Intervento chirurgico al cervello, ma sul paziente sbagliato: è scandalo

Un caso di malasanità avvenuto non nel nostro paese ma al Kenyatta Nationale Hospital di Nairobi. Si è trattato di un errore il più incredibile avvenuto presso un rinomato ospedale del Kenya. Un neurochirurgo pare sia stato sospeso perchè sembra abbia operato al cervello il paziente sbagliato. Questo errore pare abbia sollevato delle polemiche non indifferenti ed anche tanta rabbia. In tanti, anche sui social si sono scagliati contro il neurochirurgo. Sembra infatti che un uomo colpito da un leggero trauma cranico sia stato operato al cervello senza che ne avesse però alcun minimo bisogno, visto che si sarebbe trattato di uno scambio di cartelle che ha messo a rischio la vita del paziente. A diffondere la notizia è stato il giornale keniano che ha diffuso appunto la vicenda raccapricciante che sembra essere un vero incubo per tante persone, ovvero trovarsi per sbaglio in sala operatoria.

Un paziente, dunque, pare avesse bisogno di un intervento chirurgico per cercare di rimuovere un coagulo di sangue, mentre l’altro pare riportato un trauma cranico da curare con una terapia e dei farmaci. I pazienti sono entrati nella stessa giornata nell’ospedale e più nello specifico nel pronto soccorso del Kenyatta National Hospital di Nairobi. Purtroppo sarebbero stati scambiati i cartellini dei pazienti. I dottori se ne sarebbero accorti soltanto quando non hanno trovato il coagulo evidenziato dalla Tac, sul paziente.

Soltanto in quel momento, la direzione sanitaria ha deciso di sospendere il neurochirurgo, l’anestesista ed anche due infermieri, ma le polemiche però non sembra si siano placate. L’ospedale del Kenya sembra aver comunicato che il neurochirurgo, due infermiere e un anestesista sono stati sospesi in attesa dell’esito di un’indagine sull’intervento chirurgico effettuato sul paziente sbagliato.

Questo caso sembra sia stato segnalato anche al Ministro della Salute che pare abbia sollevato dall’incarico anche il CEO del Kenyatta National Hospital. “Il nosocomio,‘si rammarica profondamente di questo evento’ e sottolinea di aver ‘fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza e il benessere del paziente in questione”, è questo quanto comunicato dal nosocomio attraverso una nota diffusa nei giorni scorsi. Il paziente sembra essere in buone condizioni di salute e queste stanno migliorando. Lily Koros il CEO dell’ospedale sospeso si è scusato per l’errore ed ha ricordato che il nosocomio deplora profondamente questo evento ed ha fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza e il benessere del paziente in questione. “L’uomo è in fase di recupero e sta facendo dei progressi”, è questo quanto si legge in una nota diffusa dalla direzione sanitaria della struttura ospedaliera che ha informato la stampa che comunque sono stati attivati tutti i protocolli utili a tutelare il benessere del paziente erroneamente operato.