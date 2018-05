La bambina di 4 anni esce dal bagno del McDonald’s in lacrime – poi la mamma vede qualcosa sulla sua gamba

Lasciare che i bambini facciano le cose da soli è positivo per la loro crescita. Li rende forti e indipendenti. Tuttavia, a volte è difficile per un genitore non aiutare il proprio bambino. Nicole lo sa bene.

Un giorno, mentre Nicole si trovava insieme alla figlia Kaya, 4, la bambina le ha chiesto di poter andare da sola al bagno del McDonald’s. La madre, non vedendoci niente di male, le ha dato il permesso. In fondo si trovava a pochi passi da lei.

Ma non immaginava ciò che cosa sarebbe successo di lì a poco.

Nicole ha deciso di aspettare la figlia fuori dal ristorante mentre la bambina andava al bagno. Nel frattempo, Kaya è entrata nel bagno, mentre due adolescenti uscivano ridendo.

Quando Nicole ha sentito la figlia gridare, ha capito che era successo qualcosa di serio. Le due ragazze erano andate in bagno poco prima della figlia e avevano cosparso la tavoletta del water con la supercolla. La pelle della piccola Kayla era tutta arrossata e dolorante, riporta Metro.

Secondo Nicole, il personale del ristorante ha gestito la situazione molto bene. Sono intervenuti immediatamente e hanno confortato la piccola Kaya.

In seguito hanno chiamato la polizia che ora è alla ricerca delle due ragazze. Come si può fare uno scherzo simile? Nicole ha deciso di condividere l’episodio sulla sua pagina Facebook affinché una cosa simile non si verifichi mai più.