini, favorendo l’innovazione e il cambiamento in campo sociale ed economico. Il presente documento “Piano di investimenti per la diffusione della banda ultralarga” (di seguito Piano) trova collocazione nell’ambito della “Strategia Italiana per banda ultralarga”, già sottoposta a consultazione pubblica dal 20 novembre al 20 dicembre 2014 e approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015 (di seguito Strategia BUL), le cui misure di finanziamento e di aiuto formano l’oggetto del presente Piano. La Strategia BUL definisce gli obiettivi, le modalità di attuazione degli interventi, gli aspetti tecnici, i requisiti minimi di copertura, le aree candidate all’intervento, la stima del fabbisogno complessivo per la costruzione dell’infrastruttura passiva abilitante l’offerta di servizi a banda ultralarga, basati su velocità di connessione uguale o maggiore di 30 Mbps e 100 Mbps.

Con il presente documento, tenendo in considerazione quanto suggerito dalla Commissione Europea con la recente “Guide to High-Speed Broadband Investment”, sulla base di quanto delineato dalla Comunicazione della Commissione europea (2013C-25/01) concernente “Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga” (di seguito Orientamenti), si intendono definire le modalità operative di intervento pubblico con la definizione puntuale degli investimenti previsti e degli strumenti di aiuto, ivi compresi i nuovi strumenti che saranno oggetto di apposita notifica alla Commissione Europea per la relativa valutazione di compatibilità. Il presente piano si integra con le ulteriori attività intraprese dallo Stato italiano in attuazione dell’Agenda Digitale della Strategia Europa 2020.

Per la sua attuazione saranno siglati opportuni accordi con le Regioni e gli enti locali interessati all’intervento. Si tratta di un unico Piano per l’intero territorio italiano volto a definire le possibili modalità di impiego di fondi pubblici compatibili con quando indicato negli Orientamenti relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga per l’attuazione, entro il 2020, degli obiettivi più ambiziosi dell’Agenda digitale europea: una Internet veloce e superveloce, ovvero di portare la connettività ad almeno 30 Mbps a tutti gli europei assicurando che almeno il 50% delle famiglie europee si abboni a connessioni internet di oltre 100 Mbps. Il Piano nasce dalla constatazione che, per quanto emerge dai risultati annuali della consultazione pubblica sulle reti di nuova generazione elaborata da Infratel Italia per conto del MISE, il solo mercato non sarà in grado di rispondere agli obiettivi DAE.