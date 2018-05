La rivelazione di Maurizio Costanzo. Ecco cosa accade la “notte”

Intervistato dal Corriere della Sera, Maurizio Costanzo rivela quello che sarebbe uno dei segreti del suo lungo matrimonio con Maria De Filippi. Il noto giornalista e la conduttrice di punta di Canale 5 stanno insieme da 24 anni. Tra loro non c’è mai stata una crisi, sebbene Costanzo avesse già due matrimoni falliti alle spalle. A contribuire alla buona riuscita del loro legame sarebbe un piccolo segreto: “Camere separate. Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare e invece, in 24 anni di matrimonio, non abbiamo bisticciato mai e direi che è un bel record. Prima russavo pure, ora per fortuna ho smesso, e quindi ero davvero fastidioso. Ho sempre fatto così anche nelle mie unioni precedenti“.

Il grande amore per la conduttrice

Costanzo parla sempre in termini entusiastici della moglie sposata nel 1995. “Sono pentito solo di non averla conosciuta prima” dichiarò pochi giorni fa al settimanale Oggi e adesso aggiunge: “Non è affatto vero che si diventa estranei, anzi succede proprio il contrario. Che poi al mattino ci si ritrova. O sono io che vado da lei o è lei che viene a trovare me, ci diamo il buongiorno, chiacchieriamo, facciamo colazione ed è bello così”.

Gli strali contro il Grande Fratello

Di recente, Costanzo ha lanciato strali contro l’edizione in corso del Grande Fratello 2018. Ha dichiarato apertamente di non avere apprezzato quanto visto in televisione, soprattutto in riferimento a quanto accaduto con Aida Nizar e alla lite che ha portato alla squalifica di Baye Dame: “Il grande regista Alfred Hitchcock nel 1954, firmò un film dal titolo La finestra sul cortile. Fu un grande successo. Come lo è adesso il Grande Fratello, che si potrebbe chiamare «La finestra sulla discarica, non aggiungo altro”.