Isis, arrestati a Torino 3 tunisini sospettati di avere legami con l’Isis

Tre studenti universitari tunisini sono stati indagati per associazione terroristica dalla Procura di Torino la quale ritiene che siano Collegati a ISIS e dunque nei loro confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Si tratterebbe di 3 iscritti all’Università di Torino e nello specifico stiamo parlando di Nafaa Afli, 27 anni, Bilel Mejri, di 26, e Marwen Ben Saad, 31 anni i quali sono ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione finalizzata al terrorismo internazionale. Questo provvedimento restrittivo pare sia arrivato in seguito ad alcuni elementi raccolti dai Ros dei Carabinieri nell’operazione taliban la quale è stata coordinata dalla Procura della Repubblica Torinese. L’arresto è avvenuto dopo la pronuncia della Cassazione che di fatto ha confermato le misure cautelari che sono arrivate direttamente dal Tribunale del riesame Torinese.

Nel corso delle indagini per il contrasto del fenomeno dei cosiddetti “foreign fightersn e e “lone wolves”, nell’autunno del 2015 era stato individuato un gruppo di cittadini tunisini i quali erano giunti a Torino richiedendo un permesso di soggiorno per alcuni motivi di studio iscrivendosi poi all’università e rilasciando delle attestazioni risultate non veritiere farsi ottenere il titolo sia a discrezione che anche alla relativa borsa di studio. Gli stessi fatti sono risultati regolarmente iscritti all’università e fruitori di una borsa di studio che andava ad alterare la contribuzione universitaria ma da una parte pare non abbiano mai frequentato le lezioni o sostenuto alcuni esami del proprio corso di laurea e questo fine assieme ad altri elementi recuperati dai profili Facebook dei tre sembra che abbia fatto scattare le indagini.

Dalle indagini è anche emerso che gli indagati avevano iniziato a spostarsi tra Torino e Pisa impegnandosi in modo definitivamente in questa città per poter gestire un’attività criminale piuttosto intensa e traffico di sostanze stupefacenti. Poi nel corso della complessa indagine che si è sviluppata anche ad alcune intercettazioni telefoniche e telematiche è ammessa l’esistenza del gruppo criminale composta da tunisini indagati, che era riuscita ad inserirsi anche nel tessuto sociale soprattutto tra le fasce dei più giovani, dedicandosi anche a tutta una serie di attività delittuose soprattutto il traffico di sostanze stupefacenti ed i cui membri pare avessero aderito all’Islamic state Con riferimento particolare alla fazione di Ansar al-Sharia in Tunisia.

La pericolosità sociale degli indagati si è evinta dalle loro Presentazioni ed anche dalla partecipazione piuttosto agguerrita ad un comizio di Ansar Al-Shari’a, ovvero una organizzazione terroristica di origine egiziana aderente allo IS e presente nell’aria del Sinai, comizio che si sarebbe tenuto a Tunisi Tenuto dal leaderr Abu Ayad ovvero il leader dei salafiti della Tunisia, sospettato anche di essere la mente degli attentati al museo del Bardo e al Sousse, ucciso il 14 giugno del 2015 dai bombardamenti dell’aeronautica militare.