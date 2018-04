Isola dei famosi, il duro attacco di Barbara D’Urso. Ma che succede in Mediaset? Dopo le ostilità di Striscia la Notizia, ora anche Barbarella lancia frecciate alla Marcuzzi e al suo reality. Cosa non va secondo la conduttrice di Pomeriggio 5

In casa Mediaset qualcosa non va. Dopo gli attacchi di Striscia la Notizia, ora anche Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 si mette ad attaccare l’Isola dei Famosi, con quello che è sembrato un vero e proprio “processato”. In particolare, nel corso del suo programma la conduttrice di Canale5 ha commentato così quanto accaduto ieri sera nel reality show con Alessia Marcuzzi e Mara Venier. Riferendosi al duro sfogo di Jonathan contro Alessia Mancini e parlando del concorrente, in TV la D’urso ha pronunciato queste parole: “Giustamente viene provocato da Mara: ‘Di’ le cose’. Poi lui le dice e non va bene? Decidetevi. Bisogna dirle o non bisogna dirle? Lui ha tirato il sasso e ha nascosto la mano. Mara, anche un po’ arrabbiata, gli ha detto: ‘No, adesso lo dici’. Lui lo dice… Non capisco”. Il riferimento di Barbara D’Urso sembra andare a quanto accaduto ieri sera nell’ultima, “accesa” puntata L’Isola dei Famosi 2018.

Mara Venier, infatti, aveva chiesto espressamente a Jonathan di dire tutto in diretta TV. “Non puoi minacciare di dire. O dici o non dici”: queste le parole usate in studio dall’opinionista-conduttrice. Il concorrente, nemmeno a dirlo, ha fatto proprio come suggerito dalla “Zia Mara”, col naufrago che ha finalmente vuotato il sacco sulle presunte offese a vari membri del cast targate Alessia Mancini. Atteggiamento, quello di Jonathan, che però non è tanto piaciuto alla padrona di casa dell’Isola, Alessia Marcuzzi, che nella recente diretta del reality ha così “redarguito” il concorrente…

“È vero – ha detto la Marcuzzi su Canale5 – che ti abbiamo chiesto di dire tutto, però questa cosa la trovo unfair” (unfair, in inglese, significa “sleale”). Sembra che spesso e volentieri i concorrenti di questa edizione de L’Isola dei Famosi lancino la pietra e nascondano la mano. Ma perché? Strategia della produzione? Anche la D’Urso sospetta qualcosa…