Istat 2017: Italia cresce il reddito delle famiglie ma aumentano le disuguaglianze: persone a rischio povertà

Nonostante ci siano larghi margini di ripresa sembra stiano aumentando le disuguaglianze ed anche il rischio di povertà nel nostro paese. E’ questo sostanzialmente l’allarme lanciato da Banca d’Italia la quale spiega che nel 2016 si è interrotta la caduta continua dal 2006 con un incremento del 3,5% rispetto al reddito rilevato dalla precedente indagine effettuata e sull’anno 2014. Ciò nonostante però la quota di persone a rischio di povertà con un reddito equivalente inferiore al 70% della media è salita dal 19, 6 % nel 2006 al 23% nel 2016 e questi dati non fanno altro che segnalare un massimo storico. Cosa significano questi dati? Sembra che nel nostro paese nel 2016 si sia interrotta la caduta del reddito medio equivalente ovvero quell’ indicatore che indica in modo generale il benessere economico individuale tenendo conto non soltanto della dimensione familiare, ma anche delle economie di scale che ne derivano e questo è salito a circa €18600 ovvero il 3,5% in più rispetto a 2 anni prima.

Purtroppo continua a salire anche l’indice di povertà e una persona su 4 risulta essere a serio rischio. Ancora una volta questi dati emergono dall’indagine di Bankitalia sui bilanci delle famiglie, la quale mostra che la quota di individui con un reddito equivalente inferiore al 60% di quello mediano è salita al massimo storico del 23% dalle 19, 6% del 2006. Nel caso degli immigrati questa incidenza di condizione è salita dal 34% al 55% e anche una crescita piuttosto considerevole del rischio povertà si è anche registrata al nord Italia passando dal 8,3% al 15%. Ma effettivamente cosa si intende per rischio di povertà?

Per ritenere che una famiglia viva al di sotto di questa soglia di povertà, è necessario che sia soddisfatta almeno una delle condizioni che adesso vi indicheremo ovvero un nucleo familiare deve vivere al di sotto dei €9748 euro oppure deve vivere in gravi condizioni di deprivazione materiale, essere in ritardo con i pagamenti, non potersi permettere un riscaldamento oppure tutte quelle famiglie devono trovarsi a bassa intensità di lavoro o con componenti tra i 18 e i 59 anni che abbiano lavorato meno di un quinto del tempo.

Ad avere maggiori difficoltà economiche sono sicuramente le famiglie più numerose e proprio sulla base di questi dati riguardanti il 2016 si stima che le persone con maggior rischio di povertà o esclusione sociale vivono in famiglie di coppie con tre o più figli con una percentuale del 46,1%, mentre le famiglie monogenitori hanno raggiunto una percentuale del 38,8% ed infine le famiglie con 5 o più componenti il 43,7%. I poveri Dunque sono sempre di più e ad aumentare sono anche le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza nel nostro paese. Secondo i dati diffusi nel 2016 in Italia 5% dei Paperoni deteneva circa il 30% di ricchezza complessiva mentre al 30% più povero aspettava solo l’ 1% percento del patrimonio nazionale.

Solo due giorni fa Bankitalia ci ha spiegato che, in barba ai bonus e ai sussidi sbandierati negli ultimi anni dal governo di sinistra, i poveri in Italia non sono mai stati così tanti. Per la precisione, nel 2016 il rischio di scivolare sotto la soglia di indigenza è salito dal 19,6% del 2006 al 23%, il massimo storico del nostro Paese.

Certo, c’è stata una delle recessioni più lunghe dell’Italia repubblicana, i flussi migrato – ri hanno messo a dura prova la tenuta del nostro welfare, l’Europa ci ha costretto apolitiche di austerity che non hanno favorito lo sviluppo. Ma questo non basta a spiegare l’esplosione della povertà, che sembra candidarsi a diventare l’ennesimo problema strutturale dell’Italia, accanto alla bassa produttività e all’alto debito pubblico.

Già, perché i dati snocciolati da Bankitalia non registrano un fenomeno che si appresta a scomparire, ma una tendenza destinata ad aumentare. Per capire che siamo solo all’inizio, basta dare un’occhiata ai numeri diffusi ieri da Censis e Confcoperative, secondo cui il combinato disposto della scarsa crescita, del lavoro precario prodotto dal Jobs act e delle conseguenze della riforma pensionistica disegnata dall’exministro Elsa Fornero si prepara a sfornare un vero e proprio esercito di nuovi poveri di qui ai prossimi decenni.

Le stime parlano di almeno 5,7 milioni gli italiani che entro il 2050 si collocheranno sotto la soglia di indigenza. Secondo il presidente di Concooperative la posta in gioco è altissima. Senza interventi efficaci sul mondo del lavoro e sulla formazione, per trascinare nel tessuto produttivo i giovani che ora non studiano e non cercano una occupazione, il rischio è quello di «perdere un’intera generazione».

Alla cifra enorme calcolata da Censis e Confcooperative si arriva considerando i 3 milioni dei cosidetti Neet, che hanno rinunciato a ogni tipo di prospettiva a causa della mancanza di lavoro. A cui bisogna aggiungere i 2,7 milioni di italiani confinati nei lavori gabbia, ovvero attività non qualificate da cui è difficile uscire che obbligano ad una bassa intensità lavorativa, pregiudicando le loro aspettative di reddito e di crescita professionale.

Una situazione, quest’ulti- ma, che riguarda in particolare i giovani. N ella fascia di età tra i 25 e i 34 anni (un totale di 4,1 milioni di occupati), 171mila sono sottoccupati, 656mila sono impegati con un part-time involontario e altri 415mila non ricoprono posizioni qualificate.

Questo comporta bassa contribuzione e impossibilità di alimentare la previdenza integrativa. Il risultato tra una trentina d’anni sarà pensioni da fame e incapacità di sostentarsi autonomamente sotto il profilo finanziario. La sintesi è che il Paese, grazie anche all’inutile moltiplicazione di piccoli sussidi che hanno solo disperso risorse preziose, si è trasformato in un sistema perverso dove lavorare non basta più a scongiurare il rischio di povertà.