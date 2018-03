Jollibee apre a Milano: centinaia in coda per il pollo fritto più famoso delle Filippine

Dalle Filippine all’Italia, per poi guardare all’Europa. Nel pieno centro di Milano – riporta Wired.it – il gruppo asiatico Jollibee Food Corporation (Jfc) sta ristrutturando il suo primo fast food meneghino, destinato ad essere il primo di una serie di insegne che Jfc intende piantare nel vecchio continente dal 2018, anno che coincide con il quarantesimo anniversario dalla fondazione. Oggi la multinazionale gestisce 3.253 fast food al mondo, di cui 1.145 con l’insegna Jollibee.

Il gruppo, che conta ristoranti anche negli Stati Uniti, in Canada, Vietnam, Brunei, Hong Kong, Singapore e Medio Oriente, proporrà anche in Italia il suo piatto di punta del menu, il pollo fritto, che ne fa una versione in salsa orientale di Kentucky fried chicken.

Nel 2016 Jfc ha chiuso il fatturato con 1,9 miliardi di euro di ricavi e un utile netto di 101 milioni. Il gruppo dà lavoro a 27.674 persone. Oltre a gestire i fast food Jollibee, possiede altre catene di ristoranti famosi in Oriente, come Greenwich, Chowking, Jinjia Bar, la pasticceria Red Ribbon e detiene la licenza per le Filippine dei marchi statunitensi Burger King e Dunkin’Donuts.

A Milano sbarca Jollibee, la catena di fast food più famosa nelle Filippine. La nuova proposta gastronomica non è certo passata inosservata: ieri in tantissimi hanno atteso l’inaugurazione del nuovo ristorante. Dall’alba una fila lunghissima di clienti ha affollato i portici di piazza Diaz in attesa dell’apertura. Con oltre 3200 locali in tutto il mondo, Jollibee è famoso soprattutto per il pollo fritto. Riuscirà a fare concorrenza all’americano Kfc?

Jollibee è presente in tutto il sud est asiatico, in Cina, ma anche in Canada, negli Stati Uniti e in Arabia Saudita. Aperture programmate in Italia, per l’appunto, Inghilterra, Australia e Giappone. La catena è stata fondata alla fine degli anni ’70 a Manila, nelle Filippine, ed è stata capace di resistere alla rapida ascesa mondiale dell’americana McDonald’s puntando su prodotti capaci di intercettare i gusti dei filippini. Specialità della casa è il pollo fritto, che fa letteralmente impazzire i filippini. Staremo a vedere se riuscirà a conquistare il palato dei milanesi. Ieri a fare la fila davanti al nuovo fast food c’erano tanti italiani, ma soprattutto moltissimi cittadini di origine asiatica.