La padrona muore di cancro. Quello che fa il suo cane è davvero straziante…

Non appena raggiunse il cimitero, Belinha lasciò andare il guinzaglio e corse alla tomba di Telma Maria, anche se non era mai stata lì prima. Ancora una volta ha sottolineato il forte legame che aveva con la sua proprietaria.

Anche durante il funerale il cane non abbandonò per un attimo la cerimonia. Voleva solo essere accanto alla sua padrona fino alla fine.

Nonostante l’amore e la forza della sua Belinha, Telma morì poco dopo aver contratto la malattia. Prima del funerale parenti e amici, come consuetudine, si incontrarono per vegliare la salma, e Belinha era lì, con loro!

Provò a resistere, ma pochi mesi dopo morì. Belinha rimase accanto alla sua amata Telma. Una storia che solo chi ha vissuto con animali riesce a comprendere. Dioniso, il figlio di Telma, racconta che sua madre diceva spesso che Belinha era la sua infermiera preferita! Non la lasciava mai, capiva la situazione e come la sua padrona dovesse essere accudita.