Intossicazioni alimentari in aumento, alcune regole da seguire

La pulizia dei prodotti da consumare e specialmente la cattiva conservazione, specialmente nel periodo estivo, sono le principali cause dell’aumento delle intossicazioni alimentari.

“Uno dei problemi di salute pubblica più diffuso nel mondo contemporaneo”, spiega Barbara Paolini, vicesegretario Adi (Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica), precisando che ogni anno “si stima che nei soli Paesi industrializzati il 30% della popolazione sia colpito da una tossinfezione alimentare, con circa 360 mila casi di denunce e 30 mila interventi per infezioni e intossicazioni alimentari. Oggi – ricorda – si contano al mondo più di 250 tossinfezioni alimentari che si manifestano con differenti sintomi e causate da diversi agenti patogeni che aumentano con il passare degli anni”.

Il caso Listeria

Un caso molto discusso in rete è quello di pochi giorni fà, dei prodotti surgelati richiamati in Europa a causa di contaminazione da listeria, un batterio che si sviluppa specialmente dal terreno e dalle feci animali e che si moltiplica specialmente nei cibi freschi come salumi, carne cruda o poco cotta, formaggi a base di latte non pastorizzato, ortaggi e in diversi alimenti pronti o surgelati, proprio perché a differenza di molti altri batteri di origine alimentare tollera gli ambienti salati e le basse temperature (tra 2 e 4 gradi).

“I soggetti più a rischio di infezione da listeria sono gli anziani, le persone con un sistema immunitario debole, donne in gravidanza e neonati – precisa Paolini – I focolai di listeriosi sono spesso associati con alimenti pronti al consumo e refrigerati come salumi, formaggi a pasta molle, latte o altri prodotti caseari. Per i formaggi a pasta morbida, il rischio di listeriosi per dose è stimato essere da 50 a 160 volte maggiore per quelli prodotti con latte non pastorizzato rispetto a quello pastorizzato. Bisogna comunque fare attenzione – avverte – perché, nonostante la pastorizzazione uccida il batterio, molto spesso c’è il rischio di contaminazioni del latte e dei prodotti a causa di pratiche igieniche inadeguate dopo la pastorizzazione”.

Cause dell’alterazione degli alimenti e metodi di conservazione

Le trasformazioni a cui vanno incontro gli alimenti freschi li rendendono non commestibili. Per questo, nei secoli, sono state trovate tecniche diverse per conservarli il più a lungo possibile, contrastando le cause delle alterazioni, biologiche o fisico–chimiche.

Le alterazioni di origine biologica sono causate dagli enzimi, direttamente, in quanto presenti nelle cellule dell’alimento, o indirettamente, se appartenenti ai microrganismi che contaminano e che si sviluppano nell’alimento.

Questi possono

● alterare i caratteri organolettici e il valore nutritivo dell’alimento causando putrefazione (a carico di proteine e amminoacidi), inacidimento e irrancidimento dei grassi, fermentazione

dei carboidrati;

● compromettere la salubrità dell’alimento nel caso di germi patogeni e/o loro tossine; se mal conservati, gli alimenti possono essere invasi da muffe, parassiti o mangiati da roditori.

Tra le cause fisico–chimiche di alterazione degli alimenti vi sono: l’ossigeno, la luce e i raggi UV (favoriscono l’irrancidimento e gli imbrunimenti), il calore (disidrata gli alimenti, accelera le reazioni chimiche e la riproduzione dei microrganismi), le variazioni del contenuto idrico (una diminuzione causa avvizzimento mentre l’aumento favorisce lo sviluppo di muffe e batteri, l’idrolisi dei grassi e le reazioni enzimatiche).

Gli alimenti conservati possono essere classificati in

● conserve, prodotti che si mantengono a lungo a temperatura bassa o ambiente (sterilizzati, congelati, liofilizzati, essiccati, concentrati e/o addizionati con sostanze chimiche);

● semiconserve, con durata limitata nel tempo come i pastorizzati, refrigerati, conservati in atmosfere modificate;

● prodotti trasformati, con modifiche sostanziali della struttura originale (fermentati, salati, stagionati).

