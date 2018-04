La sposa “bambina” che vive nel lusso: lei 18 anni, lui 55. La storia choc della giovane moglie del ricco magnate

Una Bentley Continental GT V8 da 830mila sterline. È il regalo che Valentin Romanov, magnate russo capo della divisione di Singapore della compagnia Lukoil, ha fatto a sua moglie. Fin qui niente di assurdo. Lo stile di vita di questi personaggi è ben noto a tutti e di certo un regalo del genere non fa notizia. La notizia è invece l’età della giovane che ha ricevuto in dono la bellissima auto di lusso. Elizaveta Adamenko ha 18 anni ed è diventata la moglie di Romanov lo scorso luglio.

Un matrimonio in pompa magna a Chateau Saint Jeannet, un famoso castello esclusivo, vicino al bellissimo villaggio di Vence, in Costa Azzurra. Un matrimonio che, per via della differenza d’età tra Valentin e la diciottenne Elizaveta, ha destato molto scalpore all’epoca dei fatti. Come riporta il Daily Mail i due stanno insieme da quando lei aveva 14 anni: non solo lui potrebbe essere il padre ma in Russia, così come a Singapore avere rapporti con under 16 è illegale.

La pagina Instagram della giovane è piena di foto che immortalano la vita ricca di lusso e glamour. Alcuni scatti la immortalano mentre guida una Bentley e una Ferrari, alcune in cui prende il sole su uno yacht di lusso. Per non parlare dello shopping sfrenato nei negozi di lusso: borse Chanel, Dior, Louis Vuitton. Cene in ristoranti a base di caviale, ostriche e champagne. Il profilo della giovane è stato preso di mira e in moltissimi hanno scritto commenti contro il suo stile di vita. Elizaveta si è quindi scagliata contro coloro che criticano la sua relazione con un uomo molto più vecchio.

”Perché è una giovane che si fidanza con qualcuno molto più vecchio automaticamente una putt*** e la persona anziana è un pervertito?”. La giovane non sembra dare troppa importanza all’età del suo Valentin, lei dice di essere innamoratissima e di avere una vita meravigliosa accanto a lui.