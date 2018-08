La battaglia di Maria Pia: “Mi hanno separato da mio figlio solo perchè sono italiana”

Maria Pia è una giovane mamma pugliese residente in Germania. Oggi può vedere il suo bambino tre giorni a settimana, ma non è stato sempre così e il piccolo rischia di essere dato in affido. Il bimbo, infatti, le è stato tolto per affidarlo al marito dopo che Maria Pia lo aveva lasciato a seguito di un episodio di violenza domestica. Quando è accaduto, a giugno 2016 la giovane stava ancora allattando il bimbo e il legame madre figlio si è spezzato.

“Il console italiano mi disse che avrei dovuto fare riferimento allo Jugendamt e mi raccomandò di stare molto attenta perché quelle persone hanno molto potere – dice Maria Pia a Fanpage.it – allora ho cercato ‘Jugendamt’ su internet e mi è apparso un mondo, un mondo brutto”. Jugendamt significa letteralmente ‘Amministrazione per la gioventù’ ed è il ‘terzo genitore’ dei bambini nati in Germania, tanto da poter appellare le decisioni dei giudici sulla custodia in quanto ‘parte in causa’.

Lo Jugendamt ha deciso che l’affido del figlio di Maria Pia dovesse essere concesso al padre, condannandola a pagare le spese processuali, perché la giovane aveva espresso l’intenzione di lasciare la Germania. “Le statistiche il 72% dei bambini tolti ai genitori – spiega Marinella Colombo, dello sportello nazione Jugendamt – è figlio di coppie binazionali, in cui uno dei due genitori è straniero. Come mai un’incidenza così alta? Evidentemente il non essere tedesco è un timbro di inidoneità genitoriale”. “In Germania sono convinti che il bene del bambino sia crescere lì e non in un altro paese”.

Il sistema Jugendamt è al centro delle critiche di altri paesi europei. In Francia e Polonia, due stati da cui parte un rilevante flusso migratorio verso la Germania, sono nate associazioni a tutela dei figli di genitori stranieri in terra tedesca. “Se tornassi indietro – dice amara Maria Pia – farei nascere il bambino in Italia: lì nessuno avrebbe potuto togliermi i diritti su mio figlio”.