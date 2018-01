L’ Alcol provoca il cancro, ecco lo studio shock che molti vogliono nascondere

L’assunzione occasionale di alcool è individuabile innanzitutto attraverso l’alito. I sintomi più diffusi sono cefalea e nausea. La persona parlerà pronunciando le parole in maniera confusa o dilungandosi nei discorsi, perdendosi a volte in conversazioni illogiche. Indizi dei postumi di una sbornia sono anche comportamenti quali il disinteresse per la colazione (se la persona è solita consumare questo pasto), il dormire non abituale fino a tardi e una generale irritabilità durante il giorno. Il consumatore cronico di alcoolici tenterà di mascherarlo consumando una gran quantità di mentine, colluttori o persino aglio. Il suo comportamento violento e inaffidabile lo porterà a diventare sempre più asociale, creandogli gravi problemi sia in famiglia che sul lavoro.

Negare, o distorcere la realtà per gettare fumo negli occhi delle persone, questo è quello che fanno le multinazionali quando si tratta di vendere un prodotto dannoso per la salute come fecero all’inizio le multinazionali del tabacco o quelle delle bevande zuccherine.

Tumori e alcol, il nesso c’è ma qualcuno nasconde. Una durissima accusa arriva da due prestigiosi istituti di ricerca internazionali: l’industria degli alcolici starebbe cercando di nascondere o minimizzare il rischio di tumori associato al consumo di bevande alcoliche, con sistemi simili a quelli adottati a suo tempo dall’industria del tabacco. Lo scrivono i ricercatori della Londra School of Hygiene & Tropical Medicine e del Karolinska Institutet di Stoccolma in un articolo su Drug and Alcohol Review. I ricercatori hanno analizzato le informazioni sul cancro che apparivano su siti Web e documentati da organizzazioni legate all’industria dell’alcol nel mondo raccolte tra settembre e dicembre 2016. La maggior parte, 24:26, mostrato qualche tipo di distorsione dell’informazioni o di errata rappresentazione delle evidenze sperimentali sulla relazione tra alcol e tumori, soprattutto riguardo a quelli al seno e al colon retto.

Sembra proprio che l‘alcol possa provocare il cancro perché va a danneggiare il DNA delle cellule staminali emopoietiche, ovvero quelle indifferenziate dalle quali poi Si originano tutte le cellule del sangue del sistema immunitario. E’ questo quanto venuto fuori da una ricerca effettuata da un gruppo di ricercatori del mrc laboratory of molecular biology dell’università di Cambridge in Gran Bretagna, i quali hanno portato alla luce la prova che metterebbe in relazione il consumo di bevande alcoliche con il rischio di sviluppare delle neoplasia.

Questa ricerca in realtà spiega come bevendo queste sostanze alcoliche si possono formare ben 7 diversi tipi di tumore da quello alla bocca e alla gola, laringe, l’esofago, ai polmoni, al fegato e persino all’intestino. Ma Perché l’alcol provoca il cancro? Sembra che quando questo viene scisso nel corpo, va a formare una sostanza chimica velenosa nota come acetaldeide che va a danneggiare il DNA, producendo la riorganizzazione dei cromosomi. Questa sostanza va ad accumularsi nelle cellule staminali emopoietiche quando si consumano diverse quantità di alcol che l’organismo sembra faccia difficoltà a metabolizzare.

Il fatto che l’alcol possa danneggiare il DNA, era stato già scoperto da precedenti ricercatori, Ma adesso lo studio in questione condotto da laboratorio di biologia molecolare del Medical Research Council di Cambridge ed effettuato sui topi, pare Abbia fornito una visione più completa riguardante i danni causati dall’ acetaldeide. Si è capito che l’acetaldeide può rompere e danneggiare il DNA nelle cellule staminali del sangue, portando a modificare i cromosomi e ad alterare permanentemente le sequenze di DNA in queste cellule.

È importante capire come il progetto del DNA nelle staminali sia danneggiato e perché quando le cellule staminali sane cominciano a danneggiarsi questo porti alla manifestazione di un cancro”, è questo quanto spiegato dai ricercatori in questione. Purtroppo l’alcol va a danneggiare il DNA E questo porta anche alla morte della cellula, ma i suoi effetti innescano anche un meccanismo naturale di riparazione e nel caso in cui il DNA si è riparato in maniera scorretta, questo può portare alla formazione del cancro.

“Mentre alcuni danni avvengono per caso, le nostre scoperte suggeriscono che bere alcol aumenta il rischio di certi danni”, ha commentato Ketan Patel dell’Mrc Laboratory of Mulecular Biology di Cambridge. I ricercatori hanno esaminato come l’organismo possa difendersi dai danni dell’alcol utilizzando una famiglia di enzimi chiamata ALDH che pare abbia L’importante funzione di trasformare l’acetaldeide in acetato, che le cellule possono utilizzare come energia. Purtroppo esistono al mondo soprattutto nei paesi dell’Asia Sud orientale milioni di persone che sono sprovvisti di questi enzimi o che ne presentano una versione danneggiata, e sono proprio questi ultimi ad essere più soggetti ad ammalarsi di cancro.

Conclusioni

L’alcol è causa di circa 60 tipi diversi di condizioni patologiche e di danni alla salute, tra cui lesioni, disordine psichico e comportamentale, tumori, patologie gastrointestinali, malattie cardiovascolari, immunologiche, dell’apparato scheletrico, infertilità e problemi prenatali. Studi epidemiologici hanno dimostrato che il consumo di alcolici può aumentare significativamente il rischio di sviluppare il tumore, in particolare a livello della cavità orale, faringe, laringe, esofago e fegato. L’alcol, uso non solo abuso, aumenta il rischio di incorrere in tali problemi in misura proporzionale alla dose di alcol ingerita, senza alcun effetto soglia apparente. Un consumo di modeste quantità di alcol (10 g/die) riduce il rischio di malattie cardiache, del diabete di tipo 2 e di poche altre condizioni sebbene contemporaneamente le stesse modeste quantità incrementino il rischio di numerose malattie e di tumori. Si può affermare che il rischio di morte alcol-correlata è la risultante del bilancio tra l’aumento del rischio di malattie e infortuni e la modesta riduzione del rischio di patologie cardiocoronariche, in particolare per le donne e per l’età anziana; in buona sostanza l’impatto sulla mortalità al netto dei vantaggi è di oltre 20.000 decessi l’anno. L’alcol è un cancerogeno e aumenta il rischio di tumori alla bocca, all’esofago, alla laringe (primo tratto dell’apparato respiratorio), al fegato, alla mammella e, in misura minore, allo stomaco, al colon e al retto . Nel 2016 si sono verificati complessivamente 6.386 decessi per tumore alcol-attribuibili, che costituiscono il 3,7% dei decessi totali per tumore. Ciò significa che in un anno tali decessi si sarebbero potuti evitare a fronte di una corretta interpretazione del bere.