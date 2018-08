La 77enne preleva i soldi all’ATM quando 3 uomini cercano di rapinarla – ma scelgono la persona sbagliata

La pensionata di 77 anni ha sbattuto la testa dell’uomo contro l’ATM quando ha cercato di derubarla. Lui ha imparato a non sfidare mai una donna anziana.

Non mettevi mai contro Winifred Peel, per nessun motivo al mondo. Anche se ha 77 anni, è una donna molto forte e caparbia.

Qualche tempo fa, Winifred è stata aggredita da tre ragazzi che avevano cercato di rubarle le £ 200 che aveva appena ritirato a Bromborough, Wirral. Ma lei non lo ha permesso. Ha preso uno degli uomini per la collottola e si è difesa con tutte le sue forze. Lo ha preso per la collottola e gli ha sbattuto la testa sull’ATM, riporta il Metro.

Piper Dumitru, Florin Geblescu e Felix Stoica, tutti e tre di Manchester, sono stati incarcerati per rapina. Il pubblico ministero, William Beardmore, ha raccontato al Metro che i tre furfanti avevano puntato su “obiettivi semplici”.

In tribunale Beardmore ha detto:

– La vittima (Winifred Peel) ha visto che qualcosa non andava. Un uomo l’ha spintonata fino a farle perdere l’equilibrio. Lo ha guardato e lo ha riconosciuto subito perché lo aveva visto prima in banca.

Winifred si è vista costretta ad intervenire immediatamente quando si è accorta che la stavano rapinando. Quando si è rialzata, ha visto che c’erano altri due ragazzi accanto a lei.

L’uomo che l’aveva aggredita stava per rubarle £200, ma Winifred non si è fatta mettere i piedi in testa.

Lo ha afferrato per la collottola e gli ha sbattuto la testa contro l’ATM

L’anziana lo ha afferrato e gli ha sbattuto la testa tre volte contro l’ATM. Gli altri due uomini hanno provato a fermarla, ma nel frattempo è arrivata la polizia.

I tre uomini sono fuggiti, ma la polizia è riuscita ad acciuffarli. La 77enne è riuscita ad evitare di essere rapinata.

“Non hanno pensato che questa cosa avrebbe avuto un impatto su di me. Posso dire che la mia vita è cambiata. Non mi fiderò più delle persone come prima” ha detto Winifred in tribunale secondo Metro.

I tre uomini sono stati condannati per rapina e ora sono dietro le sbarre. Come ha fatto una donna di 77 anni come Winifred Peel a fermare tre ragazzi?

Fa ginnastica quattro volte alla settimana. L'età è solo un numero.