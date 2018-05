Invasione di vermi piatti giganti con la testa di martello, è allarme

In Italia sembra stiano per arrivare alcuni vermi gatti giganti. In alcune città questi vermi del tutto nuovi sono già arrivati e da quanto è emerso sembra possano arrivare anche a raggiungere i 40 cm di lunghezza. Sono stati definiti tipo delle specie aliene definite Dopo alcuni studi, uno in particolare da parte del Museo Nazionale di storia naturale francese, guidato dal ricercatore Jean-Lou Justine. Stando a quanto riferito, questi vermi pare appartengono alla famiglia delle planarie terrestri che fino ad ora erano confinati in campagna, ma adesso pare si stiano spostando anche in città.

A dimostrare la lenta e inesorabile invasione da parte di questi vermi è stato un team di ricerca internazionale. Secondo questi ricercatori questi vermi sarebbero originari dell’Asia che dapprima pare abbiano fatto ingresso in Francia ma adesso si sono diffusi anche in altri paesi europei tra i quali anche l’Italia. Questi animali Possono raggiungere anche i 40 cm di lunghezza e sono delle voraci predatrici. La cosa più grave è che rappresentano un serio rischio ambientale. Questi vermi pare si nutrano di chiocciole, di lombrichi e secondo i ricercatori potrebbero in qualche modo provocare dei danni alterando la biodiversità locale.

Anche nel nostro paese stiano arrivando soltanto adesso questi vermi ce erano stati già acquistati negli anni scorsi, Ma la vera novità di adesso riguarda perlopiù le dimensioni che risultano essere completamente nuove e soprattutto delle dimensioni davvero insensate. Al momento gli esemplari conosciuti negli anni precedenti erano lunghi dai 2- 5 cm, mentre questi nuovi pare stiano raggiungendo anche i 40 cm.

Due delle specie dei vermi che sono stati ritrovati i perlopiù in Francia nelle ultime settimane, appartengono alle famiglie dei bipalium kewense e del Diversibipalium multilineatum, e sarebbero dei vermi con la testa a martello. I secondi sarebbero presenti anche nel nostro paese come ad esempio si può tranquillamente rilevare da uno studio condotto dall’università di Firenze. che pare abbia documentato la presenza di questi strani vermi considerati delle forme aliene dopo il ritrovamento di un esemplare nella città di Bologna. A preoccupare non è tanto l’impatto visivo o quanto possano effettivamente spaventare Chi li avvista ma a preoccupare ancora di più è il loro impatto sull’ ecologia del terreno, sui quali i ricercatori stanno cercando di capire qualcosa in più. Ciò che è certo è che questi vermi piatti gigante con la testa di martello stanno invadendo le nostre città e nel nostro paese sono stati avvistati in diversi paesi.