La morte di Fabrizio Frizzi l’ha segnata per sempre. Adesso la sua vita non è più la stessa. La confessione

Adriana Volpe si racconta al settimanale “Intimità”, lo fa spiegando di essere in un momento di profondo cambiamento. Tante sono le cose che le sono accadute in questa stagione televisiva, soprattutto sul piano umano. La scomparsa di Fabrizio Frizzi, ad esempio, l’ha profondamente segnata.

Adriana Volpe parla di Fabrizio Frizzi

Il cambiamento di Adriana Volpe passa per il pensiero a Fabrizio Frizzi, un grande professionista ma soprattutto un collega che con la sua presenza e il suo prematuro addio ha segnato la vita di molti amici colleghi, tra questi c’è anche lei.

Anche la scomparsa di Fabrizio Frizzi mi ha sconvolto: per me è stata improvvisa non avevo avuto la percezione della reale gravità della sua malattia. E’ stata una doccia fredda che mi ha portata a riflettere. A riflettere tanto. A dirmi Adriana devi cambiare, siamo davvero come foglie al primo vento forte voliamo via. Il mio carpe diem, fino a qualche tempo fa, era non rimandare a domani ciò che potevo fare oggi e così, pretendevo sempre di più da me stessa. Adesso il mio carpe diem coincide con il guardarmi attorno con l’afferrare quello che la vita mi può regalare.

Adriana Volpe sarà a Pechino Express

E molto presto Adriana Volpe parteciperà alla settima edizione di “Pechino Express”, il popolare adventure game di Rai2 condotto da Costantino Della Gherardesca. Adriana Volpe sarà in coppia con Marcello Cirillo e formerà i “Mattutini”, quelli della televisione del mattino: i due infatti hanno fatto parte per anni del cast de I Fatti Vostri. Dal 20 settembre, la settima edizione di “Pechino Express” (tuttora in fase di registrazione) sembra promettere scintille con un supercast. Rivedremo poi Adriana Volpe a “Mezzogiorno in famiglia”, sempre su Rai2 al sabato dalle 11 del mattino. Per Adriana Volpe sarà una stagione impegnativa, vedremo se sarà quella del cambiamento come da lei auspicato.