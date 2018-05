La mamma sente le infermiere gridare durante il cesareo – non crede ai suoi occhi quando vede la bambina

Chrissy e Larry Corbitt erano molto felici quando hanno scoperto di aspettare una bambina. Avevano già 4 figli. Tuttavia, durante la gravidanza, hanno notato qualcosa di insolito. Date le dimensioni della pancia di Chrissy, credevano che avrebbero avuto dei gemelli.

Nonostante le preoccupazioni, l’ecografia mostrava la presenza di un solo bambino e tutto sembrava procedere per il meglio. I medici credevano che la neonata sarebbe stato davvero enorme, e non si sbagliavano!

Loading...

Chrissy ha avuto un parto cesareo, e non ha avuto complicazioni, ma quando ha visto la figlia, ha avuto come l’impressione di aver messo al mondo una bambina già grande, non una neonata. “È stato come vedere una bambina di diversi mesi” ha riferito a Inside Edition.

La bambina, una delle più grandi che il personale ospedaliero abbia mai fatto nascere, pesava quasi 6 kg! Quando sono ritornati a casa, marito e moglie hanno dovuto compare tutine per una bimba di 9 mesi.

Che bambina enorme! Guardate il video per vederla con i vostri occhi!