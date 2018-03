Amputate mano e dita all’ironman Roberto Zanda

Abituato ai deserti e tradito dalla neve, Roberto Zanda attentato una sfida estrema durante la Yukon Artic Ultra, confina con l’Alaska, e quando gli scarponi Erano piene di neve lì li ha tolti continuando a camminare a meno 50 gradi. Un misto di Forza e coraggio e a vederlo in un letto di ospedale, con arti fasciati, rattrista. Ma come sostiene Guido giardini, direttore della struttura complessa neurologia dell’ospedale Umberto Parini di Aosta ” qualsiasi altro sarebbe morto e mezzo ai ghiacci, lui invece ha un fisico eccezionale Una tempra fuori dal comune che lo ha salvato”.

Ultramaratoneta Roberto Zanda, mentre disputava una gara in Canada si è ritrovato con mani e piedi congelati dopo una lunga esposizione per ore a 50 gradi sotto lo zero, attualmente è stato operato al CTO di Torino. L’operazione è stata condotta dal professor Bruno Battiston l’attuale direttore della chirurgia della mano e arto superiore dell’ospedale. Intervento è stato applicato in due parti, la prima è stata l’applicazione della mano destra vicino al polso nel quale nei prossimi giorni verrà applicata una protesi bionica. Mentre alla mano sinistra sono state tolte le dita necrotiche subito dopo sono state applicate due lembi ai Monconi del pollice e delle dita lunghe in modo di creare una forma di pinza per la presa. L’operazione si è prolungata per 4 ore ed è tecnicamente riuscita, anche se, allora la prognosi rimane riservata.

Le attività che vengono svolte in spazi aperti o al coperto nell’industria o in esercizi commerciali possono comportare un’importante esposizione al freddo, in cui i singoli lavoratori possono inoltre essere esposti a condizioni di umidità e vento. In ambienti freddi si può avere un effetto negativo sul rendimento e sulla salute dei soggetti. Questi effetti consistono in disagio, aumento dello stress fisico, riduzione del rendimento e malattie e lesioni da freddo. Il freddo si può anche sommare ad altri fattori presenti sul posto di lavoro e quindi aumentare il rischio di altri effetti e di lesioni associate al freddo. Dato l’effetto negativo del freddo sia sulla salute umana e sul rendimento sia anche su produttività, qualità e sicurezza del lavoro è necessario tenere presente una strategia globale che consiste in pratiche e procedure per la valutazione e la gestione del rischio in ambienti freddi.

Definizione del lavoro a basse temperature A seconda degli standard applicati, vengono definiti come lavoro a basse temperature quei lavori svolti a temperature inferiori a +10 o inferiori a +15°C. Per lavori svolti in ambienti interni l’ambito di bassa temperatura viene suddiviso in cinque fasce tra +15°C e -30°C. A seconda delle sollecitazioni fisiche sono state stabilite diverse temperature minime ambientali.

Effetti del freddo sulle persone Nelle persone sane la normale temperatura corporea interna varia tra 35,8 e 37,2°C. Questa può essere misurata con un termometro per la febbre. I normali punti di misurazione sono la bocca, il cavo ascellare o l’intestino retto; i valori misurati nell’intestino retto (temperatura rettale) rappresentano meglio la temperatura corporea interna. La temperatura corporea solitamente rimane invariata quando il calore corporeo in eccesso può essere ceduto all’ambiente. Quindi, soggiornando in ambienti con temperature nell’ambito del comfort, prevale la perdita di calore. Il 55-65% viene quindi ceduto sotto forma di calore radiante, il 2- 3% sotto forma di calore di conduzione. La cessione di calore al di sopra del calore di conduzione può essere notevolmente aumentata fino a 5 volte indossando vestiti umidi, e fino a 25 volte restando nell’acqua fredda.

Quando la perdita di calore supera la produzione di calore del corpo entrano in funzione dei meccanismi di compenso per il mantenimento della temperatura corporea. Il più spiccato è la reazione che consiste nella restrizione dei vasi sanguigni e nella redistribuzione dei volumi ematici agli organi interni, per proteggere questi ultimi da un ulteriore perdita di calore. Questa redistribuzione del sangue verso gli organi interni comporta una riduzione della irrorazione sanguigna di superficie corporea, braccia, gambe, viso ed estremità. A fronte dell’effetto positivo di questa reazione del corpo si verifica una continua diminuzione della temperatura nelle aree meno vascolarizzate. Localmente si produce una vasocostrizione periferica e una riduzione del flusso ematico che possono portare a lesioni tissutali locali.

Con una sempre maggiore esposizione al freddo aumentano le lesioni tissutali associate alla ridotta irrorazione e si formano coaguli ematici all’interno dei vasi. Attraverso un aumento del tono muscolare e del tremore muscolare, cosiddetto tremore da freddo, viene prodotto calore e il metabolismo viene aumentato ai fini della termogenesi. Un tremore intenso può aumentare la temperatura corporea di 3-4°C nel giro di un’ora. In caso di ipotermia da lieve a moderata il tremore da freddo porta ad un aumento del metabolismo da 5 a 6 volte rispetto alla situazione di riposo. Se la temperatura del corpo scende sotto i 28°C di regola si verifica una perdita di coscienza e il tremore muscolare, fattore fondamentale per il riscaldamento del corpo, alla fine si arresta. Se l’esposizione al freddo continua si verifica la morte per ipotermia. La ridotta irrorazione sanguigna di cute ed estremità provoca sensazioni da freddo e limitazione di mobilità, sensibilità e capacità di manipolazione.

