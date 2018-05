” La disperazione di un papà”. Alle giostre, poi Marco, 3 anni, muore sul colpo

Un bagliore nella notte. Poi il fischio delle ruote e il cielo che sembra crollare sopra le loro teste. Finisce così la vita di Marco Maio, piccolino di 3 anni appena, morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Paola (Cosenza). Per cause ancora da accertare la Smart guidata dal padre ha perso aderenza ed è finita contro un muro sbalzando Marco fuori dall’abitacolo. A prestare i primi soccorsi sono stati i famigliari della piccola vittima che abitano nella zona dove è avvenuto l’incidente, il quartiere Sant’Agata. Il bambino è stato immediatamente portato nel pronto soccorso dell’ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare.

La vettura è stata sequestrata mentre la salma del bambino è stata composta presso l’obitorio dell’ospedale San Francesco di Paola.La tragedia di questa notte ha devastato la famiglia Maio di Fuscaldo. Il padre del bimbo, Daniele, è stimato e benvoluto da tutta la comunità e lavora da anni nella ditta di famiglia che si occupa di edilizia. Tutta Fuscaldo ha appreso sgomenta la drammatica notizia e si sta stringendo vicino alla famiglia Maio.

Loading...

Strazianti le scene di dolore del padre (illeso nell’incidente), che in preda alla disperazione, ha danneggiato le strutture del pronto soccorso paolano. Per calmarlo è stato necessario l’intervento dei carabinieri che, allertati dai medici in servizio, hanno lentamente portato la situazione alla calma. Un dolore atroce che con il passare delle ore si fa sempre più forte e aumenta il senso di responsabilità e di una colpa terribile sulle spalle di Daniele. Padre e figlio erano molto uniti avevano trascorso la serata a Paola, dove erano in corso i festeggiamenti per San Francesco con giostre e luna park e stavano rincasando a Fuscaldo. Non sono ancora stati fissati i funerali del piccolo Marco.

Da vedere cosa deciderà l’autorità giudiziaria se deciderà di disporre l’autopsia sul corpicino del bambino oppure no.Ancora una tragedia sul Tirreno cosentino, a neanche 24 ore dalla morte del neonato di tre mesi e mezzo soffocato da un rigurgito nella sua culla a Paola. Altra notizia che aveva sconvolto l’intero paese. I genitori del bimbo, quando si erano accorti che il figlio non dava segni di vita, hanno chiamato il 118. Il personale medico ed infermieristico giunto sul posto non ha potuto però fare altro che constatare il decesso del bimbo.