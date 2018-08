“La salute di Schumacher è una questione privata, lasciamo vivere in pace”, l’appello di Jean Todt

Ha parlato l’attuale presidente della Fia, ovvero uno dei pochi a conoscere quelle che sono le reali condizioni del campione tedesco in seguito all’incidente avvenuto sulle nevi di Meribel. Ovviamente stiamo parlando delle condizioni di salute di Michael Schumacher ed a parlare è stato Jean Todt. Sono trascorsi circa 4 anni e mezzo dall’ incidente terribile che cambiò per sempre la vita di Schumacher, ovvero l’ex pilota della Ferrari mentre si trovava sulle nevi di Meribel insieme alla sua famiglia. Sciando purtroppo l’ex pilota cadde sbattendo la testa su una roccia e quello fu l’inizio del suo Calvario.

L’ex pilota fu ricoverato in ospedale ed entrò in coma, poi fu sottoposto a due operazioni e trasferito nella villa di Dante dove un’equipe di medici lo seguì 24 ore su 24. Da quel momento purtroppo la vita di Michael Schumacher cambiò per sempre e la famiglia ha sempre mantenuto un certo riserbo sulle sue condizioni fisiche per cercare di tutelare la privacy. Michael Schumacher Tuttavia sembra sia ancora affrontando un lento recupero e sono soltanto pochi Coloro che stanno realmente come stanno le cose.

Uno di questi è proprio l’attuale presidente Fia, nonché direttore tecnico del Cavallino proprio ai tempi in cui Michael Schumacher era in Formula 1 il quale nel corso di un’intervista particolarmente recente, rispettando sempre la privacy voluta dalla famiglia ha riferito che è circondato dall’amore dei suoi cari.

“Lui è circondato dalla sua famiglia, dai suoi affetti, mi sento fortunato ad avere accesso frequente, ma la sua salute è un problema privato e penso che sia tempo per noi di permettere a Michael di vivere la sua vita in pace” sono state le sue parole. Al momento sembra essere quasi impossibile capire effettivamente quale sia lo stato di salute dell’ex pilota. Il suo recupero prosegue grazie anche alle cure specializzate dell’ex pilota nella sua residenza di Gand, ma effettivamente quelli che sono i suoi miglioramenti lo sanno soltanto in pochi. Nonostante tutto Michael Schumacher rimane il pilota più vincente della Formula 1 ed anche uno degli sportivi più amati in tutto il mondo.