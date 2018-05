La moglie gli dice che il figlio è nato morto, ma poi scopre che lo aveva venduto

Ha dell’incredibile la storia che stiamo per raccontarvi che ha come protagonista una coppia piuttosto innamorata che però si è trovata a vivere una incredibile vicenda. Un giorno la donna rimase incinta, ma purtroppo lui non è potuto starle vicino per tutta la durata della gravidanza perché si trovava in missione All’estero ma quando poi è arrivato il giorno del parto, La donna ha comunicato al suo compagno che il loro bambino purtroppo era nato morto per delle complicazioni. Questa notizia ha lanciato nello sconforto l’uomo, che ha davvero raccontato di aver vissuto un dramma senza precedenti.

Questa notizia drammatica che ha lasciato davvero sconvolto L’uomo, però a distanza di un mese si è rivelata essere una menzogna. Questo perché il bambino non soltanto era nato vivo e stava anche molto bene, ma la donna lo aveva semplicemente venduto ad una coppia di conoscenti che non riuscivano ad avere figli. Questa vicenda ha visto coinvolto un Giovane militare statunitense di 24 anni, Steven Garcia, il quale di ritorno dalla missione, Pensava di poter rielaborare questo lutto ma invece si è trovato a vivere una situazione davvero surreale che lo ha lasciato completamente sotto shock.

Venuto a conoscenza di quanto avesse escogitato la donna anche a suo danno, il militare ha cercato in tutti i modi di potersi riprendere suo figlio e sta lottando per avere in affido il bambino, che ha scoperto Tra l’altro non essere proprio suo figlio biologico. La verità è stata scoperta proprio per caso da un poliziotto dell’Arizona che aveva fermato la coppia a cui era stato venduto il bambino per eccesso di velocità proprio mentre la coppia Stava tornando a casa in Texas.

L’ agente fermando la copia avva notato che questa sembrava piuttosto nervosa e così ha iniziato ad interrogarli scoprendo che quel bambino in realtà non era il loro. Venuta alla luce questa incredibile verità, sia la madre del bambino che la coppia hanno ammesso le loro colpe e sono stati condannati a 4 anni sostenendo però che non ci sarebbe mai stato alcuno scambio di denaro. La donna avrebbe riferito anche di averlo fatto perché il bambino non era del marito e che non conosceva nemmeno il nome del vero padre. Si è trattato comunque di una giustificazione che non ha avuto alcun senso e quindi il piccolo si trova al momento affidato servizi sociali ed è in affidamento ad una famiglia. Il Giovane militare è al momento impegnato in una dura lotta giuridica per cercare di ottenere l’affidamento del piccolo, nonostante comunque sappia di non essere il padre biologico.