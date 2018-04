Joe Bastianich “nei guai” Ecco cosa hanno scoperto sul suo locale:

Joe Bastianich si ritrova vittima di un accertamento tributario contestatogli dalla Guardia di Finanza per l’agriturismo “Orsone”, locale di sua proprietà in Cividale del Friuli, in provincia di Udine. A lui vengono contestati un milione di euro non dichiarati in relazione alla denominazione del locale. Un accertamento che nasce da una verifica fiscale avviata nel 2016 dove è emerso che il locale ha beneficiato dall’inaugurazione nel 2013 fino al 31 marzo 2015 delle agevolazioni fiscali per le società agricole.

Non sono stati rispettati i vincoli

La qualifica di agriturismo per l’esercizio della ristorazione nasce dal mancato rispetto dei vincoli imposti dalla normativa regionale sulla provenienza degli alimenti e l’apertura del locale oltre al limite di 220 giorni autorizzati dal Comune.

Assunzione di personale con contratti agricoli

Un’altra contestazione riguarda invece la segnalazione della Direzione territoriale del lavoro di Udine all’Inail sull’assunzione all’Orsone di personale con contratti agricoli. Contestazione impugnata davanti al giudice del lavoro di Udine, sarà discussa il 7 giugno. È stato invece archiviato un procedimento penale per l’ipotesi di falso ideologico in atto pubblico, che era stato contestato al famoso giudice di MasterChef Italia e agli amministratori della sua società a Bastianich per le domande di avvio dell’agriturismo alla Camera di commercio e al Comune.

Il ristorante-agriturismo Orsone

Orsone ha aperto nel 2013 e aveva due possibilità: una sala ristorante classica e una taverna rustica dall’altra parte, in stile americano. Tre anni dopo, c’è stato un restyling che ha fuso i due ambienti mentre nel 2017 c’è stato il definitivo cambio totale, sia di menu sia dei locali. Tra le specialità del ristorante la Maryland crab cake, tortini di granchio molto in voga negli Stati Uniti.