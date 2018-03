Italiano di 33 anni trovato morto ad Istanbul con il cranio fracassato: si indaga

È stato ritrovato senza vita Alessandro Fiori, 33enne giunto in Turchia lo scorso 12 marzo e scomparso poi ad Istanbul. Il cadavere del giovane è stato ritrovato con profonde ferite al cranio sulle coste della penisola di Sultanahmet, una delle zone più turistiche della città di Istanbul dove sorge il palazzo di topkapi. Come già detto, il giovane ha raggiunto la Turchia lo scorso 12 marzo e poi era letteralmente scomparso. La notizia è stata confermata da fonti del consolato italiano ad Istanbul, confermando l’identità della vittima. I Pm di Roma pare abbia aperto un fascicolo per omicidio e in procura si attende una prima informativa su quanto possa essere accaduto. Come già detto, il corpo è stato ritrovato con il cranio fracassato ed in una zona centrale della città turca proprio accanto al mare. Il padre si trovava già in Turchia da alcuni giorni proprio per poter dare Maggiore impulso alle operazioni di ricerca del figlio e pare che abbia fatto già il riconoscimento del cadavere che era stato portato presso l’istituto di medicina legale del posto per poter effettuare il test del DNA e chiarire così le cause del decesso.

La vittima era un manager di 33 anni originario di Soncino in provincia di Cremona e si era imbarcato semplicemente con uno zaino su un volo per Ankara lo scorso 12 marzo e poi pare si sia trasferito ad Istanbul dove alloggiava presso l’hotel sultanahmet. Purtroppo dal 14 marzo e dunque due giorni dopo il suo arrivo ad Istanbul, la famiglia non avrebbe avuto più notizie del figlio. Al momento sulla vicenda rimangono molti punti oscuri. Ciò che è certo è che l’uomo era apparso in due video di telecamere a circuito chiuso dapprima in un centro commerciale e poi in piazza taksim da quel momento si sarebbero perse le sue tracce.

Da quanto riferito, nel corso della puntata di Chi l’ha visto il giovane pare avesse con sé due cellulari e diceva di dover incontrare una persona. Sarebbero state queste le informazioni date da uno spettatore delle programma che ha riferito di avere viaggiato insieme a lui sullo stesso volo. A parlare nelle scorse ore è stato anche il padre di Alessandro, il quale riferisce che il figlio Purtroppo da tempo soffriva di depressione tanto da essere stato in cura una settimana di non avere portato con sé e in questo viaggio gli antidepressivi.

“Mio figlio era partito con un semplice zaino per non dover imbarcare il bagaglio. Era una sua abitudine. Quello zaino è stato trovato nella sua camera all’hotel Sultanhamet. Altro non posso dire se non che escludo che si tratti di una fuga“, aveva spiegato il padre che a Istanbul aveva partecipato alla versione turca del programma televisivo Chi l’ha visto?, dopo essersi rivolto anche alla redazione italiana. “Era una sua abitudine. Quello zaino è stato trovato nella sua camera all’hotel Sultanhamet. Altro non posso dire se non che escludo che si tratti di una fuga”.