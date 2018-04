La fidanzata di Avicii pubblica questa foto. Immediate le critiche dei fan

Tra coloro che hanno voluto ricordare il Dj Avicii, morto lo scorso 20 aprile c’è anche l’ex fidanzata Emily Goldberg il cui messaggio, però, non ha convinto del tutto i fan. La ragazza, infatti, ha postato sulla sua pagina Instagram prima una serie di foto che la ritraevano assieme all’ex compagno, poi lo screenshot di un messaggio che si erano scambiati. La prima foto era accompagnata da una didascalia che riprendeva un verso di Tim Bergling (che solo in seguito avrebbe preso il nome di Avicii) dedicato a lei: “‘Come on babe, don’t give up on us. Choose me, and I’ll show you love’. Queste sono le parole che Tim scrisse per me. Spero di poterne essere all’altezza. Per i due anni che siamo stati assieme, è stato il mio confidente più stretto e il mio migliore amico. Ora non potrò guardare Bear [il cane che avevano preso quando stavano assieme, ndr] senza sapere che non vedrò mai più il tuo volto. Sto ancora mettendo assieme i miei pensieri e grazie per tutte le belle parole e i bei messaggi. Svegliami quando sarà tutto finito, perché non riesco a credere che tutto questo sia vero”.

Le critiche dei fan

E a proposito di messaggi, la ragazza ha postato anche un messaggio privato in cui i due si scambiavano parole dolci. Una foto che non è stata apprezzatissima dai fan che hanno visto un’invasione nella privacy del ragazzo e soprattutto uno spiattellare pubblicamente dei sentimenti che avrebbero preferito che rimanessero privati, benché ci sia anche chi ne ha difeso la scelta e l volontà di condividere momenti di tenerezza del dj.

Le parole dell’ex manager

Oltre a quello dell’ex, uno dei messaggi più struggenti scritti dopo la morte del dj svedese Avicii, avvenuta lo scorso 20 aprile, è quello del suo manager Ash Pournouri, che lo ha ricordato sui suoi social con un lungo scritto in cui ha riversato tutto il dolore e l’amicizia che li legava. L’uomo aveva scoperto Tim Bergling (che solo in seguito avrebbe preso il nome di Avicii) nel 2008, mentre si divideva tra gli studi di legge e la promozione nel mondo del clubbing, dando il la alla carriera del dj e alla sua.

Shock, lutto e rabbia

“Shock, lutto, rabbia, collera, apatia, disperazione, miseria, dolore, dolore, dolore. Ancora non so come si può chiamare il sentimento che sto provando” ha scritto in un lungo messaggio social, Pournouri che era rimasto, lavorativamente, al fianco di Avicii fino al 2016. “Eri la mia famiglia, mio fratello, un amico, un alleato, parte del mio cuore che adesso è andato via. Non ho mai provato una tale tristezza nel cuore, non ricordo quando ho pianto prima di questa volta, ma i miei occhi lacrimano fin da quando ho saputo la notizia. Non riesco ad accettarlo, non riesco a credere che sia reale. Vuoto”.

Avrei potuto salvarti

L’ex manager continua: “Eri così fantastico, un talento naturale, uno su un milione. Non riesco a smettere di pensare che se fossi stato con te forse avrei potuto salvarti, proteggerti dagli hater, dalle minacce, dalle relazioni sbagliate, dall’oscurità (…). Non dimenticherò mai e sarò sempre contento per le ultime parole che abbiamo condiviso. Abbiamo, senza alcun dubbio, fatto la storia assieme. Lo abbiamo fatto solo per la creatività e scuotere il mondo e ce l’abbiamo fatta, più di una volta e tu hai continuato a farlo fino alla fine”.