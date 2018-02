Istat, cambia il paniere: fuori il Canone Rai, dentro l’avocado: tutti i dettagli

Così come accade ogni anno anche per il 2018, l’istituto di statistica pare abbia rivisto pesi e prodotti che vanno a comporre il paniere di riferimento della rilevazione dei prezzi Dunque dell’inflazione. Sembra proprio che per poter valutare l’andamento dei prezzi nel corso del 2018 non si prenderanno più in considerazione la telefonia pubblica Dunque le cabine telefoniche, il canone RAI e il lettore MP4 Ma si terranno d’occhio i robot aspirapolvere, lavasciuga, l’avvocato, il mango e i vini liquorosi. E’ questo quanto previsto per il nuovo paniere Istat per l’anno 2018 che tiene conto di tutte le novità emerse nelle abitudini di spesa delle famiglie ma anche dell’evoluzione di norme, classificazione arricchendo la gamma di tutti quei prodotti che rappresentano i consumi consolidati.

Ad entrare in questo elenco quest’anno vi è anche un po’ di esotico, ovvero il mango e L’avocado ed anche un po’ di tecnologia il robot aspirapolvere. Escono dalla lista il canone RAI che ormai pare sia stato assimilato ad una nuova tassa e non è più legato all’acquisto di un servizio. La vera grande novità del 2018 è però l’utilizzo di i prezzi registrati alle casse di ipermercati e supermercati attraverso la scannerizzazione dei codici a barre dei beni per la cura della casa e della persona che provengono dalla grande distribuzione organizzata del Commercio al dettaglio. Il paniere dell’istat va ricordato che viene costruito in maniera ponderata, assegnando un peso a ciascuna categoria di beni in base all’incidenza che hanno nel carrello della spesa dei consumatori.

Ai prodotti alimentari e alle bevande analcoliche, per esempio, è stato assegnato un peso del 16,5% e ai trasporti del 14,7%. I servizi ricettivi di hotel e ristoranti Fara incidono per 11,7 % seguiti dai costi per l’abitazione come le bollette della luce dell’acqua seguono poi le spese sanitarie gli spettacoli e servizi ricreativi ma anche l’abbigliamento e le calzature i mobili e gli oggetti per la casa l’alcool i tabacchi le comunicazioni ed infine le istruzione. “Assolutamente corrette”, per il presidente del Codacons Carlo Rienzi, le modifiche ai beni che costituiscono il paniere Istat, “perché rispecchiano i cambiamenti registrati nelle abitudini degli italiani: sia sul fronte alimentare, con l’ingresso della frutta esotica sempre più apprezzata dalle famiglie, sia su quello della casa, con l’entrata della lavasciuga e del robot aspirapolvere, la cui presenza è in crescita nelle abitazioni degli italiani”.

“In prospettiva, ci aspettiamo che l’inflazione possa calare marginalmente, di uno o due decimi, nei prossimi tre mesi, prima di riprendere a salire a partire dal mese di maggio”, commenta Paolo Mameli, senior economist di Intesa Sanpaolo. “L’effetto base sull’energia – afferma Mameli – potrebbe spingere l’inflazione annua negli ultimi mesi dell’anno molto vicina al 2%. In pratica, siamo vicini all’inizio di un trend di ripresa per l’inflazione, che pare già incorporato nelle attese degli operatori economici”.

Ogni anno l’Istat rivede l’elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento della rilevazione dei prezzi al consumo, aggiornando contestualmente le tecniche d’indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell’inflazione.

La principale novità del 2018 è l’utilizzo dei prezzi registrati alle casse di ipermercati e supermercati mediante scannerizzazione dei codici a barre (scanner data) dei beni per la cura della casa e della persona, provenienti dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) del commercio al dettaglio (ipermercati e supermercati).

Nel paniere utilizzato nel 2018 per il calcolo degli indici NIC (per l’intera collettività nazionale) e FOI (per le famiglie di operai e impiegati) figurano 1.489 prodotti elementari (1.481 nel 2017), raggruppati in 920 prodotti, a loro volta raccolti in 404 aggregati. n Per il calcolo dell’indice IPCA (armonizzato a livello europeo) viene impiegato un paniere di 1.506 prodotti elementari (1.498 nel 2017), raggruppati in 923 prodotti e 408 aggregati.

L’aggiornamento del paniere tiene conto delle novità emerse nelle abitudini di spesa delle famiglie, dell’evoluzione di norme e classificazioni e in alcuni casi arricchisce la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati. n Nel 2018 entrano nel paniere cinque nuovi prodotti: l’Avocado, il Mango, i Vini liquorosi, la Lavasciuga e il Robot aspirapolvere. Escono dal paniere la Telefonia pubblica, il Canone Rai e il Lettore Mp4.

Nel complesso, le quotazioni di prezzo utilizzate ogni mese per stimare l’inflazione passano da 706.500 a oltre 4.500.000 e provengono da una pluralità di fonti: 461.000 raccolte sul territorio dagli Uffici comunali di statistica e 153.000 direttamente dall’Istat; 3.840.000 tramite scanner data; 63.700 provengono dalla base dati dei prezzi dei carburanti del Ministero dello Sviluppo economico. n Nel 2018 sono 79 i comuni che contribuiscono alla stima dell’inflazione per il paniere completo (80 nel 2017); la copertura territoriale dell’indagine è pari all’83,2% in termini di popolazione provinciale.