Il rischio di infortunio aumenta a causa della contemporanea riduzione di reattività, attenzione e rendimento. L’esposizione al freddo al di sotto del punto di congelamento ha effetti su diversi tessuti all’interno dei quali si formano cristalli di ghiaccio. Questi ultimi portano direttamente a un danno meccanico delle cellule, in particolare dei nervi e della cute, che provoca un’alterazione della capacità di conduzione nervosa o una depigmentazione cutanea, che in alcuni casi può persistere anche parecchio tempo dopo la guarigione dei danni cutanei locali. La comparsa di danni da freddo dipende da un lato dalla temperatura ambientale o dell’acqua, dall’umidità ambientale, dalla velocità del vento e dalla durata dell’esposizione e dall’altro da fattori individuali come abbigliamento (protettivo), sollecitazioni fisiche, età e condizioni di salute del lavoratore. La principale delle misure di protezione consiste nell’evitare l’eccessivo raffreddamento delle parti interne e della periferia del corpo, mentre è particolarmente alto il rischio di congelamento a livello del viso, in particolare del naso e delle orecchie, delle mani e delle dita di piedi e mani.

Pericoli per i lavoratori In linea di principio tutti i gruppi di lavoratori che effettuano attività all’aperto sono potenzialmente esposti a un rischio sanitario da freddo. Così per esempio i lavoratori nei settori dell’edilizia in generale, costruzioni sotterranee, aziende forestali, ditte di trasporti, operatori di ski-lift, addetti alla manutenzione delle strade; settori la cui attività si svolgono sopra o dentro l’acqua come pescatori, polizia marina, sommozzatori di professione; lavoratori dell’agricoltura o presso il comune. Lavori con esposizione al freddo in ambiente interno vengono effettuati per esempio nell’industria di trattamento degli alimenti o in celle frigorifere o magazzini frigoriferi di diverse industrie. Le donne in gravidanza e i giovani rappresentano un gruppo particolarmente a rischio.

A norma della legge sul lavoro le donne in gravidanza (OLL 1, Art. 1) e i giovani (OLL 5, Art. 4) non devono effettuare lavori gravosi o pericolosi. A questi appartengono anche i lavori al freddo al di sotto di -5°C o all’umido. Si tiene qui conto del fatto che i giovani, a causa della mancanza di esperienza e formazione, hanno una minore coscienza dei pericoli e capacità di proteggersi da questi rispetto agli adulti. Le donne in gravidanza possono effettuare lavori pericolosi e gravosi soltanto se in base alla valutazione del rischio si stabilisce che non è presente alcuna esposizione dannosa per la salute oppure se questa esposizione può essere evitata attraverso adeguate misure di protezione.

Malattie e farmaci Il rischio di lesioni da freddo aumenta con l’età o con il consumo di alcuni farmaci e di alcol. Vanno citati in particolare l’assunzione di farmaci attivi sulla psiche o il consumo di sigarette. Le malattie che predispongono alle lesioni da freddo sono alcune malattie della tiroide, il diabete mellito, alcune alterazioni ormonali, le malattie neurologiche con alterazioni funzionali dell’ipofisi o malattie che causano un peggioramento della sensibilità periferica per il freddo, una vasocostrizione arteriosa periferica oppure la presenza di patologie cardiovascolari.

Lesioni da freddo Le lesioni da freddo locali vanno distinte da quelle sistemiche, situazioni minacciose per la vita, nelle quali la temperatura del corpo scende a valori che non permettono un metabolismo normale e non sono più compatibili con la vita. Alcune malattie vengono influenzate negativamente dall’esposizione al freddo. Le lesioni da freddo possono essere classificate come segue:

Lesioni da freddo sistemiche – Acute – Croniche

Lesioni da freddo locali – Geloni – Piede da immersione (trench foot) – Congelamento locale 2.3 Malattie che vengono influenzate negativamente dall’esposizione al freddo

Lesioni da freddo sistemiche acute Un raffreddamento sistemico (ipotermia) si verifica quando la temperatura interna del corpo scende sotto i 35°C. Questo si può verificare già con temperature ambientali inferiori a circa 18,3°C oppure con temperature dell’acqua di 22,2°C. Il verificarsi di un’ipotermia avviene in modo inosservato e subdolo, senza “particolari segnali d’allarme”. All’inizio si presentano tremori da freddo, sonnolenza, eloquio confuso, irritabilità, peggioramento della coordinazione, debolezza generale, stimolo della minzione, cute fredda e pallida e pallore del viso. Con l’aumento dell’ipotermia compaiono alterazioni mnesiche, una riduzione del tremore da freddo, rigidità muscolare e articolare ed infine perdita di coscienza.