IPhone rallentati, procura di Parigi apre un’inchiesta

Per affrontare il problema, nel 2015 la Francia ha approvato una legge di riferimento nota come “legge di Hamon” che ha reso la pratica illegale e – in teoria – obbligava i venditori a dire se erano disponibili pezzi di ricambio.

In accordo con quanto è stato riportato dal Corriere.it, Apple a caldo non ha ancora commentato la notizia, diffusa dalla stampa online nella serata di ieri, dell’apertura dell’indagine penale a Parigi sull’obsolescenza che, in base alle accuse, andrebbe ad interessare proprio alcuni modelli di iPhone.

Secondo la legge francese, è un crimine accorciare intenzionalmente la durata di vita di un prodotto con l’obiettivo di obbligare il cliente ad aggiustarlo o sostituirlo. L’apertura di un’indagine contro aziende per sospetta obsolescenza programmata, la pratica di realizzare, volutamente, prodotti con un ciclo di vita programmata, di circa 2-3 anni, per costringere così il consumatore ad acquistarne uno nuovo.

L’avvocato ha spiegato che hanno cominciato con le stampanti perché l’alterazione produttiva nel loro caso è più facilmente dimostrabile, ma sono determinati a passare a prodotti più sofisticati come i telefonini. In tutto il XX e anche in questo inizio di XXI secolo si è periodicamente affacciata la tentazione di incolpare le aziende per un fenomeno – il consumismo – del quale sono largamente corresponsabili i consumatori.

E sono due. Contro la presunta obsolescenza programmata c’è una nuova inchiesta della magistratura francese. Lo stesso che oggi produce automobili meno inquinanti, più sicure e più durevoli di un tempo.

A guidare l’inchiesta francese è l’agenzia per la tutela dei consumatori del ministero dell’economia e arriva in seguito ad una denuncialegale presentata a dicembre dal gruppo che tutela il consumatore chiamato Stop Planned Obsolescence (Hop), secondo cui la Francia è il terzo paese ad indagare su Apple dopo Israele e gli Stati Uniti per obsolescenza pianificata sull’iPhone ma è l’unico paese in cui il presunto reato si considera un crimine.

Nel giugno sorso anche il Parlamento Europe aveva espresso un parere contrario all’obsolescenza programmata e aveva la Commissione ad adottare tutte le misure per rafforzare e incoraggiare quelle imprese che al contrario adottano criteri di robustezza, riparabilità e durata.