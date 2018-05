La definiscono pazza perché 17 anni fa ha deciso di vivere nella foresta. Quando vedrete la sua casa, capirete il motivo

Quante volte, stanchi e stressati dai problemi e dalla routine quotidiana affermiamo che scapperemmo via da tutto per vivere in un deserto, in una foresta o comunque in solitudine? Tante, tantissime volte, ma a parte qualche breve vacanza che riusciamo a concederci di tanto in tanto e non tutti, il desiderio di fuggire via resta solo un desiderio e la nostra vita prosegue sui soliti binari.

Questa donna invece, lo ha coraggiosamente esaudito. Detto, fatto!

Emma Orbach, scozzese, prese la decisione radicale circa 17 anni fa, di andare a vivere in una foresta, circondata dalla natura e completamente sola

Si è stabilita in una famosa foresta gallese nel 1999 ed ha costruito la sua casa con legno, paglia e fango raccolti nell’area circostante.

Emma Orbach si nutre esclusivamente con quello che produce nel suo giardino, si occupa dei suoi polli e delle sue capre che le forniscono carne e latte.

Usa l’acqua di un ruscello. Si muove esclusivamente con i suoi cavalli. Emma non ha bisogno di nulla, o quasi nulla.

Per poter vivere in questa foresta, la donna deve pagare al suo comune circa 63 euro al mese. Emma può pagare questa tassa grazie alla fama che ha raggiunto.

Molte persone vanno a farle visita e trovandosi in quell’incredibile ambiente naturale, decidono di trascorrere una notte o due in casa sua. Le corrispondono quindi un piccolo compenso utile a pagare la sua tassa.

Lontana dall’essere una persona asociale, Emma è piuttosto amichevole e simpatica. Qual è dunque la ragione per cui ha preso questa decisione tanti anni fa?

La donna voleva allontanarsi da tutte le luci artificiali, dall’inquinamento e dal traffico della città. Emma afferma che tra la natura ha riscoperto il gusto per tutte le cose semplici, la luce naturale, l’oscurità totale e la mancanza di artificio.

“Vivere semplicemente con ciò che la natura offre a ciascuno di noi, ci consente di trovare grande gioia e pace “.

Questo stile di vita potrebbe non piacere alla maggior parte delle persone, ma Emma ha dimostrato che si può vivere in un modo alternativo ed estremo.