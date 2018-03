La dieta perfetta per Cane e Gatto (anche loro sono in linea)

Guida alla dieta per cani e gatti domestici Il dingo e i gatti selvatici si mantengono in salute mangiando le intere carcasse delle loro prede, da ciò se ne deduce che, a rigor di logica, dovremmo alimentare i nostri animali domestici allo stesso modo. Ovviamente, non è facile procurarsi carcasse intere di affidabile provenienza; dunque si rende necessario trovare delle alternative adeguate.

Le seguenti raccomandazioni, basate su un alimentazione a base di ossa carnose crude, sono state accolte da migliaia di proprietari con eccellenti risultati. Si tratta di una dieta facile da seguire ed economica, ma soprattutto è molto apprezza dagli animali domestici vista la sua grande appetibilità. • L’acqua fresca deve essere sempre disponibile. • Le ossa carnose crude (o le carcasse se disponibili) dovrebbero rappresentare l’alimento principale della dieta. • Possono essere dati anche alcuni scarti della tavola, sia cotti che crudi (verdure cotte alla griglia o frullate e ossa cotte). Cuccioli e gattini Verso le tre settimane di età, i cuccioli e i gattini generalmente iniziano ad interessarsi al cibo che mangia la madre. Intorno alle sei settimane, possono iniziare a mangiare carcasse di coniglio e pesce. Durante il breve intervallo tra le tre e le sei settimane di età, è consigliabile nutrirli con carcasse di pollo o di altri animali – adatti ai cuccioli – tritate (i pezzi di carne più grandi, incoraggeranno e stimoleranno nei cuccioli lo strappo e la lacerazione dei tessuti).

Questo tipo di alimentazione è simile a quello che in parte viene rigurgitato dalla madre e mangiato dai suoi piccoli in natura. Logicamente, la giusta quantità di carne dipende dalle dimensioni della cucciolata. (La carne e le ossa dovrebbero essere macinate insieme. La carne senza ossa può essere data, ma solo per un breve periodo, fino a quando i cuccioli non saranno in grado di mangiare anche le ossa, solitamente intorno alle sei settimane di vita.) Tra i quattro e i sei settimane di età, i denti da latte inizieranno a cadere e saranno via via rimpiazzati dalla dentatura permanente; in questo periodo inoltre i cuccioli e i gattini crescono molto rapidamente.

Durante questa fase sarà opportuno nutrirli con carcasse o ossa carnose crude di dimensioni adeguate. I cuccioli e i gattini solitamente non tendono ad abbuffarsi di alimenti naturali, quindi il cibo può essere sempre disponibile. Alimenti naturali disponibili per animali carnivori Ossa carnose crude • Le carcasse di pollo e tacchino, private della carne destinata al consumo umano, sono adatte sia al cane che al gatto. • I sottoprodotti del pollame includono: teste, zampe, colli e ali. • Pesci interi e teste di pesce. • Le carcasse di capra, pecora, vitello, cervo e canguro possono essere tagliate a grossi pezzi (costituiti sia da carne che da ossa). • Altri sottoprodotti possibili includono: stinchi e teste di maiale, teste di pecora, petti, ossa della coda e costole. Carcasse intere • Ratti, topi, conigli, pesci, polli, quaglie e galline. Frattaglie • Fegato, polmoni, trachea, cuore, omaso (parte dello stomaco dei ruminanti) e trippa.

Qualità – Quantità – Frequenza La salute degli animali che vivono e si riproducono in natura dipende soprattutto dalla qualità degli alimenti di cui si nutrono, dalla loro quantità e dalla frequenza con la quale vengono consumati. Gli animali selvatici devono quindi assumere un appropriato apporto nutrizionale, cercando inoltre di mantenere i denti sani, poiché dopo aver consumato il pasto non hanno i mezzi necessari per rimuovere i residui di cibo che possono procurare nel tempo carie e infezioni dentarie.