La copertura territoriale sale al 92,5% se si considera un sottoinsieme di prodotti (tariffe locali e alcuni servizi), il cui peso sul paniere NIC è del 6,1%, e per i quali altri 17 Comuni effettuano la rilevazione dei prezzi. Tra punti vendita, imprese e istituzioni sono circa 42.400 le unità di rilevazione presenti nei comuni, mentre ammontano a quasi 8.000 le abitazioni presso le quali sono rilevati i canoni d’affitto.

La rilevazione centralizzata viene effettuata direttamente dall’Istat e riguarda un sottoinsieme di prodotti, il cui peso nel paniere è pari al 23,9%. Viene realizzata utilizzando per lo più la rete Internet anche mediante tecniche di scarico automatico dei dati (web scraping) o attraverso la raccolta di informazioni da grandi fornitori di dati. Le quotazioni di prezzo raccolte attraverso gli scanner data provengono da un campione di 1.781 tra ipermercati e supermercati, rappresentativi dell’intero territorio nazionale e di 16 grandi catene della distribuzione al dettaglio. Per il monitoraggio dei prezzi dei carburanti (benzina, gasolio, GPL e metano) utilizza le informazioni fornite da 13.240 distributori (65,9% di quelli attivi e presenti nella base dati del Ministero dello Sviluppo economico). Nella struttura di ponderazione del paniere NIC aggiornata al 2018 si segnala l’aumento del peso di Trasporti e Servizi ricettivi e di ristorazione a cui si contrappone il calo di quello dell’Istruzione. La divisione di spesa Prodotti alimentari e bevande analcoliche continua ad avere il peso maggiore nel paniere (16,51%), seguita da Trasporti (14,67%), Servizi ricettivi e di ristorazione (11,74%) e Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (10,80%).

Le revisioni apportate sono di diversa natura e finalizzate a cogliere l’evoluzione dei comportamenti di spesa dei consumatori, tenendo presente che il paniere dei prezzi al consumo ha ormai raggiunto un livello di dettaglio e completezza tale da rendere relativamente contenuto il numero di prodotti che ogni anno entrano ed escono dalla rilevazione dei prezzi. Tra i prodotti che rappresentano l’evoluzione nelle abitudini di spesa, nel 2018 entrano nel paniere: Avocado e Mango che, insieme all’Ananas (in rilevazione già da alcuni anni), compongono l’aggregato di prodotto Frutta esotica; Lavasciuga, che integra il segmento di consumo Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie, ampliando la gamma di prodotti che fanno risparmiare tempo alle famiglie nelle attività domestiche; Robot aspirapolvere, che arricchisce l’aggregato di prodotto Apparecchi per la pulizia della casa. L’utilizzo degli scanner data permette, invece, all’interno della classe di prodotti Vini, di tornare a coprire, senza costi in termini di rilevazione sul campo, una sottoclasse che ha un peso contenuto sulla spesa delle famiglie, ma è prevista dalla classificazione ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose).

Si tratta dei Vini liquorosi, che vengono nuovamente introdotti nel paniere grazie alla disponibilità di questa nuova fonte. Escono dal paniere: Servizio di telefonia pubblica, i cui valori di spesa sostenuta dalle famiglie si sono talmente ridotti a seguito della diffusione della telefonia mobile da non renderlo più rappresentativo dei consumi degli Italiani; Canone Rai, che le normative hanno assimilato a una tassa da pagare attraverso la bolletta elettrica e non più legata all’acquisto di un servizio (e come tale, quindi, non ricompresa nel dominio di riferimento dei consumi delle famiglie);

Lettore Mp4, la cui la spesa sostenuta dalle famiglie risulta in forte calo essendo il prodotto superato da altri con analoghe finalità ma di tecnologia più evoluta. Nell’aggiornamento annuale del paniere dei prezzi al consumo sono comprese anche le operazioni di revisione delle denominazioni e descrizioni dei prodotti inclusi; ciò sia per adeguarle ai cambiamenti intervenuti nelle specifiche dei prodotti stessi sia per meglio orientare l’attività di rilevazione sul territorio degli Uffici comunali di statistica. Per il 2018 queste revisioni riguardano 21 prodotti. La struttura di ponderazione Ogni anno, la determinazione dei coefficienti di ponderazione degli indici è effettuata mediante l’utilizzo dei dati più recenti relativi ai consumi finali delle famiglie stimati dalla Contabilità nazionale dell’Istat e di quelli derivanti dall’indagine sulle Spese delle famiglie, oltre che da altre fonti ausiliarie interne e esterne all’Istituto, tra le quali si segnalano basi dati provenienti dalle società di analisi e ricerche di mercato A.C. Nielsen e GfK Italia S.r.l.1 . Le variazioni di prezzo dei beni e servizi inclusi nel paniere concorrono quindi al calcolo dell’indice generale in funzione della quota di spesa che le famiglie destinano al loro acquisto. Tuttavia, al fine di misurare le quote di spesa con riferimento ai valori del periodo che definisce la base di calcolo degli indici, ossia dicembre 2017, i dati sui consumi finali delle famiglie, riferiti invece all’anno 2016, vengono opportunamente inflazionati sulla base delle variazioni di prezzo misurate nel corrispondente intervallo temporale.