In base al metodo utilizzato per prolungare la commestibilità, i metodi di conservazione si possono classificare in

● metodi fisici: le basse e le alte temperature, la disidratazione, le radiazioni, la modifica

dell’atmosfera;

● metodi chimici: i conservanti naturali o artificiali;

● metodi chimico–fisici: l’affumicamento;

● metodi biologici: le fermentazioni.

Conservare con le alte temperature

Le alte temperature inattivano gli enzimi e distruggono i microrganismi; le tecniche utilizzate nella conservazione degli alimenti sono la pastorizzazione e la sterilizzazione. Nella pastorizzazione l’alimento viene portato a temperature superiori a 60–65 °C per alcuni secondi e rapidamente raffreddato. Vengono così distrutti i microrganismi patogeni e i germi responsabili di alterazioni ma non i termofili né le spore. L’alimento deve essere quindi conservato in condizioni tali da impedirne lo sviluppo, refrigerato o addizionato di conservanti oppure deve essere confezionato sottovuoto. In base alla temperatura raggiunta

e al tempo di esposizione abbiamo

● pastorizzazione bassa (60–65 °C per 30 “) per vino, birra, prodotti all’uovo;

● pastorizzazione rapida o HTST (70–85 °C per 15–20”) utilizzata per il latte fresco;

● pastorizzazione alta (a temperature superiori a 85 °C) per il latte pastorizzato con durata superiore a quello fresco.

Con la sterilizzazione gli alimenti vengono portati a temperature superiori a 100 °C; in tal modo vengono distrutti tutti i microrganismi, comprese le spore. Nella sterilizzazione classica o appertizzazione l’alimento, già preparato e confezionato, viene portato a temperature intorno a 120 °C in autoclavi, apparecchi in cui si regola la pressione e la temperatura. L’alimento (carne, pesce, verdure, frutta) così trattato si mantiene fino a cinque anni. Il metodo UHT prevede la sterilizzazione fino a 140 °C del prodotto sfuso, il raffreddamento e il successivo confezionamento asettico in contenitori di vetro, plastica o multistrato. Si usa per il latte a lunga conservazione, minestre, salse ecc.

Conservare con le basse temperature

Le basse temperature bloccano l’attività enzimatica e microbica, che possono riprendere quando l’alimento torna a temperatura ambiente. Il freddo non ha quindi un’azione sterilizzante e l’alimento trattato deve essere igienicamente ineccepibile. L’uso delle basse temperature comprende la refrigerazione e il congelamento.

La refrigerazione consiste nell’abbassare la temperatura di conservazione dell’alimento fino a valori tali (da –1 a +8 °C) da mantenere l’acqua allo stato liquido; la temperatura varia con l’alimento e con il tempo di conservazione richiesto.

La refrigerazione può essere

● semplice, in frigorifero o celle frigorifere;

● in atmosfera controllata, in celle frigorifere in cui l’aria è quasi del tutto privata d’ossigeno;

● in atmosfera modificata, in contenitori confezionati con gas inerti, la composizione dell’atmosfera cambia a contatto con l’alimento;

● sottovuoto, con l’eliminazione dell’aria.

Nel congelamento l’alimento è portato a temperature tali che l’acqua contenuta solidifichi. Per la maggior parte degli alimenti il punto di gelo è compreso tra –0,5 e –4 °C. Il congelamento può essere lento o rapido:

● il congelamento lento è in disuso, in quanto i grossi cristalli di ghiaccio che si formano rompono le pareti cellulari e allo scongelamento si ha fuoriuscita di liquidi;

● il congelamento rapido e ultrarapido consiste nel portare l’alimento a temperature di –40 °C e anche più basse. Si formano così microcristalli e l’alimento rimane integro, mantenendo il valore nutritivo.

I surgelati sono alimenti sottoposti a congelamento ultrarapido, confezionati e mantenuti a –18 °C fino alla vendita. La qualità del surgelato dipende dalla genuinità del prodotto di partenza e dal mantenimento della catena del freddo. Le modificazioni causate dalle basse temperature sono limitate: le proteine si denaturano, risultando così più digeribili, i grassi possono irrancidire, sali minerali e vitamine si possono perdere con un’eventuale scottatura preliminare.