Jeremias Rodriguez e il flirt con Giulia De Lellis. «Le ho scritto un messaggio, lei ha risposto. Mi dovetete dare tempo…»

Giulia De Lellis da poco tornata single, dopo la rottura con Andrea Damante sembra essere al centro del gossip Per una presunta relazione con Jeremias Rodriguez. Non c’è nulla da fare perché il fratello di Belen pare abbia una predilezione per le coinquiline del Grande Fratello vip. Come ricorderete nel corso del reality, il fratello di Belen che si trovava in casa insieme alla sorella Cecilia, si era tanto avvicinato ad Aida Yespica. Adesso tornato single ormai da un po’ di tempo sembra che Jeremias abbia un debole nei confronti di un’altra compagna di avventura ovvero Giulia De Lellis l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e poi la scelta di Andrea D’amante. Da alcune indiscrezioni sembra che tra Jeremias Rodriguez e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, l’amicizia nata all’interno della casa del Grande Fratello vip si stia trasformando proprio in questi giorni in qualcosa di più profondo.

Effettivamente è stato riscontrato anche un certo feeling tra Belen e Giulia e pare che L’Argentina sia diventata per la De Lellis un vero e proprio punto di riferimento. Secondo alcune indiscrezioni Jeremias avrebbe detto di aver scritto per primo un messaggio a Giulia De Lellis al quale lei ha risposto. Poi lo stesso nel corso di un intervento ai microfoni di una giornalista avrebbe detto “Per il momento è nata un’amicizia, poi chissà…mi dovete dare tempo”.

Poi lo stesso ha aggiunto un dettaglio non indifferente ovvero che da quando sente Giulia il suo rapporto con i telefonini è migliorato. A riguardo il fratello di Belen ha detto: “È vero: non rispondo mai, nemmeno se mi chiama mia madre. Ma con Giulia sono stato io a mandare il primo messaggio. Se mi interessa qualcosa, cambio. Quando le mando messaggi ricevo sempre le sue risposte. Ancora non ci siamo visti”. Cosa ci sia effettivamente tra i due al momento è impossibile saperlo, ma dopo alcuni rumors pare sia arrivata una conferma Anzi una mezza conferma direttamente dall’interessato ovvero da Jeremias Rodriguez.

È stato proprio lui a fare il primo passo ovvero mandando un messaggio definito di abbordaggio qualche giorno fa alla De Lellis al quale Lei pare abbia risposto con tanto piacere. Tra i 2 era nato già un certo feeling all’interno della casa del Grande Fratello vip, dove i due hanno convissuto ma si trattava soltanto di una semplice amicizia perché Giulia era molto innamorata e legata al suo Andrea Damante tanto da non avere occhi per nessun altro. Adesso forse le cose stanno cambiando e Giulia potrebbe aver davvero posato gli occhi sull’ argentino.