Jay e Lauren, coppa di sognatori in giro per il mondo in bici uccisi dall’Isis

I protagonisti della storia sono due giovani americani che lo scorso anno avrebbero deciso di girare il mondo in bici. La coppia lo scorso 29 luglio è stata uccisa dai miliziani jihadisti in Tagikistan.”Il mondo è un posto meraviglioso. Gli esseri umani sono per la maggior parte gentili, solo a tratti egoisti e miopi”, così Jay Austin esprimeva così il suo pensiero da sognatore. Lui che sulla soglia dei 30 anni aveva deciso di lasciare tutto e intraprendere un lungo giro in mountain bike insieme alla propria fidanzata Lauren Geoghegan.

Purtroppo, il Loro sogno è stato spezzato dal primo attentato in Tagikistan dell’isis, investiti e uccisi dai terroristi. Jay e Lauren avevano deciso di lasciare il proprio lavoro per conoscere il mondo sulle due ruote e raccontare le loro avventure su un blog ed un profilo Instagram. Come viene riportato sul New York Times, lui andava in bici da circa un anno, una passione cresciuta sempre di più insieme alla sua compagna. L’uomo raccontava tutto su un blog dove descriveva tante incontri ed emozioni di quell’esperienza, per gestire le complessità dei valori umani e le prospettive diverse dalle nostre.

Il viaggio era cominciato nel luglio del 2017. “Sono stanco di passare le ore più belle della mia giornata davanti a un rettangolo luminoso e di colorare i migliori anni della mia vita con sfumature di grigio e di beige”, affermava sul blog. “In questo nostro grande magnifico mondo c’è tanta magia da scoprire”, aveva scritto sul blog prima della partenza. I due erano molto innamorati della vita e dei popoli, avrebbero percorso Chilometri e chilometri per 369 giorni, 24 nazioni in tre continenti diversi.

Il Tutto non senza problemi. In particolare Lauren aveva contratto un’infezione all’orecchio in Francia, mentre lui era stato colpito da una rara malattia in Malawi, ma nonostante questo i due erano sempre ottimisti e felici della scelta fatta. “I media ti raccontano che il mondo è un posto grande e spaventoso, pieno di gente cattiva di cui non fidarsi. Io non me la bevo”, affermava Jay mentre era in Marocco. Fino a quando circa una settimana fa, un’auto di terroristi dello Stato islamico si è lanciata contro di loro e altri due ciclisti europei, Uno svizzero ed un olandese, travolgendoli e finendoli a coltellate e fucilate. Così è finito il viaggio dei due sognatori.

