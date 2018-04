“La mia salute…”. Gerry Scotti, hanno notato tutti il suo corpo più esile e le condizioni del popolare conduttore hanno subito messo in allarme in fan. Adesso parla lui e ammette: “Cosa mi è successo”

Dai primi passi a Radio Deejay, quando ancora non si chiamava così e le onde arrivano a Bergamo bassa, a “Smile”, trasmissione cult degli anni ’80 che aveva come logo l’emoticon sorridente (e neppure quella si chiamava così, per dire). Viso bonario, modi affabili e quella sana dose di autoironia sul suo peso che ha contribuito a renderlo “uno di casa”. Sempre così Gerry Scotti, sempre lì , dentro una scatoletta che a stento lo tratteneva, con il suo doppio mento ben in vista ma che ora, invece di divertire, preoccupa. Sì perché non è passato inosservato il suo drastico calo di peso. “Circa 10 kg” spiega lui, che prende la palla al balzo per fare chiarezza sulla sua salute.

“Ho avuto problemi con le articolazioni e sono stato più attento all’alimentazione – racconta al settimanale Chi – Posso consigliare che per dimagrire l’unica cosa è quella di mangiare meno e meglio”. Una dieta che ha funzionato e con Gerry Scotti che ora è davvero in forma, pronto a dimostrare a tutti che essere più leggeri può essere una soluzione per stare decisamente meglio.

Gerry Scotti di certo con 10 kg in meno sta meglio ed è pronto a rimettersi in gioco anche se qui gatta ci cova. A giugno però, stando a quanto riportato dal settimanale Chi, dovrebbe scadere il contratto che lega Gerry a Mediaset da tanti anni ma anche in questo caso Gerry ha voluto dire la sua in merito. “Mi permetto di correggerla. In realtà scade nel 2019 ma, con tutte le puntate che ho fatto, ho già completato l’impegno previsto dal contratto e potrei stare a casa fino alla scadenza. Ma dato che non sarebbe da me mi sa che verso giugno potremmo stappare un’altra bottiglia”. Gerry Scotti, dunque sicuramente resterà a Mediaset dove lo vedremo con nuovi progetti e lavori.

La presenza di Gerry Scotti è sempre stata una piacevole sorpresa per i tanti fan ma soprattutto per il pubblico di Canale 5 che sicuramente spera di rivederlo presto a fianco di Rudy Zerbi e Maria De Filippi nella trasmissione “Tu si que vales” dove il presentatore oltre a sorridere per le varie performance si è spesso emozionato nell’ascoltare le storie dei protagonisti. Altra ragione per la quale Gerry è così amato dal pubblico che non perde occasione di dimostrargli tutto il suo affetto. Affetto che Gerry rimanda indietro con un sorriso sempre pronto sul viso.