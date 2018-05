La donna sviene sul treno ed al suo risveglio trova una lettera e 10 sterline

La storia di cui vi parliamo oggi, è davvero incredibile ed è accaduta non molto tempo fa. La protagonista è una ragazza chiamata Ellie Farnfield, un’istruttrice di fitness e di benessere. Come suo solito, una mattina è andata alla stazione per prendere il treno per andare a lavoro.

Però, ad un certo punto del suo tragitto, Ellie, si è svegliata a terra, con accanto un biglietto e dieci sterline, da parte di uno sconosciuto. C’era scritto: “Ciao Eleonor, spero che quando leggerai questo biglietto ti sentirai meglio. Hai avuto un attacco sul treno e ti ho portato via. Non hai colpito la testa, ma forse ti ho fatto male alla gamba mentre camminavo, prima di rendermi conto che eri sul pavimento con un attacco.

Scusami! Mi dispiace che non posso stare con te adesso, ma qui c’è un caffè per svegliarti e dieci sterline per poter prendere un taxi in modo che puoi tornare a casa. Scusami, non avevo più soldi, quindi spero che tu non viva molto lontano. Ho contattato molte persone con il tuo telefono e l’assistenza medica è in arrivo. Ora tu sei con il personale del treno. Ti auguro tutto il meglio ed una pronta guarigione. Con amore, Tom!” Quest’uomo ha cercato di contattare i famigliare di Ellie, però, visto che non gli ha risposto nessuno, l’ha dovuta lasciare con il personale del treno, perché doveva andare a lavoro. La ragazza, era stupita di questo gesto da uno sconosciuto ed ancora oggi non riesce a credere alla sua gentilezza.

Giornali come Huffington Post e Daily Mail hanno parlato di questa storia, perché Ellie sta cercando disperatamente quell’uomo.

Il suo sogno è quello di ringraziarlo di persona, visto che non le è stato possibile.

Ci auguriamo che presto Ellie riesca a trovarlo!

E’ bello vedere che esistono ancora persone così.