Qualità La selvaggina a basso contenuto di grassi, il pesce e i volatili rappresentano la miglior risorsa di cibo per gli animali domestici. Se optiamo per carni d’allevamento (bovini, ovini e suini) sarà bene evitare i tagli più grassi, o le ossa troppo grandi per essere mangiate. E’ sempre consigliabile servire carne ed ossa insieme, perché il rischio che il cane possa spezzarsi un dente durante il pasto è più alto quando mangia grandi ossa dure o ossa tagliate per lungo private della carne. I cibo crudo destinato ai gatti dovrebbe essere sempre fresco. I cani possono consumare lo stesso cibo anche a distanza di qualche giorno e non c’è da preoccuparsi se sotterrano qualche osso per mangiarlo più tardi. Quantità Stabilire la giusta quantità di cibo da somministrare agli animali domestici è più un’arte che una scienza. I genitori umani non hanno alcun bisogno di tabelle indicative per nutrire i loro bambini.

Questo tipo di approccio, per quanto possa sembrare vago, si rivela il migliore perché tende a valorizzare le necessità del singolo individuo. Occorre fare attenzione ai livelli di attività dell’animale, al suo appetito e alle sue condizioni fisiche. Un’attività fisica intensa e un grande appetito indicano un fabbisogno nutrizionale maggiore e viceversa. La forma fisica dipende da diversi fattori e può essere valutata osservando la forma generale del corpo – atletica o appesantita – e la lucidità del manto. Possiamo usare le dita per valutare l’elasticità della pelle, controllando se è abbastanza elastica e se tirata e poi lasciata torna rapidamente ad aderire con il muscolo o meno. E’ bene osservare anche il tono muscolare e quanto le costole sono percettibili al tatto.

La gabbia toracica è la parte che si presta meglio per stabilire se il nostro animale è troppo magro o troppo grasso. Paragonando il nostro torace con quello del cane o del gatto, possiamo farci un’idea della condizione fisica – sia dell’animale che nostra. Una misura approssimativa della quantità di cibo (costituito da ossa carnose crude) che un cane o un gatto di medie dimensioni dovrebbe consumare, è circa il 15-20% del peso corporeo distribuito nell’arco di una settimana, o il 2-3% al giorno. Quindi, un cane di 25 kg richiede fino a 5 kg di carcasse o di ossa carnose crude a settimana. Un gatto che pesa 5 kg richiede 1 kg di colli di pollo, pesce, coniglio o alimenti simili a settimana. Gli avanzi della tavola dovrebbero rappresentare un extra alla dieta. Si tiene comunque a precisare che queste indicazioni sono orientative e adatte agli animali di età adulta che vivono in un ambiente domestico.

Le femmine gravide o in allattamento e i cuccioli in accrescimento, necessitano di un maggior quantitativo di cibo rispetto agli animali adulti di peso simile. E’ sempre meglio fornire al cane e al gatto, un unico grande pezzo di carne e ossa che dovrà essere strappato, lacerato e rosicchiato. Ciò farà la felicità dell’animale e garantirà una quotidiana pulizia dei denti. Frequenza I carnivori selvatici si nutrono ad intervalli irregolari. In un contesto domestico è preferibile una certa regolarità, per questa ragione consiglio di fornire un singolo pasto al giorno sia al cane che al gatto. Se il clima è piuttosto caldo è consigliabile far mangiare gli animali nel pomeriggio per evitare le intrusioni di mosche.

Si consiglia inoltre di lasciare a digiuno il cane uno o due giorni a settimana – proprio come accade in natura. Può capitare di non aver del cibo naturale in casa da dare al proprio cane o gatto. In questi casi non fatevi tentare dai mangimi industriali: lasciate a digiuno il vostro cane, e il giorno seguente andate a far scorta di alimenti naturali. I cuccioli, i gatti, i furetti o i cani adulti sottopeso non dovrebbero rimanere a digiuno (a meno che non sia il veterinario a consigliarlo): Avanzi della tavola I carnivori selvatici mangiano piccole quantità di animali onnivori e materiale vegetale semidigerito quando non scartano l’intestino della loro preda. Gli avanzi del nostro cibo, un po’ di frutta sbucciata e di verdura sono alimenti onnivori non digeriti; possiamo darli all’animale ma non bisogna esagerare e non devono mai costituire una proporzione troppo grande nella dieta.

