Kangfuxin, arriva il farmaco a base di succo di scarafaggi

E’ in arrivo un farmaco a base di succo di scarafaggi, che arriva dalla Cina e si chiama kangfuxsin. In Cina stanno nascendo ovunque fabbriche di scarafaggi ed enormi allevamenti di miliardi di insetti che vengono costruiti per produrre una porzione di tenuta dalla medicina tradizionale cinese e da qualche tempo anche a quella moderna. Infatti c’è da prendere in considerazione ed anche molto seriamente la notizia visto che fra qualche anno se vi presentate dal dottore con una febbre, è probabile che questo possa prescrivervi un farmaco a base di scarafaggi. I cinesi sono seriamente intenzionati ad usare scarafaggi per produrre farmaci su larga Scala. Agli occhi di noi occidentali, può sembrare incredibile e anche molto disgustoso ma nel paese più vecchio del mondo sembra che sia tutto nella normalità. Infatti sono milioni di anni che la medicina tradizionale cinese li usa per curare diversi tipi di malattie.

Infatti la Cina Come dicevamo, si sta industrializzando ad una velocità spaventosa e anche con una tradizione antica che è stata investita sul progresso tecnologico, con alcune costruzioni di grandi fabbriche automatizzate che secondo qualche esperto sono più pericolose di una centrale nucleare. Ma cosa c’è di vero in questa storia? Il governo cinese avrebbe speso tantissimo per produrre decine e decine di studi sulle proprietà curative del farmaco, derivato dagli scarafaggi. Qui possiamo vedere alcuni esempi: Nella cura della mucosite indotta da chemioterapia e radioterapia nei pazienti con carcinoma nasofaringeo, nel trattamento della colite ulcerosa combinato con l’acido aminosalicilico Combinata con luce pulsata intensa nel trattamento dell’acne, Nella prevenzione e nella cura delle paradontite, Trattamento del mucocele del cavo orale.

Non viene mai nominato la parola scarafaggio perché si preferisce usare il nome del farmaco e anche la scatola della medicina riporta il nome in latino e non in cinese, forse anche perché i cinesi non sono così tanto entusiasti a bere lo sciroppo di insetto. Ad oggi sono stati Curati ben 40 milioni di pazienti con la pozione di scarafaggio nelle strutture sanitarie cinesi ,quello che si sa è che una volta assaggiato il medicinale che ha un colore simile al the ha un sapore leggermente dolce, con un odore di pesce. La fabbricazione robotizzata in Cina stanno sorgendo decine di fabbriche allevamenti di scarafaggi ed in particolare dalla specie periplaneta americana, poiché più grande e resistente una di queste fabbriche e sito nella città di Xichang nella provincia sud occidentale del Sichuan.

Dentro questa fabbrica vengono allevati circa 6 miliardi di scarafaggi l’anno, facendo il conto sarebbero Uno per ogni abitante della terra. Un’ intelligenza artificiale Controlla il processo sia produttivo cioè dal cibo al tasso di umidità e addirittura alla modificazione genetica a cui le varie generazioni vanno incontro.