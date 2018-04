Italiaonline, chiude la sede, per i manager premio da 6,7 milioni di euro

Licenziamenti e premi ai manager. E’ la strana accoppiata che si verifica in Italiaonline. Alla prossima assemblea dei soci, in programma il 27 aprile, verrà infatti proposto un piano di incentivazione del top management in azioni che vale 6,7 milioni di euro. Una mossa che avviene proprio quando la società, controllata dall’imprenditore egiziano Naguib Sawiris e da alcuni fondi, dichiara 400 esuberi e l’intenzione di chiudere la sede di Torino.

Il piano di ‘performance share’ 2018-2021 mette a disposizione fino a quasi 2,3 milioni di azioni gratuite, pari al 2% del capitale, che verranno assegnate a manager e amministratori esecutivi nel caso in cui vengano raggiunti determinati obiettivi.

Al momento della sua adozione da parte del cda, martedì scorso, l’azione di Italiaonline valeva in Borsa 2,9118 euro, attribuendo così al piano un controvalore complessivo di quasi 6,7 milioni di euro. Italiaonline ha congelato per un periodo di tre settimane il piano di ristrutturazione, dopo che lo scorso 20 marzo è stato aperto un tavolo di mediazione al ministero dello Sviluppo economico.

La mossa viene aspramente criticata da Liberi e Uguali, con Nicola Fratoianni che commenta: “Che Paese straordinario che è l’Italia: il colosso del digitale Italiaonline mentre prevede 400 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento a Torino, pur avendo 27 milioni di euro di utile netto nell’ultimo anno, stabilisce anche la distribuzione di 7 milioni di euro di incentivi ai manager dell’azienda per i prossimi tre anni. In un Paese normale questo si chiamerebbe furto e gli autori verrebbero trattati tecnicamente come ladri”.

La domenica è la giornata giusta per andare con la famiglia ad un centro commerciale e magari acquistare uno smartphone, oppure un’impianto hi-fi, della macchina dell’espresso in uno dei numerosi, enormi negozi di elettronica come Mediaworld, Trony o Euronics. O almeno così sembrerebbe vedendo la folla. Peccato, però, che per molti visitatori si tratti solo di una missione esplorativa e che la maggior parte di loro, una volta usciti da lì e tornati a casa, comprino l’oggetto dei desideri su un sito di e-commerce, Amazon e eBay fra tutti. Non stupisce, quindi, la notizia della crisi della grande distribuzione elettronica. Ultimo a subire il colpo, in ordine di tempo, è uno dei gruppi che possiedono una serie di centri a marchio Trony, Dps, dichiarato fallito giovedì scorso dal tribunale di Milano. La sera successiva, una volta pubblicata la sentenza, i direttori dei negozi hanno provveduto a inviare un messaggio ai circa 500 lavoratori, cento dei quali in Veneto. Un sms stringato con il quale i commessi sono stati informati di non tornare al lavoro l’indomani mattina, visto che il negozio sarebbe rimasto chiuso. E così, dall’oggi al domani, gli addetti dei centri di Albignasego, Conselve e Rubano (Padova), Verona, Zero Branco (Treviso) e Santa Maria di Sala (Venezia) sono rimasti senza lavoro, senza stipendio e senza una misura economica alternativa.

E mentre il senatore Udc Antonio De Poli annunciava un’interrogazione al ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, i lavoratori che hanno perso il posto hanno manifestato a Venezia, davanti al Palazzo Grandi Stazioni, e hanno incontrato l’assessore regionale al Lavoro, Elena Donazzan. «L’assessore si è detta disponibile a sollecitare il Mise per un tavolo di discussione – racconta Marquidas Moccia, segretaria provinciale Padova di Filcams Cgil – e un incontro con il curatore fallimentare per farci mettere al corrente su manifestazioni di interesse di compratori per i negozi Dps e di sostegni economici ai lavoratori. Ma abbiamo anche fatto un discorso più ampio sulla crisi dell’elettronica di consumo legata all’incapacità dei dirigenti, ma anche alla crescita dell’e-commerce». E che i due fenomeni, la crisi di catene come Trony o Mediaworld (che un paio di settimane fa ha annunciato tagli in tutta Italia per far fronte ai 17 milioni di debiti) siano collegati, lo ripete anche Donazzan in persona. «Non ci sono dati sulla flessione dell’elettronica di consumo – spiega – ma basta vedere l’enorme investimento di Amazon in provincia di Padova per capire quanto gli acquisti on line stiano prendendo piede nel territorio, a tutto discapito della distribuzione in negozio. Anche perché, avendo una tassazione facilitata, possono fare sconti molto appetitosi, sottraendo acquirenti non molto consapevoli».

