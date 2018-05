La figlia viene punita per aver colpito un compagno, ma la reazione della madre fa vergognare il preside

Questa è la storia di una madre la cui figlia studia in una scuola americana. La donna è stata convocata a scuola dal lavoro perché la figlia aveva picchiato un compagno di classe. Quando è arrivata, ha scoperto che la ragazza era stata aggredita dal compagno, ma la reazione degli insegnanti si è rivelata del tutto incomprensibile. Allora la donna ha deciso di prendere la situazione in mano per far capire agli insegnanti quanto la loro reazione fosse sbagliata.

Noi crediamo che la violenza non sia mai giustificata, ma in questa situazione difficile, la reazione della ragazza è stata del tutto comprensibile. Speriamo che sia il ragazzo che la scuola impareranno una lezione molto importante grazie a questa mamma.

Ecco cosa ha raccontato sul sito web Not Always Right:

(Lavoro come infermiera al pronto soccorso. Non posso utilizzare il telefono quando sono a lavoro, quindi lo lascio nell’armadietto. Ricevo le chiamate alla reception dell’ospedale.)

È iniziato tutto con una telefonata in reception: “Sono (nome dell’insegnante) e chiamo dalla scuola. Sua figlia ha avuto una lite a scuola. Sarebbe meglio che venisse qui.”

Io: “È una cosa urgente oppure può aspettare? Finisco il turno tra due ore.”

Insegnante: “Sua figlia ha picchiato un altro studente. Abbiamo provato a chiamarla per 45 minuti. È una questione seria, sarebbe meglio che lei venisse subito.”

Chiedo il permesso di uscire e vado a scuola nell’ufficio del dirigente scolastico. Qui trovo mia figlia insieme al professore, il coordinatore di sezione, il preside e un ragazzo con il naso sanguinante e il volto arrossato. Ci sono anche i genitori del ragazzo.

Insegnante: “(Il mio nome), è bello che sia finalmente arrivata!”

Io: “Sì, è stato difficile assentarmi dal lavoro. Scusate per l’attesa.”

Il professore cerca di non sembrare imbarazzato, poi racconta ciò che è accaduto. Il ragazzo ha provato a slacciare il reggiseno di mia figlia, allora lei lo ha colpito in volto due volte. Eppure ho avuto l’impressione che tutti fossero più arrabbiati con mia figlia che con il ragazzo.

Io: “Oh… volete sapere se lo denuncerò per molestie sessuali ai danni di mia figlia? E se denuncerò anche la scuola per aver permesso tutto questo?”

Nella stanza cade il silenzio.

Insegnante: “Non credo che sia stato così grave…”

Preside: “Non esageriamo. Credo che lei non abbia afferrato il punto”.

La madre del ragazzo inizia a piangere. Io mi giro verso mia figlia per chiederle che cosa sia davvero accaduto.

Figlia: “Stava cercando di slacciarmi il reggiseno. Gli ho chiesto di smetterla, ma lui non lo ha fatto. L’ho riferito all’insegnante, ma lui mi ha semplicemente chiesto di ignorarlo. Ma lui non l’ha piantata, allora l’ho colpito e lui ha smesso.”

Mi rivolgo all’insegnante.

Io: “Gli ha permesso di fare questo? Perché non l’ha fermato? Venga qui che le tocco la parte sotto la cintura.”

Insegnante: “Cosa?! No!”

Io: “Ah sì? Pensa che sia inappropriato? Perché non slaccia il reggiseno di un’altra insegnante? Vediamo se lei lo trova divertente. Oppure tolga il suo di reggiseno (indicando la mamma del ragazzo.) o il mio? Crede che sia accettabile solo perché sono giovani?”

Preside: “(Il mio nome), con tutto il rispetto, sua figlia ha picchiato a sangue un altro studente!”

Io: “No, si è difesa da una molestia sessuale. Guardateli! Lui è alto 1,80 e di sicuro pesa 75 kg. Lei è 1,55 e pesa 43 kg. Lui è più alto di lei ed è quasi il doppio della sua taglia. Quante volte gli permetterete di toccarla così? Non gli avreste mai concesso di avvicinarsi a un’insegnante. Vi denuncerò alla polizia. E se tu (mi rivolgo al ragazzo) provi a toccare di nuovo mia figlia… ti faccio arrestare per molestie sessuali.”

Ero così arrabbiata che ho preso le cose di mia figlia e me ne sono andata insieme a lei. In seguito, li ho denunciati sia alla polizia che all’ispettorato della scuola. Mi hanno promesso che avrebbero fatto le dovute indagini. L’ispettore sembrava arrabbiato quasi quanto me. Alla fine MIA figlia ha dovuto cambiare classe per stare lontana dal ragazzo e dall’insegnante.