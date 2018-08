La bambina di 5 anni è considerata “la più bella del mondo” da quando il fotografo ha pubblicato i suoi scatti

Oggi sempre più persone usano Instagram per condividere le loro foto migliori, ritoccate e scattate sotto la giusta angolatura. Eppure ci sono alcuni scatti che si distinguono dalla folla e fanno il giro del mondo.

Pubblicando le foto di molti bambini, Mofe Bamuyiwa, che vive e lavora in Laos, Nigeria, non credeva che avrebbe avuto così tanto successo. Dopo aver fotografato la piccola Jare Ijalana, le sue foto hanno fatto il giro del mondo.

Jare è una bambina nigeriana di 5 anni. Da quando le sue foto sono state pubblicate, Jare è considerata la bambina più bella del mondo, come riporta il Daily Mail. Di lei il fotografato ha detto: “Oh sì, è molto umana! Ma è anche un angelo!”

La sua posa, le sue espressioni e la profondità dei suoi occhi sono impressionanti, soprattutto sapendo che ha solo 5 anni. La piccola Jare e le sue due sorelle, Joba e Jomiloju, amano posare per i fotografi, hanno un grande talento. Sicuramente continueranno a far parlare di loro! Più di 20.000 persone hanno commentato le foto di Jare. Sembra quasi un angelo o una bambola, sostengono alcune persone. Non è una modella professionista, ma adora posare insieme alle sue sorelle.

Che bambina bellissima! Le sue foto sono sublimi e hanno una grande intensità! Forse un giorno diventerà una modella famosissima!