Ma è davvero la fine dell’elettronica di consumo? «Il problema è che queste grandi catene non sono riuscite a stare al passo dell’e-commerce – commenta Romano Cappellari, professore di Marketing all’Università di Padova e direttore del master Cuoa Business School in Retail Management -. Avevano un’arma, il personale. E per far fronte alle perdite dovute all’on line, hanno tagliato proprio qui. Perché diciamo la verità, nonostante gli sconti, i consumatori non preferiscono il web. Loro vorrebbero il contatto umano con un commesso preparato che spieghi il prodotto e che sia in grado di consigliare. Però ormai nei negozi bisogna dare la caccia agli addetti. E così a quel punto tanto vale stare seduti comodi a casa, evitare problemi di parcheggio, leggere anche i commenti degli altri acquirenti e comprare on line». Ma quindi come fare per arginare una crisi che va avanti ormai da cinque o sei anni? «Per esempio, si può seguire la strada di Apple, l’unica che continua ad aprire negozi – continua Cappellari -: propone un’esperienza in cui il cliente è seguito dal commesso. Oppure ridurre gli spazi, come fa Ikea. I vari Trony o Mediaworld a inizio degli anni Novanta hanno soppiantato i piccoli negozi di vicinato con i loro enormi centri. Ma forse bisognerebbe pensare ad ambienti più ridotti, con personale pronto a fornire consulenza, mostrare prodotti, far nascere spunti o idee. Solo così – conclude Cappellari – si può invertire questa parabola discendente».

Amazon raddoppia il canone e si compra anche i negozi

«Importante cambiamento al tuo abbonamento Amazon Prime». È il titolo della mail che gli iscritti al servizio di consegna rapida, com’è chi scrive, hanno ricevuto ieri dal colosso della logistica Usa. Nel corpo della missiva, dopo i ringraziamenti per essere un «fedele» cliente, la cattiva notizia: «Il prezzo dell’abbonamento annuale aumenterà a 36 euro l’anno». Tanto? Poco? Ma soprattutto, quanto costava prima? Nella mail, ovviamente, non c’è scritto per evitare che il “fedele” cliente si renda subito conto che i “soli” 3 euro al mese del nuovo abbonamento siano in realtà quasi un raddoppio di quanto chiesto in precedenza, vale a dire 19,99 euro l’anno.

Due altre notizie hanno riguardato ieri il gioiello di Jeff Bezos: la prima è lo sciopero dei dipendenti del più grande centro logistico di Amazon in Spagna, a San Fernando de Henares, vicino a Madrid, per chiedere migliori salari e condizioni di lavoro. La seconda è che dopo aver contribuito al fallimento della catena statunitense di giocattoli Toys “R” Us e averne beneficiato nei giorni successivi in Borsa, ora Amazon, dice l’agenzia Bloomberg, sta valutando l’acquisto di alcuni suoi punti vendita. Una beffa, dopo il danno.

Tornando all’abbonamento Prime, una volta considerati i fatti, il primo pensiero è se vale la pena continuare ad essere un “fedele” cliente pagante. I principali servizi offerti dall’abbonamento sono: «Spedizioni illimitate in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni». Chi scrive vive a Milano e i cinque/sei acquisti effettuati nell’ultimo anno via Amazon hanno impiegato non meno di quattro/cinque giorni prima di arrivare a destinazione, quelli targati Prime compresi. Poi c’è Prime Video, selezione di film e serie tv, servizio mai utilizzato per colpa della concorrenza. «I clienti Amazon Prime beneficiano inoltre di Prime Photos, che offre spazio di archiviazione illimitato per conservare tutti i tuoi ricordi, e dell’accesso anticipato alle Offerte lampo, che ti permette di acquistare le tue offerte preferite con 30 minuti di anticipo». Servizi irrinunciabili? Meglio pensarci su: l’aumento scatta «a partire dal 4 aprile 2018 per le nuove iscrizioni e a partire dal 4 maggio 2018 per i clienti già iscritti».

Come cancellarsi: una volta entrati nel proprio account, si clicca sul link “Il mio Amazon Prime” nella finestra che si apre passando con il mouse sulla scritta “Account e liste”, in alto a destra. Sulla colonna di sinistra, l’ultima voce è “Annulla iscrizione – Rinuncia ai benefici di Prime”. E una volta cliccato Amazon dice: «Sei sicuro di voler rinunciare ai vantaggi di Amazon Prime?». Tre le opzioni proposte: «Ricordamelo più tardi», «Termina i miei benefici», «Mantieni i miei benefici». «Ricordamelo più tardi»… potenza del marketing.