Questi alimenti, dati in piccole quantità, non nuocono alla salute dell’animale e sono fonte di principi nutritivi utili. Consiglio di limitare la somministrazione degli avanzi ad un terzo della dieta per i cani e ancora meno per i gatti. Frullando gli avanzi, sia cotti che crudi, è possibile facilitarne la digeribilità. Alimenti da evitare • Eccessiva carne priva di ossa, che risulta un pasto poco bilanciato. • Eccessive verdure, le quali possono sbilanciare la dieta. • Piccoli pezzi di ossa, perché l’animale potrebbe inghiottirle intere e strozzarsi. • Ossa cotte – perché l’animale rischierebbe di strozzarsi. • Integratori di minerali e vitamine – anch’essi creano uno squilibrio nella dieta. • Alimenti trattati, poiché danneggiano i denti e sono controproducenti per la salute dell’animale in generale. • Alimenti ricchi di amido – spesso causa di torsione gastrica. • Cipolla, aglio e cioccolato – tossici per gli animali domestici. • Uva – anch’essa tossica. • Frutta con noccioli e pannocchie di mais – l’animale rischia di strozzarsi. • Latte – spesso causa di diarrea. Gli animali tendono a bere il latte sia che hanno sete o meno, quindi tendono ad ingrassare. Inoltre, il latte danneggia denti e gengive.

Altre raccomandazioni • I cani anziani o i gatti abituati ad un certo tipo di alimentazione, all’inizio potrebbero avere qualche difficoltà ad adattarsi al nuovo piano alimentare basato su cibi naturali. • Gli animali con anomalie della bocca o con malattie dentarie potrebbero avere delle difficoltà a mangiare cibi naturali. • Variare spesso gli alimenti è un buon sistema per rendere sempre appetibile il pasto ed evitare i problemi che potrebbero insorgere a causa del consumo prolungato di certe sostanze nutritive. • Il fegato è un alimento eccellente, ma non dovrebbe essere consumato più di una volta a settimana. • Altre frattaglie, come ad esempio lo stomaco, non dovrebbero superare il 50% della dieta. • I pesci interi sono un ottima fonte nutritiva per i carnivori, ma è consigliabile evitare il consumo prolungato di una sola specie. Alcuni pesci, per esempio le carpe, contengono un enzima che distrugge la tiamina (vitamina B1). • Non devono esserci premi alla fine del pasto, né per il cane grasso ancora affamato e né per quello più vorace. L’alimentazione degli animali domestici deve prima di tutto concentrarsi sulla loro salute. Prevenire è meglio che curare! Informazioni generali I cani domestici e i gatti sono carnivori, perciò l’unico cibo davvero indispensabile per il loro buon stato di salute è la carne.

Inizia a stabilire dei contatti con fornitori di prodotti alimentari per animali carnivori domestici. Compra abbastanza cibo per non rischiare di rimanerne senza. Dividi in razioni giornaliere il cibo acquistato per tua comodità. E’ indispensabile avere a disposizione un freezer, per poter congelare le scorte di cibo. Le ossa carnose crude possono essere congelate come avviene per il gelato. Alcuni animali mangiano volentieri gli alimenti ancora congelati, altri preferiscono aspettare che si scongelino. Le piccole carcasse, come quelle dei ratti, dei topi e di piccoli uccelli, possono essere congelate complete di interiora. Le carcasse più grandi invece, dovrebbero essere private delle interiora prima di essere congelate. Se in casa vi sono più animali, fai attenzione che non litighino per il cibo. Assicurati che i bambini non disturbino l’animale durante il pasto. La ciotola non è indispensabile – il pasto può essere consumato anche sul pavimento.

I furetti e i piccoli carnivori possono essere nutriti allo stesso modo dei gatti.

Cane e gatto appartengono entrambi all’ordine Carnivora, ma in realtà solo il gatto è un vero e proprio carnivoro, mentre il cane è onnivoro. Questa caratteristica si rispecchia negli aspetti anatomici e metabolici propri delle due specie, così come nelle diverse abitudini alimentari. Il cane, essendo un animale che viveva e vive in gruppo, mantiene l’abitudine, in relazione al comportamento competitivo per l’alimento, di divorare rapidamente tutto. Il gatto, invece tende a consumare il suo pasto lentamente, spesso senza seguire particolari regole sociali. Proprio per le particolarità del suo atteggiamento risulta difficile poter far cambiare al gatto le abitudini prese. Situazione completamente diversa è quella del cane, dove si possono instaurare regimi alimentari diversi in relazione da una parte alle esigenze del cane, dall’altra a quelle del proprietario. Molto spesso oggi i nostri amici vengono considerati “animali familiari”, veri e propri componenti del nucleo familiare con la conseguente e deleteria umanizzazione. Questo aspetto infatti si ripercuote soprattutto sull’alimentazione.

