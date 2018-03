Kenya: è morto Sudan, l’ultimo rinoceronte bianco settentrionale maschio

“E’ con grande dispiacere che Ol Pejeta Conservancy e il Dvur Kralove Zoo annunciano che Sudan, l’ultimo esemplare maschio al mondo di rinoceronte bianco settentrionale, è morto“: lo ha annunciato la riserva che ha ospitato l’esemplare, morto per complicazioni mediche dovute all’età (45 anni). L’animale, che viveva insieme ad altre due femmine anziane della stessa specie nella riserva di Ol Pejeta Conservancy in Kenya, è stato addormentato lunedì dopo che le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate.

Nel 1960 si contavano oltre 2mila esemplari di questa sottospecie: nel 1984 la popolazione si è ridotta a 15, principalmente per la perdita di habitat e il bracconaggio. Ora sono rimaste solo le due femmine, Fatu e Najin.

Non si tratterà di sciami di meteore provenienti dallo spazio, e nemmeno di un’epidemia inarrestabile, non si troverà il fascismo eroico un po’ retrò, più semplicemente, più concretamente è colpa di sperma depotenziato, cisti ovariche e ginocchia deboli, saranno queste le cause dell’estinzione del rinoceronte bianco settentrionale, coniugate ad avidità, ignoranza è indifferenza. Scienziati operatori della riserva naturale di Ol Pejeta in Kenya si erano riuniti per tentare la Mission Impossible di salvare La discendenza degli ultimi cinque esemplari rimasti al mondo.

La possibilità di vedere un bebè di rinoceronte bianco settentrionale è piuttosto remota, il meglio che ci si possa augurare e recuperare il loro DNA, sotto forma di ovuli, di sperma e magari di embrioni, nella speranza che un giorno la scienza ci permetta di far nascere dei cuccioli da quel patrimonio genetico. In attesa di questo progetto a metà strada tra Jurassic Park e Frankenstein non resta che interrogarsi su quanto compiuto negli ultimi tre secoli dalla razza umana sul nostro pianeta, perché non si tratta solo dei pachidermi kenioti ma di ogni sorta di specie grande piccola messa al mondo della mente provvidenziale del Creatore. Al momento non resta che affidarsi alla fecondazione artificiale.

Rinoceronte bianco Distribuzione I rinoceronti bianchi meridionali (Ceratotherium simum simum) occupano un areale piuttosto discontinuo: si incontrano generalmente in Botswana, Kenya, Namibia, Sudafrica, Swaziland, Zambia e Zimbabwe, anche se il Sudafrica rappresenta la roccaforte per la conservazione della sottospecie. Ha un peso che varia tra i 2000 e 2500 kg; nonostante ciò riesce a correre fino a 40 km orari. Oltre ai due corni, di cui quello anteriore più grande, presenta una gobba dietro il collo costituita dai legamenti che tengono la testa. Ha una vista molto limitata, compensata da un udito ed un olfatto molto sviluppati. Riproduzione Il rinoceronte bianco è in grado si riprodursi nell’arco di tutto l’anno, anche se può presentare dei periodi di picco in estate e autunno. Generalmente la prole è singola e nasce dopo un periodo di gestazione di circa 515 giorni, mentre lo svezzamento si protrae per circa 1 o 2 anni. L’intervallo fra due parti consecutivi è di 2-3 anni, età a cui il piccolo precedente diventa indipendente. La maturità sessuale viene raggiunta fra i 4 e i 5 anni nella femmina, mentre il maschio inizia ad accoppiarsi solo a 10-12 anni. Status di conservazione La minaccia più grande è l’incremento del bracconaggio a causa della crescente richiesta del corno utilizzato nella medicina tradizionale di alcune popolazioni. Grazie ai diversi programmi di conservazione, riproduzione in ambiente controllato e reintroduzione, la specie oggi risulta quasi a rischio, al contrario di altre specie di rinoceronti, che sono prossime all’estinzione.