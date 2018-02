Istat, cambia il paniere: fuori il Canone Rai, dentro l’avocado e il robot aspirapolvere

Così come accade ogni anno anche per il 2018, l’istituto di statistica pare abbia rivisto pesi e prodotti che vanno a comporre il paniere di riferimento della rilevazione dei prezzi Dunque dell’inflazione. Sembra proprio che per poter valutare l’andamento dei prezzi nel corso del 2018 non si prenderanno più in considerazione la telefonia pubblica Dunque le cabine telefoniche, il canone RAI e il lettore MP4 Ma si terranno d’occhio i robot aspirapolvere, lavasciuga, l’avvocato, il mango e i vini liquorosi. E’ questo quanto previsto per il nuovo paniere Istat per l’anno 2018 che tiene conto di tutte le novità emerse nelle abitudini di spesa delle famiglie ma anche dell’evoluzione di norme, classificazione arricchendo la gamma di tutti quei prodotti che rappresentano i consumi consolidati.

Ad entrare in questo elenco quest’anno vi è anche un po’ di esotico, ovvero il mango e L’avocado ed anche un po’ di tecnologia il robot aspirapolvere. Escono dalla lista il canone RAI che ormai pare sia stato assimilato ad una nuova tassa e non è più legato all’acquisto di un servizio. La vera grande novità del 2018 è però l’utilizzo di i prezzi registrati alle casse di ipermercati e supermercati attraverso la scannerizzazione dei codici a barre dei beni per la cura della casa e della persona che provengono dalla grande distribuzione organizzata del Commercio al dettaglio. Il paniere dell’istat va ricordato che viene costruito in maniera ponderata, assegnando un peso a ciascuna categoria di beni in base all’incidenza che hanno nel carrello della spesa dei consumatori.

Ai prodotti alimentari e alle bevande analcoliche, per esempio, è stato assegnato un peso del 16,5% e ai trasporti del 14,7%. I servizi ricettivi di hotel e ristoranti Fara incidono per 11,7 % seguiti dai costi per l’abitazione come le bollette della luce dell’acqua seguono poi le spese sanitarie gli spettacoli e servizi ricreativi ma anche l’abbigliamento e le calzature i mobili e gli oggetti per la casa l’alcool i tabacchi le comunicazioni ed infine le istruzione. “Assolutamente corrette”, per il presidente del Codacons Carlo Rienzi, le modifiche ai beni che costituiscono il paniere Istat, “perché rispecchiano i cambiamenti registrati nelle abitudini degli italiani: sia sul fronte alimentare, con l’ingresso della frutta esotica sempre più apprezzata dalle famiglie, sia su quello della casa, con l’entrata della lavasciuga e del robot aspirapolvere, la cui presenza è in crescita nelle abitazioni degli italiani”.

“In prospettiva, ci aspettiamo che l’inflazione possa calare marginalmente, di uno o due decimi, nei prossimi tre mesi, prima di riprendere a salire a partire dal mese di maggio”, commenta Paolo Mameli, senior economist di Intesa Sanpaolo. “L’effetto base sull’energia – afferma Mameli – potrebbe spingere l’inflazione annua negli ultimi mesi dell’anno molto vicina al 2%. In pratica, siamo vicini all’inizio di un trend di ripresa per l’inflazione, che pare già incorporato nelle attese degli operatori economici”.