Le abitudini alimentari intese come tipologie dietetiche, sono assai diversificate: ci sono cani e gatti che vengono nutriti con alimenti commerciali (secchi / umidi, a seconda delle preferenze); ci sono poi soggetti che hanno un’alimentazione mista (alimenti commerciali + diete casalinghe) e purtroppo rimangono ancora proprietari che alimentano i loro animali con gli avanzi della tavola. Il regime dietetico di ogni animale nelle sue fasi della vita deve essere proposto dal veterinario, consapevole delle differenti necessità, sia in caso di buona salute che di malattia. Altro aspetto da non sottovalutare è la frequenza dei pasti. Cani adulti in condizioni di mantenimento e con buon appetito possono richiedere un solo pasto giornaliero per soddisfare i fabbisogni. I vantaggi della somministrazione di un singolo pasto giornaliero sono: v fornire una quantità di alimento tale da soddisfare l’appetito; v ridurre il rischio di fornire quantità eccessive di alimento che possano predisporre all’obesità; v maggiore praticità.

Questa pratica non è però scevra di controindicazioni: v un pasto unico in cani di grossa mole e particolarmente voraci può essere un fattore di rischio per l’insorgenza della torsione dello stomaco; v la voracità del cane può essere causa predisponente per un rigurgito immediato del pasto; v il pasto unico può consentire un notevole rialzo dell’acidità gastrica nel periodo precedente la somministrazione. La mucosa gastrica rimane per lunghi periodi a contatto con cospicui quantitativi di acido cloridrico, condizione favorevole per comparsa di ulcere gastriche. Inoltre il digiuno prolungato fino alle 24 ore può causare il vomito; v nel cane un’unica somministrazione di cibo nell’arco dell’intera giornata può portare ad un sovraccarico dell’apparato digerente con conseguenti gravi problemi. Generalmente è meglio evitare di somministrare il pasto troppo tardi alla sera, poiché i cani necessitano di defecare ed urinare entro poche ore dall’assunzione del pasto. E’ importante non variare le abitudini di assunzione della razione al fine di evitare inutili stress.

Per soggetti molto anziani e / o con scarso appetito, oltre che per i cuccioli in crescita, è invece utile distribuire la razioni in più pasti giornalieri. Questa può essere una pratica impegnativa per il padrone, ma risulta sicuramente più utile al cane. Infatti in questo modo il fabbisogno energetico viene distribuito

omogeneamente nell’arco della giornata, senza creare gravi squilibri ai diversi metabolismi. Buone abitudini v Offrire una dieta completa e bilanciata suddivisa in almeno 2 razioni. v Somministrare i cibi a orari consueti. v Evitare la somministrazione di cibi freddi da frigo o caldi, appena tolti dai fornelli. Alimenti limite v Latte Spesso i proprietari considerano il latte un valido sostitutivo dell’acqua. Il latte vaccino non può essere considerato un succedaneo del latte materno (la composizione chimica del latte bovino è completamente diversa da quella del latte di cagna e di gatta) e neppure un cibo completo e bilanciato da offrire ad un soggetto adulto. Il latte è ricco di uno zucchero, il lattosio, il cui enzima per la digestione non è normalmente presente nel tratto gastroenterico dei carnivori. La somministrazione di grossi quantitativi nei nostri animali può indurre la comparsa di diarrea, per l’azione osmotica esercitata da questo zucchero. v Uova di gallina crude La somministrazione di uova crude come fonte di vitamine è una prassi erronea. L’albume crudo, infatti, contiene un principio denominato avidina, che non consente il normale assorbimento della biotina, determinando in questo modo l’insorgenza di una carenza di questo principio.

