La figlia rimedia 4 in filosofia, la madre si infuria e aggredisce la professoressa

Ancora una storia di violenze ed aggressioni nelle nostre scuole italiane. Questa volta il fatto è accaduto a Viareggio in provincia di Lucca proprio nella stessa provincia dove un mese fa circa c’è stata un’altra aggressione nei confronti di un professore che in quell’occasione era stato aggredito con un casco da uno studente. Questa volta invece ad aggredire non è stato uno studente, piuttosto la madre di un’ allieva che avendo appreso che l’insegnante aveva dato un 4 in filosofia alla sua figlia, non ci ha più visto più ed è corsa a scuola aggredendo l’insegnante. L’episodio è accaduto lo scorso mercoledì 16 maggio, Come già detto a Viareggio in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione sembra proprio che i genitori della ragazza che aveva rimediato un cattivo voto in filosofia, non accettando tutto ciò si sono recati a scuola fuori dall’orario di ricevimento semplicemente con l’intenzione di chiedere delle spiegazioni alla professoressa.

Secondo quanto riferito però dal dirigente scolastico, il confronto tra i due si sarebbe acceso immediatamente e si sarebbe trasformato subito in una aggressione verbale nei confronti della professoressa poi sfociata in una vera e propria violenza fisica. Infatti la madre pare abbia subito dopo qualche istante messo le mani al collo della professoressa, accusandola di avercela con la figlia e di fare dei favoritismi. Il marito Nel frattempo cercava in qualche modo di calmare la moglie senza però riuscirci.

La docente ha poi spiegato al preside di aver dato la massima disponibilità di interrogare di nuovo la ragazza non essendo ancora terminato l’anno scolastico. Ad ogni modo il dirigente scolastico non ha assistito all’aggressione fisica perché la donna anche mentre scendeva dalle scale ha continuato praticamente a minacciare l’insegnante che era rimasta terrorizzata e ferma sul pianerottolo dove c’era anche tanto altro personale scolastico. Soltanto intorno alle 14:30 l’insegnante ha chiamato il preside per poter riferire appunto di questa aggressione avvenuta all’interno dell’Istituto scolastico.

Subito dopo si è anche tenuto un consiglio di docenti tra i quali Però la professoressa aggredita non era presente perché nel frattempo si era recata al pronto soccorso per essere medicata. Al momento l’insegnante non ha denunciato la madre della sua allieva ma e sta valutando la possibilità. “Sono sconvolta, addolorata, incredula”, sono queste parole della giovane professoressa aggredita che ha raccontato il suo stato d’animo Dopo quanto accaduto. “Oggi sono stata brutalmente aggredita dal genitore di un alunno/a a cui ho dato, secondo scienza e coscienza, un’insufficienza”, continua così il suo racconto la professoressa che per sfogarsi si è affidata al suo diario virtuale.