La cottura delle uova inattiva questo enzima. v Pesce e carne cruda La carne cruda è fra gli alimenti preferiti sia dal cane che dal gatto. La sua somministrazione può determinare la comparsa di endoparassitosi in entrambe le specie. La somministrazione sconsiderata può poi influire sul metabolismo proteico, determinando un notevole catabolismo. La somministrazione di carne cruda di pesce può inoltre essere causa di carenza di tiamina. v Fegato crudo Il fegato crudo può essere considerato una leccornia sia da parte del cane che del gatto. La somministrazione di elevati quantitativi di questo alimento può comportare per la sua composizione un’ipervitaminosi A. v Ossa di pollo e di coniglio, costolette di maiale Queste ossa non devono mai essere date ai nostri cani, in quanto vuoi per le piccole dimensioni, vuoi per la ridotta consistenza, possono infatti facilmente rompersi in segmenti ossei acuminati e taglienti, possono incastrarsi o ledere le pareti dell’apparato gastroenterico. v Avanzi di cucina Pensare di somministrare una dieta, realizzata con gli avanzi di cucina è uno dei più gravi errori che si possano effettuare nell’alimentazione dei nostri animali.

Gli avanzi di cucina presentano una grande appetibilità, ma non sono alimenti completi e bilanciati in grado di soddisfare le necessità dei riceventi. Il cane può ricevere gradimento dall’azione proprio per l’interazione con il padrone, più che dal boccone stesso.

DOLCI, SUGHI, INTINGOLI, FORMAGGI STAGIONATI dovrebbero essere banditi dalla ciotola dei nostri amici a quattro zampe. Alimenti pericolosi v Cioccolato Il cioccolato contiene una particolare metilxantina, la teobromina, che può risultare tossica per il cane. Questo composto appartenente alla famiglia chimica che annovera nella sua compagine sostanze come la caffeina, la teofillina è particolarmente appetito dal cane ma per questa specie risulta tossico, poiché il tempo di metabolizzazione è estremamente lungo. La dose tossica è pari a 90-100 mg/kg. v Cipolle e aglio Cipolle e aglio possono essere ingeriti dal cane per il loro aroma, ma il loro effetto sul metabolismo è negativo. Le cipolle infatti contengono un composto, un disolfuro di n-propile che agisce a livello di globuli rossi circolanti. Negli eritrociti si vengono così a formare i Corpi di Heinz, con conseguente debolezza e rottura della membrana cellulare. Si instaura un’anemia emolitica, che può risultare fatale in alcuni casi. I segni della tossicità compaiono dopo 1-4 giorni dall’ingestione delle cipolle; vomito, diarrea e urine di colore scuro sono i principali segni clinici.

Omogeneizzati per bambini La somministrazione di prodotti per l’infanzia a cani e gatti malati non favorisce la risoluzione dei loro problemi di salute, ma li può aggravare. Cipolle e polvere di cipolle sono responsabili della formazione di metaemoglobina e di Corpi di Heinz all’interno delle emazie. Spesso negli omogeneizzati è presente la polvere di cipolla come aromatizzante, la cui minima quota può già essere responsabile dei danni a livello eritrocitario. Miti da sfatare v Integrazione Spesso i proprietari dei nostri animali ritengono che la dieta offerta all’animale sia insufficiente e provvedono quindi a fornire al soggetto un’integrazione arbitraria. Questa può risultare assai dannosa qualora la dieta di partenza sia un cibo completo e bilanciato, determinando in questo modo una situazione di sovradosaggio di alcuni nutrienti. Le ripercussioni generali sono diverse in relazione al tipo di integrazione e alla durata di questa. v Cipolle e aglio Cipolle ed aglio non sono validi antiparassitari. Non ci sono effetti provati che questi ortaggi, possono conferire solamente un cattivo odore all’alito. v Lievito di birra – tiamina Esisteva il mito favoleggiante che il lievito di birra fosse un valido antiparassitario nei confronti delle pulci e delle zanzare. Tutto questo oggi è stato smentito da diversi rigorosi studi scientifici, dove è stata messa in evidenza l’inefficacia del lievito a questo fine. Il lievito di birra non è un prodotto pericoloso, ma va usato in debite proporzioni.